Πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία ο 8ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων “SkillsCyprus 2024” υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κρατική Έκθεση στη Λευκωσία, όπου περισσότεροι από 200 νέοι και νέες διαγωνίστηκαν και ανάδειξαν τις δεξιότητες τους σε 13 διαφορετικές ειδικότητες διεκδικώντας μια θέση στην Εθνική Ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων “Euroskills 2025” ο οποίος θα διεξαχθεί στην Δανία.[1]

O Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων “SkillsCyprus” είναι βασισμένος στο πρότυπο του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού “Euroskills” και απευθύνεται σε νέους και νέες μέχρι 25 ετών. Όραμα του διαγωνισμού είναι ο 8ος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων να εμπνεύσει την επόμενη γενιά νέων να ακολουθήσουν το πάθος, τα ενδιαφέροντα και το ταλέντο τους για να διασφαλίσουν το μέλλον τους και το μέλλον της Κύπρου, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την καινοτομία και την παραγωγικότητα στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς που εργάζονται ή θα εργαστούν.

Ο διαγωνισμός περιλάμβανε επιμέρους διαγωνισμούς σε ποικιλία ειδικοτήτων: Γραφικές Τέχνες, Ανάπτυξη Εφαρμογών και Ιστότοπων, Μηχανολογικός Σχεδιασμός CAD, Υδραυλικά και Κεντρικές Θερμάνσεις, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Σοβάτισμα και Ξηρά Δόμηση, Κλιματιστικές και Ψυκτικές Εγκαταστάσεις, Μηχανικός Οχημάτων, Αισθητική, Τραπεζοκομία, Ζαχαροπλαστική, Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματική Ανάπτυξη καθώς και Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου.

Αναφορικά για τον τομέα της Επιχειρηματικότητας και της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, οι διαγωνιζόμενοι καλούνταν να παρουσιάσουν μια καινοτόμα, βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα, η οποία αφορούσε είτε ένα προϊόν είτε μια υπηρεσία. Η ιδέα έπρεπε να διακρίνεται για την πρωτοτυπία της, τη δυνατότητα υλοποίησης της και την προοπτική της να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα, αξιολογούνταν η ικανότητα τους να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο περιλάμβανε στρατηγικές μάρκετινγκ, προβλέψεις εσόδων και ανάλυση ανταγωνισμού. Μερικές από τις ομάδες είχαν ήδη αναπτύξει την επιχειρηματική τους ιδέα σε πραγματική επιχείρηση.

Οι πιο κάτω ομάδες διαγωνίστηκαν στην επιχειρηματικότητα και ξεχώρισαν, καθώς υπέδειξαν καινοτομία, επαγγελματισμό, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, ομαδικότητα και όραμα για αλλαγή:

1ο βραβείο στην ειδικότητα της Επιχειρηματικότητας και της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με το όνομα “ E-mbracelet Ltd” [2] από την Μάρω Μανώλη (CEO & Συνιδρύτρια) και τον Χριστόφορο Μαλέκο (COO & Συνιδρυτής).” Η ομάδα αυτή θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων “Euroskills2025”.[3]

Ο Χριστόφορος και η Μάρω έχουν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση, με κατεύθυνση το “Management”. Η ιδέα τους εμπνεύστηκε στο 4ο έτος των σπουδών τους μέσω του μαθήματος Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Το “E-mbracelet” είναι μια καινοτόμα εφαρμογή που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (“ASD”) και των φροντιστών / γονέων τους προωθώντας μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

