Ένα ψηφιακό ρετουσάρισμα του χρήστη WhatTheFlux1 στο Reddit έγινε talk of the internet: πήρε φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ (21/9) και «έσβησε» το χαρακτηριστικό πορτοκαλί μακιγιάζ, δείχνοντάς τον με πιο φυσικό τόνο επιδερμίδας. Η ανάρτηση στο r/pics μάζεψε πάνω από 70.000 upvotes και 4.000 σχόλια, με πολλούς να σχολιάζουν ότι ο 79χρονος πρόεδρος «φαίνεται πιο αξιοπρεπής» χωρίς το έντονο μπρονζέ look.





Γονίδια και άλλες ερμηνείες

Η εξήγηση για τον τόνο του δέρματος του Προέδρου παραμένει αμφιλεγόμενη. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ είχε δηλώσει στους New York Times το 2019 ότι το μαύρισμα του Προέδρου οφείλεται σε «καλά γονίδια», ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος εφαρμόζει μόνο μια ελαφριά στρώση ημιδιαφανούς πούδρας πριν από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Ωστόσο, ελάχιστοι τον πίστεψαν. Η Γαλλίδα make-up artist Audrey Lefevre, η οποία συνεργάστηκε με την οικογένεια Τραμπ κατά την ορκωμοσία του 2017, πιστεύει ότι η μπρονζέ απόχρωση είναι αποτέλεσμα σπρέι μαυρίσματος (spray tan).

«Δεν νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ φοράει πολύ μακιγιάζ όλη την ώρα, επειδή δεν νομίζω ότι του αρέσει αυτό», δήλωσε η Lefevre.

«Προφανώς, για την τηλεόραση πρέπει, είναι κάπως υποχρεωτικό. Αλλά είναι κυρίως σπρέι μαυρίσματος κατά τη γνώμη μου», πρόσθεσε. «Ως make-up artist, αυτή είναι η γνώμη μου επειδή μπορούμε να δούμε διαφορές στη γραμμή των μαλλιών του». Εικάζοντας γιατί ο πρόεδρος επιμένει τόσο πολύ να διατηρεί σε αυτή την απόχρωση η make-up artist δεν είχε να δώσει κάποια ξεκάθαρη απάντηση. «Ίσως για να κρύψει κάποια δερματικά προβλήματα ή κάτι τέτοιο, αλλά ειλικρινά, όλο αυτό το πορτοκαλί δεν είναι μακιγιάζ».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν εικόνες που συγκρίνουν τον Τραμπ με και χωρίς μακιγιάζ.

Το χρώμα στο δέρμα του Τραμπ έχει απασχολήσει τηλεοπτικές εκπομπές, αισθητικούς, στιλίστες, περιοδικά, ιστοσελίδες και έχει γίνει κομμάτι της ταυτότητας του. Ακόμη και ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν επέλεγε μια πιο σκούρα απόχρωση μακιγιάζ όταν υποδυόταν τον Τραμπ στο Saturday Night Live.

Παρόλο που δεν έχει δοθεί ποτέ επίσημη εξήγηση, πιστεύεται γενικά ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό από σολάριουμ και σπρέι μαυρίσματος για να διατηρήσει την έντονη απόχρωση του δέρματός του, μια επιλογή που, όπως αποδεικνύεται από τη viral φωτογραφία, δεν χαίρει της καθολικής αποδοχής του κοινού -και σίγουρα δεν εκτιμήθηκε ποτέ από το ανδρικό περιοδικό GQ που εις μάτην προσπάθησε να βελτιώσει στιλιστικά τον πλανητάρχη.

in.gr