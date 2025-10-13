Το στεγαστικό έχει εξελιχθεί σε ένα σύνθετο ζήτημα για όλη την Ευρώπη. Επηρεάζεται από απρόβλεπτους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, όπως πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή, αύξηση της ζήτησης και του κατασκευαστικού κόστους, αύξηση επιτοκίων, δυσκολία δανεισμού κ.ά.. Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης κ. Dan Jorgensen, διαπίστωσα ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει το στεγαστικό ως ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί συντονισμένες ενέργειες. Ενημέρωσα τον Επίτροπο για την πρόθεση της Κυπριακής Κυβέρνησης να αναδείξει ως θέμα προτεραιότητας –κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026- την ανάγκη ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής προσιτής στέγης, στην οποία να ενσωματωθούν βιώσιμες στεγαστικές πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών.

Στεγαστική πολιτική σε δύο άξονες

Εκείνο που πρέπει να είναι αντιληπτό είναι ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για το στεγαστικό, ούτε ασφαλώς μπορεί να επιλυθεί από τη μια μέρα στην άλλη, εφόσον μιλάμε για σχέδια που αφορούν χρηματοδότηση, σχεδιασμό και ανέγερση μονάδων. Ωστόσο, παρά τις προκλήσεις, είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε επαρκείς λύσεις. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε όσο το δυνατό περισσότερους πολίτες και οικογένειες, προσιτές επιλογές για απόκτηση αξιοπρεπούς στέγης. Η ολοκληρωμένη πολιτική που σχεδιάσαμε στοχεύει σε δύο άξονες:

Στην αύξηση του στεγαστικού αποθέματος –κάτι που θα συγκρατήσει και ίσως μειώσει συνολικά τις τιμές των ακινήτων- με προσθήκη και μονάδων προσιτής στέγης.

Στην ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Προς υλοποίηση των πολιτικών που αφορούν τον πρώτο άξονα, έχουμε αναβαθμίσει τον ΚΟΑΓ σε εκτελεστικό βραχίονα της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους. Επίσης, παρακολουθούμε συνεχώς την εξέλιξη των Σχεδίων, μελετούμε σχόλια και εισηγήσεις που λαμβάνουμε από πολίτες και φορείς της αγοράς και όπου κρίνουμε σκόπιμο επιφέρουμε αλλαγές που διευκολύνουν και εξυπηρετούν περισσότερους δικαιούχους.

Ικανοποιητική ανταπόκριση από πολίτες

Διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον τόσο για τα έργα του ΚΟΑΓ όσο και για τα στεγαστικά σχέδια που υλοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Ιδιαίτερα για το Σχέδιο κάτω των 41ος, μετά τις βελτιώσεις που επιφέραμε πρόσφατα, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί γύρω στις 600 αιτήσεις και έχουν ήδη εγκριθεί 261. Το σχέδιο λήγει στις 30 Νοεμβρίου, συνπεώς υπάρχει ακόμη δυνατότητα, νεαρά άτομα ή ζευγάρια που είναι δικαιούχοι να το αξιοποιήσουν. Η χορηγία για το συγκεκριμένο σχέδιο κυμαίνεται από €20.000 μέχρι €50.000 αναλόγως της σύνθεσης και των εισοδημάτων της οικογένειας.

Αυξημένο ενδιαφέρον υπάρχει και για τα αναθεωρημένα πολεοδομικά κίνητρα, μέσα από τα οποία επιδιώκεται η αύξηση του στεγαστικού αποθέματος στην ολότητά του, με έμφαση στην παραγωγή προσιτών κατοικιών. Με βάση το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί μέχρι στιγμής από επαγγελματίες ανάπτυξης γης για αξιοποίηση των πολεοδομικών κινήτρων με την παραχώρηση αυξημένου συντελεστή δόμησης 25%-45% του υφιστάμενου, εκτιμάται ότι την επόμενη τριετία θα παραχθούν πέραν των 1.900 οικιστικών μονάδων, μέρος των οποίων θα διατεθεί στην αγορά προσιτής κατοικίας, ενώ θα εισρεύσουν στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του ΚΟΑΓ σχεδόν €9 εκ. από το δικαίωμα εξαγοράς του συντελεστή δόμησης. Επίσης, διαπιστώνουμε με μεγάλη ικανοποίηση την ανταπόκριση που υπάρχει για τα Στεγαστικά Σχέδια ακριτικών, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και συγκεκριμένων περιοχών της υπαίθρου. Αρκετές Κοινότητες έχουν επωφεληθεί με την εγκατάσταση σε αυτές νεαρών οικογενειών, σε βαθμό που κάποιες να διεκδικούν ήδη τη δημιουργία ή επέκταση σχολικών μονάδων. Όλες οι πληροφορίες για τα στεγαστικά σχέδια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (https://www.gov.cy/moi/documents/nea-eniaia-stegastiki-politiki).

Οικίες με προσιτό ενοίκιο

Είναι γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να συγκεντρώσουν το αρχικό κεφάλαιο ή να εξασφαλίσουν τον δανεισμό που απαιτεί η αγορά ή ανέγερση κατοικίας. Διαπιστώνοντας αυτή την ανάγκη, προσφέρουμε λύσεις για προσιτό ενοίκιο, το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από τα ενοίκια που επικρατούν στην αγορά. Πρόσφατα άρχισαν οι εργασίες για το μεγάλο έργο του ΚΟΑΓ στη Λεμεσό που αφορά σε πρώτη φάση την κατασκευή 138 μονάδων που θα διατεθούν με προσιτό ενοίκιο, ενώ μόλις πριν από τρεις εβδομάδες το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ποσό €12 εκατομμυρίων για ανέγερση 54 διαμερισμάτων στον Στρόβολο, τα οποία επίσης θα διατεθούν σε δικαιούχους του ΚΟΑΓ με προσιτό ενοίκιο.

*Υπουργός Εσωτερικών