Μέσω της σύνδεσης ενός έξυπνου ρολογιού που φορεί το άτομο με αυτισμό, με μια εφαρμογή στο κινητό του φροντιστή/ γονέα, το “E-mbracelet” αποστέλλει ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο όταν ανιχνεύεται μια πιθανή κρίση, καθώς καταγράφει και αναλύει τους ήχους του περιβάλλοντος και τον καρδιακό παλμό.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασαν, σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι υπάρχουν 75 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνωσμένοι με “ASD”, καθώς η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος επηρεάζει περίπου 1 στα 100 παιδιά. Το 50-70% από αυτούς έχουν ευαισθησία σε ηχητικά ερεθίσματα. Αναγνωρίζοντας τις υψηλές ανάγκες σε αυτό το δημογραφικό στοιχείο, το “E-mbracelet” απευθύνεται σε παιδιά με “ASD”, ειδικά σε άτομα ηλικίας 4-15 ετών, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε περιοχές που έχουν υψηλό ποσοστό ατόμων με αυτισμό όπως στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αποτελούν το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού με “ASD”.

Η προσέγγισή τους αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Σε αντίθεση με τα γενικά συστήματα συναγερμού, το λογισμικό τους εντοπίζει και καταγράφει συγκεκριμένα ακουστικά ερεθίσματα εξασφαλίζοντας ότι οι φροντιστές/γονείς κατακλύζονται μόνο από σχετικές πληροφορίες. Το λογισμικό τους αναγνωρίζει τους ήχους αποκλείοντας μη σχετικούς ήχους (πχ θορύβους από αυτοκινητόδρομους), παρακολουθεί τον καρδιακό παλμό και στέλνει ειδοποιήσεις όταν αυξηθεί ο παλμός.

Συνεργάτες τους είναι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό, το “Autism Praxis Infinity Solutions”, το “Berta Development & Rehabilitation Center”, η Τράπεζα Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα συνεχίσουν συνεργασία και με άλλους συνδέσμους/οργανισμούς και πρόκειται να έχουν συνεργασία και με Ερευνητικά Κέντρα και άλλα Πανεπιστήμια στην Κύπρο καθώς και στο εξωτερικό.

Επίσης προγραμματίζουν όπως στην εν λόγω εφαρμογή συμπεριληφθούν και ειδικοί του χώρου ως συνεργάτες, οι οποίο θα μπορούν να απαντούν σε ερωτήματα γονέων/ φροντιστών με πραγματικές και όχι αυτοματοποιημένες απαντήσεις. Επίσης, η εν λόγω εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στους γονείς/φροντιστές εάν επιθυμούν, να ενταχθούν σε κοινότητα τύπου “Group Chat Forum“.

Άλλα βραβεία και διακρίσεις της ομάδας είναι: JA StartUp of the Year 2023 από τον ΜΚΟ Junior Achivement Κύπρου, βραβείο Ηγεσίας στο διαγωνισμό Gen-E 2023 από τον ΜΚΟ Junior Achivement Europe (στην Κωνσταντινούπολη), 3η θέση στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό AmCham EU YEA 2024 (στις Βρυξέλες), βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς από το YUFE Ideas Lab (στη Μαδρίτη), ολοκλήρωση του προγράμματος IDEA Accelerator & Incubator του IDEA Innovation Center της Τράπεζας Κύπρου και το βραβείο «Γε’ νέο Επιχειρείν 2024» Κοινωνική Προσφορά από το «ΚΕΒΕ». Αξιοσημείωτο ότι το “Gold Magazin” Κύπρου τους έχει αναγνωρίσει ως “Startup of the Month”. Επίσης, ο ΜΚΟ “Startup Greece”, με χορηγό το “Europe Direct” παρουσίασε την ιδέα τους. Επιπρόσθετα, έχουν εκπροσωπήσει την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κύπρου στις Βρυξέλλες, για νέες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.

2ο βραβείο στην ειδικότητα της Επιχειρηματικότητας και της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με το όνομα “Veri Sure”, από τις Ιωάννα Πιερή (Founder)[4] και Παναγιώτα Χριστοφόρου (Executive Assistant)[5].

