Την Τρίτη 12 Αυγούστου, μετά από αρκετές μέρες με θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου και με την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια να γίνεται μετ’ εμποδίων και με τεράστιες προσπάθειες να κρατηθούν σε λειτουργία οι καταπονημένες γεννήτριες στους σταθμούς της ΑΗΚ, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει ότι η κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρισμού ήταν οριακή και υπήρχε ενδεχόμενο εκ περιτροπής διακοπών στην ηλεκτροδότηση.

Θεωρώ ότι οι αρμόδιοι θα έπρεπε να είχαν εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση. Το κείμενο γράφτηκε πριν γίνουν τελικά οι αποσυνδέσεις καταναλωτών από το δίκτυο λόγω μειωμένης παραγωγής:

Αγαπητοί συμπολίτες,

Από τότε που η ΑΗΚ έπαψε να έχει την ευθύνη για την Επάρκεια σε Ηλεκτρισμό, κάθε χρόνο η κατάσταση χειροτερεύει.

Πλέον, εδω και χρόνια, τον ρόλο της Επάρκειας τον μοιραζόμαστε με τη ΡΑΕΚ: εκείνη αποφασίζει πόσες μονάδες χρειάζεται το ηλεκτρικό σύστημα, με τι καύσιμο και σε ποια περιοχή. Εμείς, ως διαχειριστές, προσπαθούμε με αυτές τις μονάδες να λειτουργούμε το σύστημα με ασφάλεια για τον καταναλωτή αλλά και τον ίδιο τον εξοπλισμό.

Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι η εξής:

Δεν έχουμε Επάρκεια. Έχουμε Ανεπάρκεια.

Η παραγωγή πρέπει κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου να ισούται με τη ζήτηση. Δείκτης μας: η συχνότητα στα 50 Hz. Ενίοτε λειτουργούμε ακόμη και «κωλομμένο» το σύστημα, δηλαδη με χαμηλότερη συχνότητα, ενώ οι μονάδες δουλεύουν πέραν των ορίων τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Οι ακριβές (για τον καταναλωτή) μονάδες ταχείας λειτουργίας της Μονής προορίζονται για έκτακτη ανάγκη, αλλά λειτουργούν καθημερινά, αυξάνοντας το κόστος για εσάς και τα κέρδη για άλλους.

Η μονάδα blackstart στο Βασιλικό, που μπορεί να επανεκκινήσει (αυτόνομα) την Κύπρο μετά από blackout, θα έπρεπε να φυλάσσεται σαν κόρη οφθαλμού. Αντί γι’ αυτό, δουλεύει για να καλυφθεί η ζήτηση, αυξάνοντας το ρίσκο να μην ξεκινήσει όταν πραγματικά τη χρειαστούμε.

Η μέτρηση της επάρκειας, με δείκτες, δείχνει αποθαρρυντικά αποτελέσματα. Το μαρτυρούν δυστυχώς και απο μόνα τους τα πιο πάνω γεγονότα.

Σήμερα η ζήτηση καλύπτεται οριακά. Μικρή βλάβη ή μικρή αύξηση ζήτησης = αποκοπές.

Αγαπητοί συμπολίτες, αποτύχαμε.

Βλάβες μονάδων πάντα θα υπάρχουν, ειδικά όταν αυτές ειναι πέραν των σαράντα ετών.

Δεν πείσαμε για την ανάγκη νέων μονάδων στη Δεκέλεια.

Υιοθετήσαμε πολιτικές που συγκεντρώνουν την παραγωγή στο Βασιλικό.

Κάναμε πως δεν βλέπουμε ότι φυσικό αέριο και διασύνδεση δεν έρχονται το 2025. Ακόμη ελπίζουμε για του χρόνου ή του επόμενου.

Δεν καταλάβαμε ότι ακόμη και με διασύνδεση, πρέπει να έχουμε αυτάρκεια.

Δώσαμε άδειες για κατασκευή νεων μονάδων, που δουλεύουν μόνο με φυσικό αέριο.

Φοβόμαστε (συγχωρέστε μας, είναι εκ της φύσεως μας) να αντιμετωπίσουμε με τεχνοκρατική τεκμηρίωση τους εκπροσώπους των ιδιωτικών συμφερόντων που δεν θέλουν ανάπτυξη της Δεκέλειας. Καθυστερήσαμε να ανάψουμε πράσινο φώς στην ΑΗΚ για μονάδες αποθήκευσης ενέργειας.

Ρίξαμε όλες μας τις δυνάμεις στο να «ανοίξει η αγορά» και… εκάναμέν τα “σσιόνι”. Δημιουργήσαμε υπερκέρδη για λίγους και αφήσαμε τον τόπο να κινδυνεύει να σβήσει.

Ζητούμε ένα μεγάλο συγγνώμη.

ΚΑΝΤΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ, ΞΕΧΝΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΑΣ.

Ψηλώστε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού στους 27 βαθμούς.

Δίνουνε υπόσχεση ότι από αύριο, στρωνόμαστε στη δουλειά, παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις και κλείνουμε τ’ αυτιά μας στις σειρήνες της «συνεργασίας».

* Απόφοιτος ΑΤΙ