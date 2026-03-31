Η Apple ετοιμάζει μεγάλη και τολμηρή ανανέωση στην γκάμα των iPhone της μέχρι το 2027, με δύο νέα μοντέλα που θα τραβήξουν τα βλέμματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, υπό την καθοδήγηση του John Ternus, υπεύθυνου για την υλική μηχανική και πιθανό διάδοχο του Tim Cook, η Apple προετοιμάζει:

iPhone Fold -Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone

Το φθινόπωρο του 2026 αναμένεται να κυκλοφορήσει το iPhone Fold, το πρώτο αναδιπλούμενο κινητό της Apple. Η πτυχή της οθόνης θα είναι σχεδόν αόρατη, κάτι που αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των συγκεκριμένων συσκευών.

iPhone 20 – Το «ολόκληρο-γυαλί» για τα 20 χρόνια iPhone

Το 2027 θα γιορτάσουν τα 20 χρόνια από το πρώτο iPhone με ένα μοντέλο όλο γυαλί και οθόνη από άκρη σε άκρη. Η μπροστινή κάμερα και το Face ID θα κρύβονται κάτω από την οθόνη, προσφέροντας ένα καθαρό και εντυπωσιακό design.

Τα κλασικά μοντέλα

Η Apple δεν ξεχνά τα κλασικά της μοντέλα:

Τέλος του 2026: iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με νέο chip A20 Pro και βελτιωμένη κάμερα.

Άνοιξη 2027: iPhone 18, 18e και Air 2, με το Air 2 να διορθώνει ατέλειες προηγούμενων ultra-thin μοντέλων.

Με αυτά τα δύο νέα μοντέλα, η Apple φέρνει μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στην ιστορία των iPhone και προετοιμάζει την γκάμα της για τη νέα δεκαετία.

