Γίνεται να παίζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όλος ο κόσμος να ασχολείται με το αν θα νικήσει μόνο και μόνο για… να κουρευτεί ένας οπαδός της που έχει βάλει στοίχημα; Από ό,τι φαίνεται τα social media έχουν ενσωματωθεί τόσο πολύ στην… κανονική ζωή και ακόμα και οι ερωτήσεις που γίνονται από δημοσιογράφους στους αληθινούς πρωταγωνιστές (όπως οι προπονητές και οι παίκτες) έχουν να κάνουν με έναν απλό οπαδό που θέλει να εισπράξει όσο μεγαλύτερο κέρδος μπορεί.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπαιζε χθες στο Λονδίνο με την Γουέστ Χαμ, ωστόσο όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον γνωστό πια οπαδό της -Φρανκ Ίλετ- που περιμένει εδώ και σχεδόν 500 ημέρες οι «Κόκκινοι Διάβολοι» να κάνουν πέντε σερί νίκες για να κουρευτεί επιτέλους.

H διαδρομή της κόμης του ξεκίνησε από το 2024 όταν έβαλε στοίχημα να μην κουρευτεί μέχρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που είναι μόνιμα σε κρίση, να νικήσει πέντε διαδοχικούς επίσημους αγώνες.

Εχει συμπληρώσει πια 500 ημέρες χωρίς κούρεμα και το βράδυ της Τρίτης περίμενε η ομάδα του να νικήσει στην έδρα της Γουέστ Χαμ για να ξεφορτωθεί την μεγάλη αφάνα του. Το βλέμμα της απελπισίας του ήταν σαφές όταν στο 49ο λεπτό του αγώνα ο Τόμας Σούτσεκ άνοιξε το σκορ για τους Λονδρέζους και τελικά το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Μάικλ Κάρικ ήταν να ισοφαρίσει στο 96ο λεπτό με ένα γκολ του Μπέντζαμιν , αλλά δεν κατάφερε να βρει το νικητήριο γκολ στα δύο λεπτά καθυστερήσεων που απέμεναν.

Το κανάλι «TheUnitedStrand» φιλοξένησε μια ζωντανή μετάδοση στην αμφιλεγόμενη πλατφόρμα streaming Kick, η οποία παρουσίαζε τις ζωντανές αντιδράσεις του Φρανκ Ιλετ καθώς παρακολουθούσε την εξέλιξη του αγώνα. Μάλιστα, σύμφωνα με το talksport, η ζωντανή μετάδοση προσέλκυσε πάνω από 300.000 θεατές στο αποκορύφωμά της, γύρω στο τέλος του αγώνα.

The moment West Ham scored 😬✂️ pic.twitter.com/adT9Su8y4m February 10, 2026

@TheUnitedStand reaction to Man Utd's 1-1 goal and then they see it's offside 💔💔 pic.twitter.com/GNCM114J4w — Coman (@F_coman7) February 10, 2026

Ο Κάρικ ρωτήθηκε ακόμη και για το ενδεχόμενο να κουρευτεί ο οπαδός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν τον αγώνα, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι, αν και τα παιδιά του τον είχαν ενημερώσει, αυτό δεν θα αποτελούσε μέρος της ομιλίας του στην ομάδα. Ωστόσο, ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος είναι πλέον σχολιαστής για το BBC, έλαβε μια πιο αυστηρή στάση απέναντι σε αυτή την ιστορία.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast «No Tippy Tappy Football», που συνδιοργανώνουν ο Σαμ Αλαρνταϊς και η Νάταλι Πάικ, ο Ρούνεϊ ρωτήθηκε πριν από τον αγώνα- αν θα έκοβε τα μαλλιά του Ίλετ: «Θα τον έστελνα στην άλλη άκρη της χώρας. Μου έχει τρελάνει το κεφάλι. Μιλάμε για τον Μάικλ Κάρικ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που προσπαθούν να κερδίσουν το πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι τους, και το μόνο που ενδιαφέρει είναι να κουρευτεί αυτός ο τύπος. Σίγουρα θα είναι απογοητευμένος αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κερδίσει, γιατί ξαφνικά θα γίνει άσχετος».

Nothing wrong with growing out your hair. pic.twitter.com/xJF6YKx21M — Manchester City US (@ManCityUS) February 10, 2026

Μετά το τέλος του αγώνα στο Λονδίνo, η Μάντσεστερ Σίτι, έριξε μια σπόντα για τον Φρανκ Ιλετ μέσω του επίσημου λογαριασμού της καθώς δημοσίευσε μια φωτογραφία του Έρλινγκ Χάαλαντ, με τη λεζάντα: «Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να αφήνεις τα μαλλιά σου να μακρύνουν».

protothema.gr