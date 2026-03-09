Σκηνές… ροκ εκτυλίχθηκαν σε αγώνα στη Βραζιλία ανάμεσα σε Κρουζέιρο και Ατλέτικο Μινέιρο.

Η Κρουζέιρο νίκησε την Ατλέτικο Μινέιρο με 1-0 και κατέκτησε το Πρωτάθλημα Πολιτείας Μίνας Ζεράις, εξασφαλίζοντας τον τίτλο μετά από μια έξι χρόνια και εμπόδισε τον αντίπαλό της να κατακτήσει το έβδομο συνεχόμενο πρωτάθλημά της.

Ωστόσο, στις καθυστερήσεις του αγώνα ξέσπασε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με τη σύρραξη να διαρκεί περισσότερο από 10 λεπτά. Η ένταση ξεκίνησε λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, όταν ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο, Έβερσον, συγκρούστηκε στην περιοχή με τον Κριστιάν και στη συνέχεια τον έσπρωξε. Οι παίκτες της Κρουζέιρο κινήθηκαν προς τον γκολκίπερ και η κατάσταση ξέφυγε.

Ο Λούκας Ρομέρο έφτασε τρέχοντας και κλώτσησε τον Έβερσον, με τους ποδοσφαιριστές της Ατλέτικο να μπαίνουν αμέσως στη συμπλοκή. Την ίδια στιγμή, ο Κάσιο είχε έντονο επεισόδιο με τον Λιάνκο, με τον τερματοφύλακα της Κρουζέιρο να τον κλωτσά. Ο Λιάνκο στη συνέχεια ενεπλάκη και σε καβγά με τους Γκέρσον και Κρίστιαν. Παράλληλα, ο Χουλκ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της έντασης για την Ατλέτικο, γρονθοκοπώντας τον Βιγιάλμπα και κλωτσώντας τον Ρομέρο. Ακόμη και ο σκόρερ του αγώνα, Κάιο Ζόρζε, ενεπλάκη στη σύρραξη, ανταλλάσσοντας γροθιές και κλωτσιές με παίκτες των αντιπάλων.

Εκτός από τους παίκτες που βρίσκονταν στο γήπεδο, στην αναταραχή συμμετείχαν επίσης και άτομα από τον πάγκο, μέλη του προπονητικού επιτελείου και άλλα μέλη της ομάδας.

Η ένταση εκτονώθηκε τελικά μετά την επέμβαση της αστυνομίας, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, με τον διαιτητή να αποβάλει συνολικά 23 (!) παίκτες και έπειτα να σφυρίζει τη λήξη της αναμέτρησης, επικυρώνοντας τη νίκη της Κρουζέιρο και την κατάκτηση του τίτλου του Πρωταθλήματος Πολιτείας Μίνας Ζεράις για το 2026.

