Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι εντοπίστηκε διαρροή υδρογονανθράκων στη θάλασσα, η οποία εκτιμούν ότι προέρχεται από το κοντινό Τρίνινταντ και Τομπάγκο, εκφράζοντας ανησυχία για «σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες» στις ακτές της χώρας.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο κρατών διέρχονται φάση εντάσεων, γεγονός που προσδίδει και διπλωματική διάσταση στην υπόθεση.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες έδωσε εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών να ζητήσει «αμέσως από την Πορτ οφ Σπέιν λεπτομερείς πληροφορίες για το συμβάν», καθώς και να καταρτιστεί «επείγον σχέδιο ελέγχου» των συνεπειών της ρύπανσης.

Venezuela advierte derrame de crudo desde Trinidad y Tobago



Caracas denunció una "grave afectación ambiental" en el Golfo de Paria, que comparten ambos países. (jc)https://t.co/u4du5pSjI1 pic.twitter.com/uWxJVbIeQg — DW Español (@dw_espanol) May 10, 2026

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της κ. Ροδρίγκες, οι προκαταρκτικές αναλύσεις κάνουν λόγο για «σοβαρούς κινδύνους» για «απαραίτητα οικοσυστήματα», ειδικά έλη και υγροτόπους, καθώς και για τις «κοινότητες των αλιέων» και τους «υδροβιολογικούς πόρους».

Η συνεργασία των δυο χωρών δεν είναι πάντα εγγυημένη, εξαιτίας σειράς διμερών διενέξεων, για παράδειγμα εξαιτίας της μεταναστευτικής κρίσης στη Βενεζουέλα και της ευθυγράμμισης, σε ό,τι αφορά ζητήματα ασφαλείας, του Τρίνινταντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ–που αιχμαλώτισαν σε αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας τον Ιανουάριο τον πρώην πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Τον Φεβρουάριο του 2024, πετρελαιοκηλίδα εξαιτίας ναυαγίου δεξαμενόπλοιου στα χωρικά ύδατα του Τρίνινταντ και Τομπάγκο είχε επίσης φθάσει στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας.

