«Πόσοι κλέφτες μπορούν να χωρέσουν σε ένα αυτοκίνητο;» Το υποθετικό ερώτημα απαντήθηκε μέσω βίντεο από κάμερα ασφαλείας έξω από επιχείρηση στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Τα πλάνα ξεκινούν με τέσσερις μασκοφόρους να αποβιβάζονται από ένα γκρι χρώματος Hyundai Sonata.

Στη συνέχεια, όμως, εμφανίζονται και άλλοι με τους δύο τελευταίους να βγαίνουν από το… πορτμπαγκάζ, και έτσι η απάντηση στο ερώτημα είναι 9!.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου με την αστυνομία στην κομητεία Φόκιερ να δίνει το βίντεο στη δημοσιότητα αναζητώντας πληροφορίες για την ταυτοποίηση των υπόπτων.

Αν και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στόχος των ατόμων ήταν ένα εμπορικό κέντρο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι έκλεψαν ούτε γιατί χρειάστηκε να μετακινηθούν 9 άτομα με το ίδιο αυτοκίνητο.