Η Ιωάννα και η Παναγιώτα είναι φοιτήτριες στο τμήμα Νομικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου και η Ιωάννα κάνει δευτερεύον πτυχίο στην επιχειρηματικότητα. Επίσης, η Ιωάννα είναι αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου στον τομέα της Επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή συμμαχία “Young Universities for the Future of Europe” (YUFE), η οποία θεσμοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, εργάζεται στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου στον τομέα «ψηφιακή καινοτομία».

Η επιχείρηση “VeriSure” αφορά λογισμικό για αυτοματοποιημένη δημιουργία “KYC MEMOS”. Η δημιουργία του είναι προς εξέλιξη. Όπως ανάφεραν οι νεαρές, το εν λόγω λογισμικό θα εξοικονομεί χρόνο, θα μειώνει τα λάθη του ανθρώπινου παράγοντα και θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση. Το “ΚΥC” (Know Your Customer) είναι μια διαδικασία ελέγχου και ταυτοποίησης πελατών από τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες, νομικούς συμβούλους, σύμβουλους συμμόρφωσης, ελεγκτές καθώς και επιχειρήσεις οι οποίοι θα είναι και οι πελάτες τους. Στόχος του λογισμικού είναι η αυτόματη επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών ώστε να αποτρέπει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το ξέπλυμα χρήματος.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή τους έχει τρία στάδια :

1. Ανέβασμα εγγράφων στο λογισμικό: Οι χρήστες θα ανεβάζουν τα έγγραφα των πελατών τους τα οποία απέκτησαν είτε από επικοινωνία με τον πελάτη, είτε από τον Έφορο Εταιρειών και άλλες πηγές.

2. Ανάλυση Δεδομένων: Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί “AI Technologies”, όπως Τεχνολογία Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (“OCR”) και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (“NLP”) για την κατηγοριοποίηση και την οργάνωση των απαιτούμενων στοιχείων. Ταυτόχρονα θα εντοπίζει ελλείπουσες ή μη ολοκληρωμένες/λανθάνουσες πληροφορίες, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

3. Δημιουργία “MEMO”: Το λογισμικό “VeriSure” θα συντάσσει αυτόματα τα δεδομένα σε ένα έτοιμο προς έλεγχο “KYC ΜΕΜΟ”.

3ο βραβείο στην ειδικότητα της Επιχειρηματικότητας και της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με το όνομα “RSRVIN Technologies Ltd” από τoν Άγγελο Γεωργίου (COO Product και Project Manager) και τον Στέλιο Ανδρονίκου (CEO Head of Frontend Development Manager).[6]

Οι νεαροί επιχειρηματίες έχουν σπουδάσει πληροφορική και έχουν ιδρύσει την εταιρεία “RSRVIN Technologies Ltd”, η οποία αφορά μια καινοτόμα πλατφόρμα κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων που στοχεύει να απλοποιήσει τις λειτουργίες για διοργανωτές εκδηλώσεων, εστιάτορες, ιδιοκτήτες χώρων, διαφημιστές κτλ, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία των πελατών. Η εύχρηστη πλατφόρμα παρέχει μια κεντρική λύση στη διαχείριση των κρατήσεων, αυτοματοποιεί την κατανομή των τραπεζιών και των θέσεων κράτησης και προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες για τους πελάτες μέσω σημειώσεων και έτοιμων ετικετών. Επιπλέον, η πλατφόρμα “RSRVIN” παρέχει αναλυτικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, εργαλεία προώθησης και εύκολης διαχείρισης πληρωμών, διασφαλίζοντας την αποδοτική λειτουργία των χώρων.

