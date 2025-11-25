Στη Μαλαισία υπάρχει μια πόλη που αρχικά χτίστηκε για να φιλοξενήσει 700.000 κατοίκους. Η Forest City αναπτύχθηκε από την κινεζική εταιρεία Country Garden, στο πλαίσιο του έργου της «Belt and Road Initiative» που ξεκίνησε το 2016. Περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για την κατασκευή της κοινότητας. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, οικολογικό τοπίο.

«Η νεόκτιστη Forest City θα είναι μια έξυπνη και πράσινη φουτουριστική πόλη που συνδυάζει το περιβάλλον, την τεχνολογία και την τεχνολογία αιχμής για να δημιουργήσει ένα ιδανικό, ειδυλλιακό και τεχνολογικά προηγμένο οικοσύστημα για διαβίωση και εργασία», ανέφερε η ιστοσελίδα της πόλης που αποτελείται από τέσσερα νησιά που εκτείνονται σε 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την The Express ωστόσο, παρά τα μεγάλα σχέδια, μόνο 9.000 άνθρωποι περίπου έχουν μετακομίσει στη Forest City από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες.

Μία αλλαγή στους κεφαλαιακούς ελέγχους της Κίνας το 2017, μόλις ένα χρόνο μετά την έναρξη του έργου οδήγησε σε μείωση των επενδύσεων και προβλήματα με την ολοκλήρωση των εργασιών. Μόνο περίπου το 15% έχει ολοκληρωθεί από πέρυσι.

Τι λένε όσοι μετακόμισαν στην πόλη-φάντασμα

Ο Nazmi Hanafiah είχε μετακομίσει στην πόλη για έξι μήνες και έζησε σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου σε έναν πύργο. Ωστόσο, δεν έμεινε για πολύ και το 2023 είχε δηλώσει στο BBC: «Δεν με ένοιαζε η προκαταβολή μου, δεν με ένοιαζαν τα χρήματα. Απλώς έπρεπε να φύγω». Μάλιστα, περιέγραψε τη Forest City ως «πόλη-φάντασμα».

Μια άλλη κάτοικος, η Joanne Kaur, είχε δηλώσει στο ειδησεογραφικό πρακτορείο: «Αυτό το μέρος είναι απόκοσμο. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν βγαίνεις από την μπροστινή σου πόρτα, ο διάδρομος είναι σκοτεινός».

iefimerida.gr