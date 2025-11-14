Καταστροφική ήταν η πρώτη επίσημη παρουσίαση του «πρώτου ανθρωπομορφικού ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη της Ρωσίας»

Ενώπιον 50 δημοσιογράφων που είχαν κληθεί σε ειδική εκδήλωση στη Μόσχα, το AIDOL μπήκε στην αίθουσα υπό τους ήχους του σάουντρακ της ταινίας Ρόκι.

Αντί, όμως, να ακολουθήσει τα βήματα του κινηματογραφικού ήρωα, το ρωσικό ρομπότ άρχισε να τρεκλίζει, πριν τελικά να πέσει με το πρόσωπο στο έδαφος με αρκετά κομμάτια από τον σκελετό του να σπάνε.

Έντρομοι οι χειριστές του έσπευσαν να το σηκώσουν ενώ άλλο μέλος της ομάδας έσπευσε να τραβήξει μια μαύρη κουρτίνα, η οποία, όμως, μπλέχτηκε και έτσι το κοινό είδε να σέρνουν το AIDOL μέχρι τα παρασκήνια.

A presentation of Aidol, a new first russian anthropomorphic robot with AI.



Walked on stage to Rocky soundtrack.



Didn’t survive round one. pic.twitter.com/0Dtm6YQeo5 — Dmitry Buenkov (@dibuenio) November 11, 2025

Οι δημιουργοί του AIDOL δήλωσαν ότι «έμειναν έκπληκτοι από το πώς αντιμετωπίστηκε η κατάσταση από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν πρόκειται για κυβερνητική πρωτοβουλία, ούτε χρηματοδοτείται από μεγάλες εταιρείες, αλλά από μια μικρή ανεξάρτητη ομάδα 14 ατόμων», δήλωσαν στους New York Times, εξηγώντας ότι το έργο έχει χρηματοδοτηθεί μέχρι στιγμής προσωπικά, χωρίς εξωτερικούς επενδυτές.

Το AIDOL σχεδιάστηκε για να περπατά, να μιλά και να μετακινεί αντικείμενα στο περιβάλλον του αλλά και να αντιδρά στο περιβάλλον του με 12 διαφορετικά συναισθήματα, σύμφωνα με την Washington Post.

Οι σχεδιαστές του δήλωσαν, πάντως, ότι η πτώση του AIDOL δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, αλλά απλώς «μέρος της κανονικής διαδικασίας ανάπτυξης τεχνολογίας αιχμής».

protothema.gr