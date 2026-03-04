Το πνεύμα των αναρτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι υιοθέτησε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, για να σχολιάσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε Βενεζουέλα και Ιράν.

Στο ΑΙ βίντεο πρωταγωνιστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε μια σκηνή που θυμίζει τηλεοπτικά σόου διαγωνισμών με ταλέντα.

Argentina's President Milei posted this video on his Instagram account. pic.twitter.com/VXhaO4KQLz March 4, 2026

Ο Τραμπ φαίνεται να κρατάει ένα κόκκινο πανί ενώ μπροστά του είναι καθισμένοι σε δύο καρέκλες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και ο ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

