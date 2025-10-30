Έδειξε πως δεν υπάρχουν όρια. Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, η Natalie Grabow δεν ήξερε ούτε να κολυμπά. Στα 59 της χρόνια, αποφάσισε πως θα μάθει, ως βήμα ενός μεγαλύτερου στόχου της: Να συμμετάσχει σε τρίαθλο. «Ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσω», είπε η ίδια.

Σήμερα, η Natalie Grabow θεωρείται πηγή έμπνευσης. Όχι μόνο έμαθε να κολυμπά και να αγωνίζεται σε τρίαθλα, αλλά στα 80 της έγινε η γηραιότερη γυναίκα που ολοκλήρωσε το απαιτητικό Ironman World Championship στην Kailua-Kona της Χαβάης.

«Απολύτως απίστευτο», ακούστηκε από τα μεγάφωνα όταν η γυναίκα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, μέσα σε ενθουσιασμό και επευφημίες από το πλήθος που φώναζε το όνομά της.

Η Natalie Grabow, που ζει στο Mountain Lakes του Νιου Τζέρσεϊ, βούτηξε στα νερά του Kailua Bay το πρωί του Σαββάτου. Κολύμπησε 2,4 μίλια, στη συνέχεια ποδηλάτησε για 112 μίλια μέσα από ηφαιστειακά τοπία και δυνατούς παράκτιους ανέμους, και ολοκλήρωσε με έναν μαραθώνιο 26,2 μιλίων, όπου οι ανηφόρες ξεπερνούν τα 300 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Τερμάτισε μέσα στο χρονικό όριο των 17 ωρών, σε 16:45:26, μια μέρα που περισσότεροι από 60 αθλητές δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή.

«Είμαι τόσο χαρούμενη και ευγνώμων που μπορώ ακόμη να συμμετέχω σε αυτό το άθλημα στην ηλικία μου», είπε όταν ρωτήθηκε για το τι την παρακινεί. «Το τρίαθλο με κάνει να νιώθω δυνατή, ψυχικά και σωματικά, και ικανοποιεί το ανταγωνιστικό μου πνεύμα».

Η Natalie Grabow κάνει ποδήλατο σε indoor trainer και τρέχει συχνά στο στάδιο ενός λυκείου. Ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στην κατηγορία ηλικίας 80-84 ετών στο γυναικείο πρωτάθλημα της Χαβάης. Στον αγώνα την υποστήριξαν η κόρη της, Amy, και η προπονήτριά της, Michelle Lake από την ομάδα Fiv3 Racing.

«Η Natalie είναι ο ορισμός της επιμονής και της ευγνωμοσύνης», είπε η Lake στο NPR. «Είναι ευγνώμων που φτάνει στη γραμμή εκκίνησης, ευγνώμων που κάνει κάθε μέρα κάτι που αγαπά και ευγνώμων που εμπνέει τόσους άλλους. Και είναι πραγματικά σκληροτράχηλη».

Η πρώτη που την αγκάλιασε στον τερματισμό ήταν η γυναίκα της οποίας το ρεκόρ μόλις είχε καταρρίψει: η Cherie Gruenfeld, που το 2022 είχε γίνει η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που ολοκλήρωσε το ίδιο αγώνισμα, στα 78 της.

Ο γηραιότερος αθλητής που έχει ολοκληρώσει ποτέ το Ironman World Championship παραμένει ο Ιάπωνας Hiromu Inada, ο οποίος το πέτυχε το 2018 στα 85 του.

Για την Natalie Grabow, ο φετινός της τερματισμός επισφραγίζει μια 20ετή πορεία γεμάτη επιτυχίες, που περιλαμβάνει συμμετοχές και νίκες σε μικρότερους αγώνες Ironman 70.3 (γνωστούς και ως half Ironman). «Το 2005, τη χρονιά που έκλεισα τα 60, άρχισα να μαθαίνω κολύμπι», θυμήθηκε. «Αργότερα εκείνη τη χρονιά μπήκα στο πρώτο μου sprint triathlon». Μέχρι το 2006, ταξίδευε ήδη στην Kona για να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην πλήρη απόσταση του Ironman.

«Αυτό ήταν το 11ο Ironman World Championship της στην Kona», επιβεβαιώνει η Lake.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις, έχει μιλήσει για το πόσο περιορισμένες ήταν οι ευκαιρίες των κοριτσιών στον αθλητισμό όταν εκείνη μεγάλωνε. Ως επαγγελματίας μηχανικός λογισμικού, έγινε αφοσιωμένη δρομέας, αν και συχνά αντιμετώπιζε τραυματισμούς.

«Η προπόνηση του τριάθλου, που συνδυάζει διαφορετικά αθλήματα, με τράβηξε γιατί μειώνει τους τραυματισμούς», εξηγεί. «Όταν είδα φίλους δρομείς να ασχολούνται με τρίαθλα, ήθελα κι εγώ να το δοκιμάσω -και για την πρόκληση αλλά και για τη διασκέδαση».

Αυτό σήμαινε, φυσικά, ότι έπρεπε να μάθει κολύμπι. «Δεν ήταν εύκολο», παραδέχεται, «αλλά αν έχεις κίνητρο και δουλέψεις σκληρά, ποτέ δεν είναι αργά για να αναλάβεις μια νέα πρόκληση».

Όταν τη ρωτούν τι θα συμβούλευε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, η απάντησή της είναι απλή: «Να ακούτε το σώμα σας, να ξεκουράζεστε όταν χρειάζεται και, το πιο σημαντικό, να απολαμβάνετε τη διαδρομή. Η καθημερινή προπόνηση είναι αυτό που αγαπώ περισσότερο».

Προς το παρόν, σκοπεύει να κάνει ένα μικρό διάλειμμα πριν επιστρέψει στις προπονήσεις. «Έχω ήδη δηλώσει συμμετοχή σε δύο Ironman 70.3 αγώνες για το 2026: το Eagleman τον Ιούνιο και το Musselman τον Ιούλιο και ψάχνω ακόμα έναν για να συμπληρώσω το πρώτο μισό της χρονιάς».