Με έμφαση στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και τη δημιουργία κοινότητας, όραμα τους είναι να γίνουν η κορυφαία “lifestyle” πλατφόρμα στην Κύπρο καθώς και πέρα από την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο. Στόχος τους είναι να μετατρέψουν τη διαχείριση κρατήσεων και εκδηλώσεων για τους ντόπιους πολίτες καθώς και για τους τουρίστες σε μια απλή, αυτοματοποιημένη διαδικασία που να ενισχύει την ικανοποίηση των πελατών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η εν λόγω πλατφόρμα προωθεί την τοπική κουλτούρα καθώς και τον τουρισμό. Μειώνει την ανάγκη για τηλεφωνικές κρατήσεις και τη χειροκίνητη διαχείριση, ελαχιστοποιεί τα λάθη στη διαχείριση κρατήσεων και πληρωμών. Παρέχει εργαλεία ανάλυσης για να εντοπίζουν οι επιχειρήσεις τάσεις και προτιμήσεις πελατών και υποστηρίζει ασφαλείς τρόπους πληρωμής.

Καινοτόμα χαρακτηριστικά:

Επιτρέπει την παρακολούθηση διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες πελατών: Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσθέτουν σημειώσεις στους πελάτες με έτοιμες ετικέτες (π.χ. «υψηλός δαπανητής», «τακτικός επισκέπτης»), προσφέροντας εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και ενισχύοντας την αφοσίωση.

Αυτοματοποιημένη διαχείριση κρατήσεων: Ενιαία διαχείριση κρατήσεων από διάφορες πηγές και έξυπνη κατανομή τραπεζιών που μεγιστοποιεί τη χωρητικότητα και την αποδοτικότητα.

“QR Code Ticketing” και “Real-Time Analytics”: Έκδοση ψηφιακών εισιτηρίων με “QR” κωδικούς και πρόσβαση σε δεδομένα εκδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο για την παρακολούθηση των πωλήσεων και της απόδοσης.

Ενισχυμένο “marketing”: Προβολή εκδηλώσεων και χώρων μέσω στοχευμένων εκστρατειών και διαφήμιση στην εφαρμογή.

Απλή, φιλική προς τον χρήστη εμπειρία: Η εύχρηστη πλατφόρμα κάνει την πλοήγηση απλή τόσο για τους χρήστες όσο και για τους επιχειρηματίες.

4η διάκριση ομάδας με το όνομα “Liquid Canvas” από τη νεαρότερη ομάδα του διαγωνισμού επιχειρηματικότητας οι οποίοι ασχολούνται με πρωτοποριακές δημιουργίες και κατασκευές. Η ομάδα αποτελείται από τον Μίλτο Αφαντίτη (Δημιουργός Χειροποίητων Κατασκευών από υγρό γυαλί και γύψο) [7] και τον Ανδρέα Νεοφύτου (Δημιουργός Ψηφιακών Ζωγραφιών με μοναδικό χαρακτήρα και σύγχρονη ψηφιακή τέχνη)[8].

Ο Μίλτος Αφαντίτης φοιτά στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και σκοπεύει να σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ο Ανδρέας Νεοφύτου εργάζεται στον Στρατό και θα σπουδάσει “Interactive Media and Animation”. Παρόλο που οι νεαροί κατατάχθηκαν τέταρτοι στο διαγωνισμό, η βαθμολογία τους στο εξεταστικό δοκίμιο με 91/100 αντικατοπτρίζει την ευδόκιμη πορεία που θα έχουν στο μέλλον.

Τα προϊόντα τους έχουν σκοπό να διακοσμήσουν κάθε χώρο κάνοντας τον ομορφότερο καθώς και πιο πρακτικό για ανθρώπους που θέλουν κάτι διαφορετικό και βιώσιμο προς το περιβάλλον. Οι κατασκευές τους είναι πολύ ανεχτικές και δεν φθείρονται στο χρόνο. Καινοτόμα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους είναι η πρωτοτυπία, η δημιουργία υψηλής αισθητικής καθώς και ο εύστοχος συνδυασμός υγρού γυαλιού και ψηφιακής τέχνης.

Τα προϊόντα τους απευθύνονται σε ιδιώτες που θέλουν να διακοσμήσουν το σπίτι και το γραφείο τους, σε καταστήματα διακόσμησης, σχεδιαστές εσωτερικών χώρων, πελάτες που ψάχνουν προσωποποιημένα χειροποίητα και ιδιαίτερα δώρα, δώρα για γενέθλια/γάμους/βαφτίσεις και καταστήματα δώρων. Τα προϊόντα τους αφορούν όλες τις ηλικίες και έχουν προσαρμοσμένες λύσεις.

Ο στόχος τους είναι να μπορέσουν να αναπτύξουν την επιχείρηση τους όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε άλλες χώρες, διατηρώντας την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων τους και εξελίσσοντας τα.

Οι νεαροί ανέφεραν πως είναι πρόθυμοι να προσφέρουν μέρος των κερδών τους σε άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς θέλουν να στηρίξουν και να βελτιώσουν τη ζωή των συνανθρώπων τους που το έχουν ανάγκη. Η ιδέα αυτή προέκυψε από την επιθυμία τους να κάνουν τη διαφορά και να προσφέρουν στην κοινωνία.

Αξιοσημείωτο ότι στις παράλληλες δραστηριότητες του διαγωνισμού, οι επισκέπτες καλούνταν να συμμετάσχουν στο “Try a Skill” και συγκεκριμένα να εξεύρουν μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα η οποία συνάδει με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι αφορούν μεταξύ άλλων σε ποιοτική εκπαίδευση, αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη, σε ένα υγιή πλανήτη με μηδενική πείνα, καθώς και σε ένα κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, χωρίς ανισότητες. Όλοι οι συμμετέχοντες του ”Try a Skill” λάμβαναν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Εκπαιδευτές στο “Try a Skill” ήταν κυρία Κωνσταντίνα Αχιλλέως, Λειτουργός Επικοινωνίας του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) καθώς και Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και ο κύριος Πάνος Δημητρίου, υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΜΚΟ “Together Cyprus”, οι οποίο πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους ως Εμπειρογνώμονες στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε σχέση με την Επιχειρηματικότητα. Τα εν λόγω άτομα είναι CSR experts και Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Ανάπτυξής ΑνΑΔ. Επίσης εκπαιδεύτρια στο “Try a Skill” , ήμουν και εγώ, η Νίκη Χριστοφή.

Ο Αξιότιμος Προέδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης δοκίμασε πρώτος με προθυμία το “Try a Skill” και υπέδειξε επιχειρηματική ιδέα σχετική με την Ποιοτική Εκπαίδευση καθώς ανέφερε ότι όλα ξεκινούν από την Εκπαίδευση. Επισημαίνεται ότι η απόκτηση ποιοτικής εκπαίδευσης είναι η βάση για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης όπως καταγράφεται και στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών.[9]

Eνδιαφέρουσες καινοτόμες ιδέες που υπέδειξαν οι επισκέπτες στο διαγωνισμό, οι οποίες δεν είναι μόνο κερδοφόρες αλλά και κοινωνικά υπεύθυνες, συμβάλλοντας στην αλλαγή και στην ανάπτυξη προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον είναι οι πιο κάτω:

Δημιουργία πλατφόρμας για μεταπώληση κοντολήξιμων και περισσευούμενου φαγητού και γλυκών από εστιατόρια και φούρνους σε μειωμένη τιμή. Η πλατφόρμα έχει ως στόχο να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων και προϊόντων, διευκολύνοντας τη μεταπώληση τους.

Ίδρυση εταιρειών οι οποίες θα ασχολούνται αποκλειστικά με την κατασκευή προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά και μεταπώληση τους, όπως η ίδρυση εταιρειών με δραστηριότητες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης επίπλων ή ρούχων. Δημιουργία εργαστήριων τέχνης τα οποία θα ασχολούνται αποκλειστικά με ανακυκλωμένα υλικά.

Να εγκατασταθούν από εταιρείες προηγμένες τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού στη γεωργία.

Να εφαρμοστεί η Τηλεϊατρική, με σύγχρονα μηχανήματα για απομακρυσμένες περιοχές.

Οι επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν άτομα από ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες όταν φθάνουν σε ένα συγκεκριμένο κύκλο εργασιών. Παραχώρηση Φοροαπαλλαγών στις εν λόγω επιχειρήσεις ως κίνητρο εργοδότησης των ατόμων αυτών. Επίσης, να δημιουργηθεί πλατφόρμα εύρεσης εργασίας για τα άτομα αυτά.

Μελέτη των κυπριακών δεδομένων και συνθηκών για δημιουργία ποδηλατοδρόμων όπως στην Ολλανδία. Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου για τη σύνδεση περιοχών. Συνεργασία με το κράτος και τους τοπικούς φορείς για υλοποίηση.

Δημιουργία εκπαιδευτικής εφαρμογής παιχνιδιού, όπου θα μπορούν τα παιδιά να μάθουν τους 17 Στόχους βιώσιμης Ανάπτυξης με παραδείγματα, πχ τα προστατευόμενα ζώα.

Να δημιουργηθούν εικονικές τάξεις και εργαστήρια όπου οι μαθητές θα μπορούν να «ταξιδεύουν» στην ιστορία, στον πολιτισμό στη φύση και σε άλλες χώρες.

Να δημιουργηθούν πλατφόρμες που θα παρέχουν προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες.

Δημιουργία ανοιχτών ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Δημιουργία ψηφιακών χώρων που θα παρέχουν σε παγκόσμια βάση πρόσβαση σε διαδικτυακή εκπαίδευση, εργαλεία μάθησης και τεχνολογίες σε διάφορες ηλικίες, γλώσσες και τομείς.

Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για πρόσφυγες και μετανάστες μέσω πλατφόρμας “e-learning” με πολυγλωσσικό περιεχόμενο.

Δημιουργία εταιρειών παροχής υπηρεσιών “car sharing”, επιτρέποντας στους χρήστες να ενοικιάζουν αυτοκίνητα και να τα επιστρέφουν σε διαφορετικά σημεία εντός της ίδιας πόλης ή ακόμα και σε άλλη πόλη.

Σημειώνεται ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι εφάρμοσαν επιτυχώς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στη δική τους επιχείρηση και ήταν μια από τις βασικές ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου.

Η κυρία Μάρλεν Κακουρίδου, εκπρόσωπος της κυπριακής εταιρείας ΚΕΑΝ, μοιράστηκε πολύτιμες συμβουλές σε θέματα πωλήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τόνισε τη σημασία της υιοθέτησης πρακτικών που προάγουν την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την ηθική επιχειρηματικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Επιπλέον, ανέδειξε στρατηγικές που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ενσωματώνοντας καινοτόμες λύσεις και βιώσιμες πρακτικές στις πωλήσεις.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους διαγωνιζόμενους και να τους ευχηθώ καλές επιτυχίες.! Κάθε μεγάλη επιτυχία ξεκινάει με μικρά βήματα και κάθε προσπάθεια είναι ένα λιθαράκι στο δρόμο προς την κορυφή. Να θυμάστε, κάθε κορυφή κατακτιέται με υπομονή και επιμονή. Η προσπάθεια και η αφοσίωσή σας είναι ήδη μια νίκη. Είμαι σίγουρη ότι το μέλλον σας ανήκει. Συνεχίστε να προσπαθείτε με στόχους, όραμα, αυτοπεποίθηση, κριτική σκέψη, προγραμματισμό και πίστη.

Θερμές ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό του ΚΕΠΑ για την εξαίρετη διοργάνωση και συνεργασία, καθώς και στη συνεργάτιδα μου στο διαγωνισμό κυρία Ελοΐζα Σαββίδου. Επίσης ευχαριστίες στην κυρία Κωνσταντίνα Αχιλλέως και στον Κύριο Πάνο Δημητρίου για τη προσφορά των υπηρεσιών τους στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

