Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, νέες ερμηνείες των προφητειών του Νοστράδαμου επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα και ανησυχίες για το άμεσο μέλλον. Οι αναφορές για το 2026 περιλαμβάνουν σενάρια που κάνουν λόγο για περιβαλλοντικές καταστροφές, οικονομικές αναταράξεις, καθώς και για την ανάδυση μιας νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προβλέψεις του Νοστράδαμου συνηθίζουν να απασχολούν τη δημόσια συζήτηση καθώς το τέλος της χρονιάς πλησιάζει. Ο Γάλλος αστρολόγος και μάντης του 16ου αιώνα, Μισέλ ντε Νοστράδαμ, έχει συνδεθεί διαχρονικά με την πρόβλεψη σημαντικών ιστορικών γεγονότων, μέσα από ερμηνείες των γραπτών του.

Με το 2026 να πλησιάζει, το ενδιαφέρον αυξάνεται για τις πιθανές προβλέψεις που περιέχονται στις Προφητείες, τη διάσημη συλλογή τετράστιχων του μάντη.

Νέες ερμηνείες των γραπτών του υποδεικνύουν ένα ταραχώδες 2026, το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα “μεγάλο σμήνος”, αναφορές σε “αίμα”, μια κλιμακούμενη σύγκρουση Ανατολής-Δύσης και την άνοδο ενός ηγέτη που ορισμένοι αναγνώστες συνδέουν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκαλείται “βασιλιάς Ντόναλντ” από τους ερμηνευτές, όπως αναφέρεται σε άρθρο της_Express._

Αν και οι προφητείες του είναι διαβόητα κρυπτικές, οι νέες αναγνώσεις υποδηλώνουν τόσο ανησυχητικά γεγονότα όσο και τη δυνατότητα ενδεχόμενης ανανέωσης.

Ο Νοστράδαμος δημοσίευσε για πρώτη φορά τη συλλογή του Les Propheties το 1555, η οποία περιέχει 942 τετράστιχα γραμμένα σε ένα μείγμα αρχαϊκών λατινικών και μεσαιωνικών γαλλικών φράσεων. Με την πάροδο των αιώνων, το έργο του έχει συνδεθεί με γεγονότα παγκόσμιας σημασίας, από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου μέχρι την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι και, πιο πρόσφατα, την πανδημία Covid-19.

Καθώς οι παγκόσμιες ανησυχίες αυξάνονται ενόψει του 2026, αρκετά τετράστιχα έχουν προσελκύσει εκ νέου την προσοχή για τους παραλληλισμούς τους με το τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο.

Πρέπει να περιμένουμε νέες φυσικές καταστροφές;

Ένα από τα επαναλαμβανόμενα θέματα στις υποτιθέμενες προφητείες του Νοστράδαμου είναι αυτό των φυσικών καταστροφών. Πολλοί πιστεύουν ότι σύμβολα όπως η “φωτιά από τον ουρανό ” μπορούν να προβλέψουν ακραία καιρικά φαινόμενα για το 2026, σύμφωνα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Άλλα τετράστιχα που εξετάστηκαν προειδοποιούν για μια πιθανή οικονομική κρίση. Κάποιοι αναφέρουν “διεφθαρμένα νομίσματα” και “ανήσυχες αγορές**”: σύμφωνα με αυτές τις ερμηνείες, το επόμενο έτος θα μπορούσε να δει έναν νέο αρνητικό οικονομικό κύκλο.

Το “μεγάλο σμήνος μελισσών” είναι μια προειδοποίηση για τους ισχυρούς ηγέτες

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εδάφια αναφέρει ένα “μεγάλο σμήνος μελισσών” που αναδύεται από το σκοτάδι της νύχτας. Οι αναλυτές ερμηνεύουν το “σμήνος” ως σύμβολο ισχυρών πολιτικών παραγόντων, ενδεχομένως προσώπων όπως ο Ντόναλντ Τραμπ ή ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με αυτές τις ερμηνείες, το “σμήνος” θα μπορούσε να σηματοδοτήσει νίκες ή τολμηρούς ελιγμούς από ηγέτες υψηλού προφίλ κατά το επόμενο έτος. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η φράση θα μπορούσε να παραπέμπει σε νέες διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία του Τραμπ στη Μέση Ανατολή ή σε γεωπολιτικές στροφές προς όφελος της Ρωσίας στο πλαίσιο της εισβολής στην Ουκρανία.

‘Τα πάντα θα πλημμυρίσουν με αίμα’: Ένταση πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα

Ένας άλλος στίχος που αναφέρεται στο Τιτσίνο, το νότιο ελβετικό καντόνι που συνορεύει με τη βόρεια Ιταλία, αναφέρει ότι η περιοχή θα “πλημμυρίσει με αίμα”. Αν και δεν υπάρχει ομοφωνία για το ακριβές νόημα, οι αναλυτές πιστεύουν ότι ο μάντης μπορεί να υπαινίσσεται νέες αναταραχές στην Ευρώπη. Η αναφορά ερμηνεύεται ως συμβολική μιας ευρύτερης σύγκρουσης που θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε ευρωπαϊκούς διαδρόμους που ήδη παλεύουν με πολιτικές εντάσεις και στρατιωτική κινητοποίηση.

