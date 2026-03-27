Το Instagram και το YouTube κρίθηκαν υπεύθυνα για τον σχεδιασμό τους, ο οποίος επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Οι Meta, YouTube, TikTok και Snap αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγωγές, τόσο από ιδιώτες και οικογένειες, όσο και από σχολικές περιφέρειες και γενικούς εισαγγελείς των Πολιτειών. Κάθε υπόθεση, με ορισμένες να οδεύουν προς δίκη την επόμενη χρονιά, είναι διαφορετική. Ωστόσο, η πρόσφατη σημαντική απόφαση στο Λος Άντζελες μπορεί να δώσει ενδείξεις για το τι θα ακολουθήσει.

Η υπόθεση Κέιλεϊ: Ψυχική υγεία και social media

Όπως αναφέρει το CNN, η Κέιλεϊ, μια νεαρή γυναίκα, ισχυρίστηκε ότι οι πλατφόρμες επηρέασαν την εικόνα που είχε για το σώμα της, οδηγώντας σε κατάθλιψη και σκέψεις αυτοκτονίας. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι εταιρείες Meta και Google έχουν αμελήσει την προστασία των παιδιών και των εφήβων που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές τους.

Η οικονομική επιβάρυνση για την υπόθεση του Λος Άντζελες -συνολικά 6 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις και ποινικές αποζημιώσεις- είναι μικρή για εταιρείες μεγέθους Meta και Google, αλλά η σημασία της απόφασης είναι ιστορική.

Η απόφαση βασίστηκε σε χαρακτηριστικά όπως η ατελείωτη ροή κύλισης, τα φίλτρα ομορφιάς και η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο, τα οποία θεωρήθηκαν εθιστικά και επιβλαβή.

Η ευθύνες των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης

Η υπόθεση δοκίμασε μια νέα νομική θεωρία: οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι υπεύθυνες όχι μόνο για το περιεχόμενο, αλλά και για τον τρόπο που σχεδιάζουν τις πλατφόρμες τους. Δέκα από τους δώδεκα ενόρκους συμφώνησαν ότι οι πλατφόρμες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα προβλήματα ψυχικής υγείας της Κέιλεϊ.

Οι εταιρείες προγραμματίζουν να ασκήσουν έφεση, υποστηρίζοντας ότι το Instagram ή το YouTube δεν μπορούν να θεωρηθούν αποκλειστικά υπεύθυνες για την ψυχική υγεία ενός εφήβου.

Όπως οι… δικαστικές μάχες κατά των καπνοβιομηχανιών

Η Meta και η Google καλούνται να καταβάλουν 6 εκατομμύρια δολάρια στην Κέιλεϊ. Παράλληλα, υποθέσεις σε άλλες πολιτείες και χώρες φέρνουν επιπλέον πιέσεις στις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες. Την ίδια εβδομάδα, δικαστήριο στο Νέο Μεξικό επέβαλε στη Meta πρόστιμο 375 εκατομμυρίων δολαρίων για την αποτυχία προστασίας παιδιών από σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ορισμένοι ειδικοί συγκρίνουν την απόφαση με τις δικαστικές μάχες κατά των καπνοβιομηχανιών, που οδήγησαν σε προειδοποιήσεις για την υγεία και περιορισμούς στη διαφήμιση.

Συγκεκριμένα, ειδικοί συγκρίνουν την τρέχουσα νομική πίεση με την περίοδο της Big Tobacco. Όπως οι αγωγές κατά των εταιρειών καπνού οδήγησαν σε δραστικές αλλαγές προϊόντων και ενημέρωση καταναλωτών, έτσι και οι τωρινές υποθέσεις ενδέχεται να αλλάξουν τη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων.

Ο κοινωνικός ψυχολόγος Jonathan Haidt σχολίασε ότι ενδεχόμενες συνολικές αποζημιώσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσαν να αναγκάσουν την Meta να αλλάξει συμπεριφορά.

Οι αντιδράσεις από Meta και Google και οι πτώσεις στις μετοχές

Meta: «Η ψυχική υγεία των εφήβων είναι πολύπλοκη και δεν μπορεί να συνδεθεί με μία μόνο εφαρμογή», δήλωσε εκπρόσωπος.

Google: «Το YouTube είναι υπεύθυνα σχεδιασμένη πλατφόρμα streaming, όχι κοινωνικό δίκτυο», ανέφερε ο εκπρόσωπος José Castañeda.

Παρά τις δηλώσεις αυτές, οι μετοχές της Meta σημείωσαν πτώση σχεδόν 8%, ενώ η Google υποχώρησε κατά 3% μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Οι πιθανές αλλαγές στα social media

Με την απόφαση αυτή ανοίγει η συζήτηση για:

Προειδοποιήσεις στην οθόνη για κινδύνους ψυχικής υγείας.

Περιορισμό διαφημίσεων και χορηγιών προς παιδιά.

Αφαίρεση χαρακτηριστικών που αυξάνουν την εξάρτηση των χρηστών, όπως η αυτόματη αναπαραγωγή και οι προτάσεις αλγορίθμου.

Η επιτυχία των πλατφορμών βασίζεται στην αλληλεπίδραση και την επισκεψιμότητα. Αφαιρώντας αυτά τα εργαλεία, η εμπειρία των social media αλλάζει ριζικά.

Το παράδειγμα της Αυστραλίας

Η Αυστραλία ήδη έχει αποκλείσει τη χρήση των μεγαλύτερων κοινωνικών δικτύων από άτομα κάτω των 16 ετών. Το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εξετάζουν αντίστοιχες πολιτικές. Στην Αμερική, το Άρθρο 230 παρέχει στις πλατφόρμες προστασία από ευθύνη για περιεχόμενο τρίτων, αλλά η αμφισβήτησή του αυξάνεται.

Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερη προστασία παιδιών και εφήβων και πιθανά νέα ρυθμιστικά μέτρα διεθνώς.

Το μέλλον των social media

Η απόφαση του Λος Άντζελες λειτουργεί ως οδηγός για τις επόμενες δίκες, βοηθώντας τους δικηγόρους να καθορίσουν ποια εσωτερικά έγγραφα, μαρτυρίες και αποδείξεις έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Σύμφωνα με το CNN, η επόμενη «δοκιμαστική» υπόθεση αφορά ένα έφηβο αγόρι και αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα φέτος. Παράλληλα, η πρόσφατη απόφαση στο Νέο Μεξικό, με 375 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση για παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση, δημιουργεί δεδικασμένο για μελλοντικές αγωγές πολιτειών.

Η υπόθεση του Λος Άντζελες «οδηγός» στην προώθηση νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Οι οργανώσεις υπέρ της ασφάλειας των παιδιών θεωρούν την απόφαση του Λος Άντζελες ως «επικύρωση ετών αγώνα» και προωθούν νομοθεσία για προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Ο γερουσιαστής Richard Blumenthal δήλωσε ότι τα μέλη του Κογκρέσου πρέπει να λάβουν υπόψη την απόφαση και να υποστηρίξουν το Kids Online Safety Act, ενισχύοντας την προστασία των παιδιών από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Καθώς νέες υποθέσεις αναμένονται στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, η δικαστική νίκη της Κέιλεϊ μπορεί να αλλάξει δραστικά το τοπίο των social media. Όπως δήλωσαν ειδικοί και οικογένειες, η ετυμηγορία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο πρέπει να γίνει προτεραιότητα.

