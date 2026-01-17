Ένας άνδρας ιππεύει ένα άλογο μέσα από μια φωτιά ως μέρος ενός τελετουργικού προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου, του προστάτη των κατοικίδιων ζώων, στο Σαν Μπαρτολομέ ντε Πινάρες της Ισπανίας, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026.

Στο ισπανικό χωριό Σαν Μπαρτολομέ ντε Πινάρες, περίπου 100 χιλιόμετρα έξω από τη Μαδρίτη, κάθε Ιανουάριο την παραμονή του Αγίου Αντωνίου, πραγματοποιείται η παράδοση Las Luminarias, όπου οι αναβάτες καθοδηγούν τα άλογα μέσα από φλεγόμενες στοίβες κλαδιών.

Η πράξη αυτή πιστεύεται ότι καθαρίζει και προστατεύει τα ζώα για τη χρονιά που έρχεται.

Οι προετοιμασίες ξεκινούν λίγες ώρες νωρίτερα: οι ουρές των αλόγων τυλίγονται με ανθεκτική στη φωτιά ταινία, οι χαίτες πλέκονται και συχνά εφαρμόζεται ειδικό τζελ για προστασία από τις φλόγες. Πολλοί αναβάτες στολίζουν τα άλογα με κορδέλες και κεφαλόδεσμους, ενώ ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώνονται μοιράζοντας κρασί, μπύρα και γλυκά.

Η παράδοση Las Luminarias ξεκίνησε αιώνες πριν, μετά από μια μυστηριώδη ασθένεια που έπληξε τα ζώα του χωριού, όταν οι κάτοικοι πίστεψαν ότι ο καπνός μπορούσε να τα καθαρίσει και να τα θεραπεύσει.

Παρά τις επικρίσεις από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων, οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι τα άλογα σπάνια τραυματίζονται.

Την επόμενη μέρα, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Αντωνίου, οι Ισπανοί παίρνουν τα κατοικίδιά τους στις εκκλησίες για να ευλογηθούν με αγιασμό, πιστεύοντας ότι αυτό θα τους φέρει υγεία και προστασία για τη χρονιά που ξεκινά.

Στη Μαδρίτη, οι ιδιοκτήτες περίμεναν υπομονετικά έξω από την εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, ενώ οι γάτες φαινόταν λίγο απορημένες.

Για τους κατοίκους του San Bartolomé, η παράδοση της Las Luminarias δεν είναι μόνο τελετουργικό: είναι μια ευκαιρία να συγκεντρωθούν οικογένεια, φίλοι και επισκέπτες για μια μόνο νύχτα κάθε χρόνο, φέρνοντας ζωή στο ερημωμένο χωριό.

