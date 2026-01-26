Δύο αδελφές που χωρίστηκαν βίαια στην παιδική τους ηλικία μετά τη δολοφονία της μητέρας τους επανενώθηκαν έπειτα από 50 χρόνια χάρη σε μια αναζήτηση στο Facebook.

Μια δολοφονία που διέλυσε μια οικογένεια

Η 59χρονη σήμερα Theresa Fazzani και η 57χρονη αδελφή της, Janet Barnes ήταν μόλις οκτώ και πέντε ετών όταν η μητέρα τους, Helen Barnes, δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 1973 στο σπίτι τους στο Νιούπορτ της Ουαλίας. Ο σύζυγός της, Malcolm Barnes, τη χτύπησε θανάσιμα με ένα σφυρί και είπε στα τέσσερα κορίτσια ότι η μητέρα τους «κοιμόταν».

Στη συνέχεια έβαλε και τις τέσσερις κόρες – ηλικίας οκτώ, πέντε, τριών και δύο ετών – σε ένα αυτοκίνητο και τις οδήγησε σε ένα ταξίδι πέντε ημερών μέχρι το John O’Groats στη Σκωτία.

Πέντε ημέρες αργότερα, ο Barnes ομολόγησε τη δολοφονία. Παρά την ισόβια κάθειρξη, εξέτισε μόλις εννέα χρόνια.

Ο βίαιος χωρισμός των αδελφών

Μετά τη σύλληψη του Barnes, τα κορίτσια μεταφέρθηκαν αρχικά σε ανάδοχη οικογένεια στη Σκωτία και αργότερα επέστρεψαν στην Ουαλία. Εκεί, η Theresa έμαθε ότι ο δολοφόνος δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας και στάλθηκε να ζήσει στο Λονδίνο με τον πραγματικό της πατέρα και τη μητριά της.

Η Janet και οι δύο μικρότερες αδελφές έμειναν μαζί και υιοθετήθηκαν στην Ουαλία. Η Janet θυμάται ότι δεν της επέτρεψαν ούτε ένα κανονικό αντίο. «Ένιωσα σαν να μου ξερίζωσαν ένα κομμάτι από μέσα μου», είπε. Για περισσότερα από πενήντα χρόνια, η Theresa και η Janet δεν είχαν καμία απολύτως επαφή.

Δύο παιδικές ηλικίες γεμάτες φόβο

Η Janet μεγάλωσε σε μια δυσλειτουργική θετή οικογένεια, αναγκασμένη να γίνει η «μεγάλη αδελφή» χωρίς την προστασία της Theresa. Η θετή της μητέρα της έλεγε ότι θα κατέληγε «σαν τον πατέρα της», κάτι που της δημιούργησε ενοχές και φόβο. Ένιωθε ενοχές επειδή ο δικός της πατέρας είχε σκοτώσει τη μητέρα της Theresa. Στο Λονδίνο, η Theresa ζούσε με έναν βιολογικό πατέρα που, όπως λέει, ήταν βίαιος και της απαγόρευε να μιλά για τις αδελφές της. «Το να μεγαλώνω χωρίς εκείνες ήταν αφόρητο», θυμάται.

Αναμνήσεις θολές, απαντήσεις κλειδωμένες

Οι αδελφές είπαν ότι στα πρώτα τους χρόνια είχαν μια φαινομενικά φυσιολογική οικογενειακή ζωή και δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η μητέρα τους κινδύνευε.

«Δεν έχω ιδέα γιατί ο Malcolm σκότωσε τη μητέρα μας», είπε η Theresa. «Ποτέ δεν τον είδαμε να της φέρεται βίαια ούτε να είναι βίαιος με εμάς».

Επειδή ήταν πολύ μικρές, οι αδελφές αναγκάστηκαν να συνθέσουν την ιστορία τους μέσα από αποκόμματα εφημερίδων. Κάποια άρθρα ανέφεραν ότι ο Barnes σκότωσε τη μητέρα τους επειδή «παραμελούσε τα παιδιά», κάτι που η Theresa απορρίπτει. Οι επίσημοι φάκελοι της υπόθεσης παραμένουν σφραγισμένοι μέχρι το 2073, αφήνοντας τα κορίτσια χωρίς πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες. Δεν τους επιτράπηκε ούτε να παραστούν στην κηδεία της μητέρας τους και είδαν τον τάφο της μόλις πρόσφατα.

Η απόφαση που άλλαξε τα πάντα

Για δεκαετίες, και οι δύο σκεφτόντουσαν να αναζητήσουν η μία την άλλη, αλλά ο φόβος της απόρριψης τις σταματούσε. Η Janet φοβόταν ότι η Theresa θα τη μισούσε για το έγκλημα του πατέρα της. Η Theresa, πλησιάζοντας τα 60, αποφάσισε ότι δεν ήθελε να ζήσει με τύψεις και απευθύνθηκε σε μια ομάδα στο Facebook που βοηθά οικογένειες να επανενωθούν. Μέσα σε 48 ώρες, η ομάδα εντόπισε τη Janet και τις άλλες αδελφές.

Η συγκλονιστική επανένωση

Όταν η Theresa τηλεφώνησε στη Janet, εκείνη έμεινε άφωνη. Η πρώτη τους συνάντηση ήταν φορτισμένη και λυτρωτική. «Ήταν σαν να βρήκα ένα κομμάτι του εαυτού μου που μου έλειπε», είπε η Theresa. Από τότε, οι δύο γυναίκες επισκέπτονται τα σπίτια η μία της άλλης και μιλούν σχεδόν καθημερινά, προσπαθώντας να ενώσουν τα κομμάτια της κοινής τους ιστορίας.

