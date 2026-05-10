Επιδεικνύοντας κότσια και θράσος, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, στάθηκε απέναντι στη σεξουαλικοποίηση του γυναικείου σώματος και της παρενόχλησης και έφερε σε πρώτο πλάνο το ζήτημα των deepfakes, των fake news και του διασυρμού. Πώς το πέτυχε; Ανήρτησε σε προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με εσώρουχα, ενώ κάθεται χαρούμενη και ανέμελη σε ένα κρεβάτι.

Το εν λόγω υλικό δεν είναι μια αληθινή φωτογραφία της Μελόνι, αλλά ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Οι ΑΙ εικόνες της διαδόθηκαν ευρέως τις προηγούμενες μέρες στα social media, με αρκετούς χρήστες να τις θεωρούν αυθεντικές και την ίδια την Πρωθυπουργό να αντιδρά και να λαμβάνει δράση.

Η Μελόνι, όμως, δεν περιορίστηκε σε μερικά λόγια και σε δηλώσεις. Ξεπερνώντας την καθωσπρέπει εικόνα που προστάζει ο θεσμός που υπηρετεί, έδειξε τις φωτογραφίες της και μίλησε δημόσια για τον κίνδυνο των deepfakes και της παραπληροφόρησης. «Προκειμένου να επιτεθούν και να διαδώσουν ψεύδη, κάποιοι είναι πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο» έγραψε μεταξύ άλλων πάνω από την εικόνα. Χαρακτήρισε την υπόθεση μορφή κυβερνοεκφοβισμού και προειδοποίησε ότι τα deepfakes αποτελούν πλέον ένα εξαιρετικά επικίνδυνο εργαλείο.

«Το ζήτημα ξεπερνά εμένα», είπε η Μελόνι και πιθανόν εν αγνοία της εκείνη τη στιγμή έδινε κουράγιο σε χιλιάδες παιδιά που αντίκρισαν δικές τους κατασκευασμένες φωτογραφίες να κυκλοφορούν στο σχολείο τους και στα τηλέφωνα των συμμαθητών τους.

«Τα deepfakes είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, γιατί μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να στοχοποιήσουν οποιονδήποτε. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πολλοί άλλοι δεν μπορούν. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει πάντα να ισχύει ένας κανόνας: να επαληθεύουμε πριν πιστέψουμε και να σκεφτόμαστε πριν κοινοποιήσουμε. Γιατί σήμερα συμβαίνει σε μένα, αύριο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε» κατέληξε.

Υ.Γ.: Λίγες ώρες μετά την αντίδραση της Μελόνι (το βράδυ της περασμένης Τετάρτης), τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να απαγορεύσουν τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν να «ξεγυμνώνονται» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους.