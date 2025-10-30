Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου και όσο περισσότερο τους μελετάμε, άλλο τόσο τους αγαπάμε και τους θαυμάζουμε. Είναι μοναδικά ζώα με απίστευτες ικανότητες και ευφυΐα, προσφέροντας μία ανιδιοτελή αγάπη στους ανθρώπους.

Υπάρχουν πάνω από 350 διαφορετικές φυλές σκύλων στον κόσμο, καθεμία με τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά. Αν και υπάρχουν πολλές ομοιότητες που ενώνουν αυτές τις φυλές, υπάρχουν άλλες τόσες διαφορές που τις κάνουν πραγματικά ξεχωριστές.

Ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά τους, για παράδειγμα, είναι ότι οι σκύλοι έχουν τέσσερα δάχτυλα στα πίσω τους πόδια και πέντε δάχτυλα στα μπροστινά τους, με το πέμπτο να βρίσκεται πιο ψηλά ώστε να μην ακουμπάει το έδαφος.

Υπάρχει, όμως, ένας σκύλος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Υπάρχει ένας σκύλος που έχει έξι δάχτυλα σε κάθε του πόδι. Έχει, δηλαδή, συνολικά 24 δάχτυλα.

Πρόκειται για τους σκύλους Norwegian Lundehund. Οι Lundehund έχουν καταγωγή από την Νορβηγία. Για αιώνες εκτρέφονταν σε ένα απομακρυσμένο και βραχώδες νησί που βρίσκεται στα βόρεια της Νορβηγίας, στο σύμπλεγμα των νήσων Λοφότεν, το Vaeroy. Αναφορές για την συγκεκριμένη φυλή γίνονταν περίπου από το 1500.

Το παρατσούκλι τους είναι Puffin Dogs ή “Σκύλοι παπαγάλοι” στα ελληνικά

Puffin είναι ένα είδος παπαγάλου, το οποίο οι ντόπιοι είχαν εντάξει στη διατροφή τους ώστε να επιβιώνουν κατά τη διάρκεια των κρύων, δύσκολων και μεγάλων σε διάρκεια χειμώνων.

Ωστόσο, επειδή οι παπαγάλοι φώλιαζαν σε βραχώδεις περιοχές και στενά περάσματα, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τους πιάσουν. Οπότε, χρησιμοποιούσαν τους σκύλους Lundehund για να τους πιάνουν, καθώς η συγκεκριμένη φυλή έχει χαρακτηριστικά τα οποία βοηθούν στο κυνήγι σε βραχώδεις περιοχές.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, έχουν έξι δάχτυλα σε κάθε πόδι, πράγμα που τους βοηθάει να σκαρφαλώνουν σε γκρεμούς, βράχους και σπηλιές και να μην γλιστράνε. Είναι τρομερά ευλύγιστοι και έτσι μπορούν να τρυπώνουν παντού, ακόμα και στα πιο στενά περάσματα – περάσματα που μόνο ένα πολύ μικρό ζώο, όπως μια γάτα, θα μπορούσε να περάσει.

Για να καταλάβετε την τρομερή ευλυγισία τους, μπορούν να κάνουν πίσω το κεφάλι τους μέχρι να το ακουμπήσουν στην πλάτη τους. Τα πόδια τους ανοίγουν και προς τα έξω και πραγματικά ο τρόπος που περπατάνε και κινούνται είναι εντυπωσιακός.

Μια ακόμα φοβερή ικανότητα που έχουν είναι ότι μπορούν να “διπλώνουν” τα αυτιά τους ώστε να τα προστατεύουν από το νερό και την βρωμιά όταν βουτάνε σε νερά και λάσπες.

Φτάνουν περίπου τα επτά κιλά και ζουν περίπου 14 χρόνια

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο πληθυσμός τους μειώθηκε ραγδαία και παραλίγο να εξαφανιστούν, καθώς μια μολυσματική ασθένεια έπληξε την περιοχή και τα γύρω νησιά. Μάλιστα, εκτιμάται ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’60 είχαν μείνει λιγότερα από 10 σκυλιά.

Όμως, χάρη σε ένα προσεκτικό πρόγραμμα αναπαραγωγής και με πολύ αυστηρές οδηγίες για την εκτροφή τους, η φυλή σώθηκε και σήμερα ο πληθυσμός τους υπολογίζεται στα 1500-2000 περίπου σκυλιά στον κόσμο.

Το 2011 τα νορβηγικά Lundehund αναγνωρίστηκαν επίσημα ως φυλή από τον Αμερικανικό Κυνολογικό Όμιλος (AKC).

Αν ταξιδέψετε ποτέ στη Νορβηγία και κάνετε μια βόλτα στο αεροδρόμιο Τρόμσο, πιθανότατα να δείτε μια ομάδα Lundehund να προσπαθούν να διώξουν τα πουλιά γύρω από τα αεροπλάνα κατά τη διάρκεια της απογείωσης και της προσγείωσης. Μάλιστα, όπως αναφέρεται και στην σελίδα του Αμερικανικού Κυνολογικού Ομίλου, τα Lundehund εκτός από την προστασία των αεροπλάνων, έχουν εκπαιδευτεί και για να βρίσκουν τις φωλιές και τα αυγά γλάρων ώστε να ελέγχεται κατά κάποιον τρόπο ο πληθυσμός τους.

Συνοψίζοντας

Κάθε φυλή σκύλου έχει τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά και τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Όλοι οι τετράποδοι φίλοι μας αξίζουν τον απόλυτο σεβασμό μας και την απεριόριστη αγάπη μας. Χρειάζονται την προσοχή και την φροντίδα μας, οπότε ας προσπαθήσουμε να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είτε ανήκουν σε κάποια φυλή, όπως η φυλή που εξετάσαμε στο άρθρο μας, είτε είναι ημίαιμοι, ένα πράγμα είναι σίγουρο: οι σκύλοι θα μας αγαπούν για πάντα χωρίς όρια και προϋποθέσεις.

