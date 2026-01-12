Στον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου, θα λάβει μέρος η Ελλάδα, ενώ στον δεύτερο στις 14 Μαΐου η Κύπρος, σύμφωνα με την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο δημαρχείο της Βιέννη.

Στον πρώτο ημιτελικό θα εμφανιστούν οι εκπρόσωποι του Μαυροβουνίου, της Εσθονίας, της Γεωργίας, της Πορτογαλίας, του Αγίου Μαρίνου, της Κροατίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, του Βελγίου, της Λιθουανίας, της Σερβίας, της Φινλανδίας, της Μολδαβίας και του Ισραήλ.

Στον δεύτερο ημιτελικό, στις 14 Μαΐου, κληρώθηκαν η Αλβανία, η Δανία, η Αρμενία, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Ελβετία, η Νορβηγία, το Αζερμπαϊτζάν, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Αυστραλία, η Ουκρανία, η Τσεχία και η Λετονία.

Η βαθμολογία των επιτροπών θα συνδυαστεί με τα αποτελέσματα από την ψηφοφορία του κοινού ώστε να επιλεγούν τα δέκα τραγούδια από τον κάθε ημιτελικό που θα περάσουν στον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.

Απευθείας στον τελικό περνούν η περσινή νικήτρια Αυστρία και οι τέσσερις «μεγάλες» χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Βρετανία, οι σημαντικότεροι χρηματοδότες του διαγωνισμού. Η πέμπτη «μεγάλη» χώρα, η Ισπανία, μποϊκοτάρει φέτος τη Γιουροβίζιον λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, το οποίο κατηγορήθηκε από ορισμένες χώρες ότι χειραγώγησε το σύστημα της ψηφοφορίας του κοινού στον διαγωνισμό του 2025 και καταπνίγει την ελευθερία του Τύπου στον πόλεμο στη Γάζα. Για τους ίδιους λόγους απέχουν φέτος η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία.

Οι επιτροπές, που είχαν καταργηθεί το 2022, επιστρέφουν φέτος στους ημιτελικούς, διευρυμένες και με τη συμμετοχή νέων ηλικίας 18-25 ετών.

