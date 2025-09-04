Από μια γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα με κύρια βάση τα σπίτια των ντόπιων παραγωγών, η τυροκομία με το πέρασμα των χρόνων μετεξελίχθηκε σε έναν καίριο πυλώνα της εγχώριας οικονομίας, με σημαντική συνεισφορά στο κυπριακό ΑΕΠ. Αυτό που παραμένει αναλλοίωτο είναι ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του τόπου μας.

Η υπεροχή του εθνικού μας προϊόντος

Το γεγονός ότι το χαλλούμι αποτελεί ένα από τα κορυφαία εξαγώγιμα προϊόντα της Κύπρου, καταδεικνύει με τον πλέον περίτρανο τρόπο το αντίκτυπο και την επιρροή που έχει η τυροκομία στη χώρα μας. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του 2024, οι εξαγωγές χαλλουμιού έφτασαν τους 42.427 τόνους με αξία €324 εκατ. έναντι των 39.078 τόνων του 2023 με αξία €315 εκατ.

Βέβαια, μόνο τυχαία δεν φτάσαμε έως εδώ. Οι κυπριακές επιχειρήσεις που απαρτίζουν τα τυροκομεία της χώρας μας, με δικές τους πρωτοβουλίες συμμετέχουν ανελλιπώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων, προωθώντας με περισσή αφοσίωση τα τυροκομικά προϊόντα του τόπου μας στο εξωτερικό και ιδιαίτερα το χαλλούμι που έχει αναδειχθεί στον «λευκό χρυσό» της Κύπρου. To πιο δημοφιλές είδος είναι το μεικτό χαλλούμι, καθώς οι ξένοι καταναλωτές το προτιμούν ένεκα της πιο απαλής γεύσης του.

Από το 2021 που το χαλλούμι καταχωρήθηκε ως προϊόν ΠΟΠ απέκτησε προστιθέμενη αξία, διασφαλίζοντας ότι η παραγωγή του γίνεται αποκλειστικά στη χώρα μας. Όσοι επιθυμούν να πωλούν χαλλούμι (είτε στο λιανεμπόριο είτε στον τομέα του HORECA) θα πρέπει να προμηθεύονται τα προϊόντα τους από την Κύπρο, απαγορεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο ρητά την αντιγραφή του.

Η διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού

Τα τυροκομεία με την πολύχρονη πείρα τους είναι άριστοι γνώστες της διεθνούς αγοράς, διαβλέποντας την τεράστια προοπτική που υπάρχει για περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών. Ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι το 45% των μέχρι σήμερα εξαγωγών αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο με 18 και πλέον χιλιάδες τόνους και την τεράστια διαφορά που υπάρχει με τη Σουηδία που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 3.247 τόνους, αποδεικνύεται το περιθώριο που υπάρχει για να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο οι εξαγωγές. Αυτό ισχύει τόσο για χώρες που ήδη προμηθεύονται το χαλλούμι, όσο και για νέες αγορές.

Ο καίριος ρόλος του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου

Όσο εξελισσόταν η τυροκομία στην Κύπρο, τόσο πιο εμφανής γινόταν η ανάγκη ύπαρξης ενός οργανωμένου συνόλου για να προάγει τους επαγγελματίες τυροκόμους, διεκδικώντας την

ανάπτυξη και την εξέλιξη του κλάδου. Έτσι, τον Νοέμβριο του 1990 συστάθηκε Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου, με σκοπό να επιλύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι

επαγγελματίες του κλάδου, συνδέοντας παράλληλα όλους τους τυροκόμους μεταξύ τους. Μέσα από τα 30 και πλέον χρόνια ενεργής παρουσίας και συντονισμένης δράσης, ο Σύνδεσμος έχει καταφέρει να συμβάλλει εποικοδομητικά στη βελτίωση του νομικού πλαισίου, καθώς να αναδείξει την τυροκομία σε έναν σημαντικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, απασχολώντας πέραν των 15.000 εργαζομένων.

Γιατί πρέπει να βασιζόμαστε στους αριθμούς

Διαχρονική θέση του Συνδέσμου μας είναι ότι η καταγραφή του αιγοπρόβειου γάλακτος καταδεικνύει τις πραγματικά διαθέσιμες ποσότητες και βάσει αυτών πρέπει να κινούμαστε για να διασφαλίσουμε τόσο τις υφιστάμενες εξαγωγές, όσο και την επιβίωση των μικρών τυροκομείων του τόπου μας που παράγουν αποκλειστικά προϊόντα με αιγοπρόβειο γάλα. Γι’ αυτό και η έναρξη της λειτουργίας του λογισμικού καταμέτρησης του αιγοπρόβειου γάλακτος τον περασμένο Οκτώβριο, είναι καθοριστικής σημασίας για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εξαγωγών και να προστατευθεί η θέση του χαλλουμιού σε διεθνές επίπεδο. Τα διατάγματα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εκδίδονται πλέον λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος βάσει των μηνιαίων μετρήσεων. Ζητούμενο, να καλυφθεί τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής ζήτηση για το χαλλούμι. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε ρεαλισμό και ευελιξία, με αποκλειστικό γνώμονα την εξαγωγική ανάπτυξη του εθνικού μας προϊόντος. Διότι μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε την ευημερία όλων μας και κατ’ επέκταση της ίδιας της οικονομίας του τόπου μας.

Μιχάλης Κούλλουρος,

Λειτουργός, Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Περιβάλλοντος ΚΕΒΕ

Εκτελεστικός Γραμματέας Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου