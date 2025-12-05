Οι Ινδοί χρήστες των social media ανέβασαν σε άλλο επίπεδο τη δημόσια εικόνα της σχέσης Ινδίας–Ρωσίας, την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα και συναντάται με τον Ναρέντρα Μόντι, με την ενέργεια και την άμυνα στο επίκεντρο των συνομιλιών τους.

Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού που παρουσίασε το India Today, έχουν μετατρέψει σε καρτούν τον Ρώσο και τον Ινδό πρόεδρο, οι οποίοι έχουν καβαλήσει παρέα ένα μηχανάκι και τραγουδούν ένα παραδοσιακό ινδικό τραγούδι, ενώ διασχίζουν διυλιστήρια πετρελαίου και περιοχές που είναι εγκατεστημένα ρωσικά συστήματα αεράμυνας S-400.

Σε κάποια στιγμή, Πούτιν και Μόντι φτάνουν σε ένα βενζινάδικο για να βάλουν καύσιμα στη μηχανή τους, με τον Ντόναλντ Τραμπ (επίσης καρτούν) να τους περιμένει σε μια αντλία με την επιγραφή «ΗΠΑ». Εκείνοι, ωστόσο, σε μια κίνηση που συμβολίζει πολλά, επιλέγουν να ανεφοδιαστούν από την αντλία που αναφέρει «Ρωσία» και εξαφανίζονται, προκαλώντας την οργή του Αμερικανού προέδρου.

Δείτε το βίντεο

India Today aired a cartoon featuring Putin and India’s Prime Minister Modi.



In it, Putin and Modi ride a motorcycle past oil rigs while singing an Indian friendship song.



Trump also appears next to gas pumps, where he is mocked by Putin and Modi. pic.twitter.com/EuYcvFZeSQ — Clash Report (@clashreport) December 5, 2025

Σημειώνεται πως τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ «φωνάζει» διαρκώς στον Μόντι για την επιλογή του να εισάγει πετρέλαιο από τη Ρωσία, ενώ έχει προχωρήσει και στην επιβολή δασμών, σε μια προσπάθεια να τον υποχρεώσει να επιλέξει την αγορά των ΗΠΑ για τον συγκεκριμένο λόγο. Η Ινδία, από την πλευρά της, έχει κάνει κάποιες κινήσεις για να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, μειώνοντας τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

