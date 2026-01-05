Σε τιμή-ρεκόρ που αγγίζει τα 2,74 εκατ. ευρώ πουλήθηκε ένας ερυθρός τόνος-γίγας στην ψαραγορά του Τόκιο, κατά την πρώτη δημοπρασία του 2026.

Η εταιρεία που κέρδισε το τεράστιο ψάρι 243 κιλών είναι η Kiyomura Corp, που διαχειρίζεται τη δημοφιλή αλυσίδα «Sushi Zanmai», η οποία διαθέτει καταστήματα σε όλη την Ιαπωνία αλλά το εξωτερικό.

«Ο πρώτος τόνος της χρονιάς φέρνει καλή τύχη», δήλωσε ο Kiyoshi Kimura, πρόεδρος της εταιρείας.

Ο κ. Kimura, ο οποίος είναι γνωστός και ως «βασιλιάς του τόνου», κάνει συχνά υψηλές προσφορές σε δημοπρασίες ψαραγορών την Πρωτοχρονιά.

Bluefin tuna weighing 38 stone sets new price record of £2.3m in Tokyo. The tuna will cost around £10,000 for a kilogram and will "taste good" according to the man who bought it.



The monster fish was sold to sushi restaurant chain owned by auction veteran Kiyoshi Kimura pic.twitter.com/CJPS9c7g5z — Sky News (@SkyNews) January 5, 2026

Ο επιχειρηματίας δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη δημοπρασία ότι «εξεπλάγη από την τιμή», σύμφωνα με το AFP. «Νόμιζα ότι θα μπορούσαμε να το αγοράσουμε λίγο φθηνότερα, αλλά η τιμή ανέβηκε κατακόρυφα πριν το καταλάβουμε», είπε.

Ο κ. Kimura πλήρωσε 56,5 εκατομμύρια γιεν για έναν τόνο το 2012 και 155 εκατομμύρια γεν το 2013, καταρρίπτοντας το ρεκόρ τιμών και τις δύο φορές. Και τώρα έσπασε και πάλι το προσωπικό του ρεκόρ.

Στην πρώτη δημοπρασία που γίνεται στην ιχθυαγορά Toyosu του Τόκιο, τα ψάρια πωλούνται συνήθως σε εξωφρενικές τιμές, ενώ προσελκύει και μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον.

Πέρυσι, ο πρώτος τόνος στη δημοπρασία αγοράστηκε για 207 εκατομμύρια γεν (1,13 εκατ. ευρώ) από την Onodera Group, μια άλλη εταιρεία τροφίμων που διαθέτει αλυσίδα εστιατορίων σούσι.

skai.gr