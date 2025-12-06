Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν μετά την επίθεση με μηλόπιτα σε βιτρίνα που φιλοξενούσε μέρος των κοσμημάτων του βρετανικού στέμματος στον Πύργο του Λονδίνου.

Η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου (12:00 ώρα Κύπρου) για το περιστατικό βανδαλισμού, ενώ το κτίριο έκλεισε προσωρινά για τους επισκέπτες.

Την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Take Back Power, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως μη βίαιη ομάδα πολιτικής αντίστασης.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση που ανέβασαν στα κοινωνικά δίκτυα.

‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS



Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.



We need a House of the People to tax the rich.



Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd December 6, 2025

Όπως αναφέρει το BBC, η ομάδα δηλώνει ότι προχώρησε στην ενέργεια για να απαιτήσει από τη βρετανική κυβέρνηση να ιδρύσει μια μόνιμη συνέλευση πολιτών, το «Κοινοβούλιο του Λαού», με την εξουσία να «φορολογεί τον υπερβολικό πλούτο και να διορθώσει τη Βρετανία».

«Η δημοκρατία έχει καταρρεύσει», φώναξε ένας διαδηλωτής και ένας άλλος πρόσθεσε ότι «η Βρετανία έχει καταρρεύσει. Ήρθαμε εδώ, στα κοσμήματα της χώρας, για να ανακτήσουμε την εξουσία».

Την Τετάρτη, τρία μέλη της ίδιας ομάδας είχαν άδειασαν σακούλες με κοπριά στο λόμπι του ξενοδοχείου The Ritz, κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Το Αυτοκρατορικό Στέμμα είναι ένα από τα σύμβολά της μοναρχίας στη Βρετανία.

🎄 INEQUALITY IS SHIT



We have just delivered a 💩 gift for the Ritz, depositing it below their iconic Christmas tree.



Take Back Power demand the UK gov establish a permanent House of the People with the power to tax the rich and fix Britain.



Sign up: https://t.co/mMISdZz8DG pic.twitter.com/eB3eY81ncv December 3, 2025

Εκτός από τις στέψεις, το στέμμα χρησιμοποιείται μόνο σε επίσημες εκδηλώσεις, όπως η έναρξη της κοινοβουλευτικής συνόδου. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσεται στον Πύργο του Λονδίνου.

Κατασκευάστηκε αρχικά το 1937, για τη στέψη του Γεωργίου VI, και περιέχει 2.868 διαμάντια, 17 ζαφείρια, 11 σμαράγδια, τέσσερα ρουμπίνια και 269 μαργαριτάρια, ενώ ζυγίζει πάνω από ένα κιλό.

protothema.gr