Γιατί ο τζόγος δεν μπορεί να εξαφανιστεί — αλλά μπορεί να γίνει ασφαλής

Από τα αρχαία ζάρια και τους πρώτους αγώνες τύχης στις αγορές της αρχαιότητας, μέχρι τα φώτα του Μόντε Κάρλο και τα σύγχρονα καζίνο-θέρετρα, ο άνθρωπος πάντοτε αναζητούσε το παιχνίδι, τη δοκιμασία, την αδρεναλίνη του ρίσκου. Ο τζόγος, σε όλες του τις μορφές, είναι αναπόφευκτο κοινωνικό φαινόμενο. Δεν μπορούμε να τον εξαφανίσουμε – μπορούμε όμως να τον ρυθμίσουμε σωστά. Καλύτερα ένας παίκτης να παίζει σε ένα νόμιμα αδειοδοτημένο και εποπτευόμενο καζίνο, παρά να εκτίθεται σε παράνομες και ανεξέλεγκτες δραστηριότητες χωρίς καμία δικλίδα προστασίας. Η διαφορά δεν είναι λεπτομέρεια· είναι το όριο ανάμεσα στη διασκέδαση και την εκμετάλλευση.

Το Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gaming) δεν είναι μια θεωρητική έννοια ή ένα επικοινωνιακό σύνθημα. Είναι ένας πρακτικός μηχανισμός προστασίας που διασφαλίζει ότι το παιχνίδι παραμένει ψυχαγωγία και όχι κίνδυνος. Περιλαμβάνει εργαλεία αυτοελέγχου και αυτοπροστασίας για τους παίκτες, εκπαίδευση του προσωπικού για την έγκαιρη αναγνώριση προβληματικών συμπεριφορών, ενημερωτικές εκστρατείες για το ευρύ κοινό – ιδιαίτερα για τους νέους – και αυστηρή εποπτεία των παρόχων, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στο παιχνίδι. Σκοπός δεν είναι να πούμε «μην παίζεις», αλλά να μάθουμε όλοι να παίζουμε με μέτρο και γνώση.

Η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου (ΑΠΕΚ) δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο: για να διασφαλίζει ότι το παιχνίδι διεξάγεται νόμιμα, διαφανώς και με σεβασμό προς τον πολίτη. Η ΑΠΕΚ εφαρμόζει διεθνή πρότυπα υπευθυνότητας, εκπαιδεύει το προσωπικό των καζίνο, συνεργάζεται με ειδικούς ψυχικής υγείας και κοινωνικούς φορείς και εποπτεύει καθημερινά τη λειτουργία του τομέα με γνώμονα τη διαφάνεια και την προστασία του κοινού. Δεν επιδιώκουμε να περιορίσουμε τη διασκέδαση. Επιδιώκουμε να τη διατηρήσουμε ασφαλή, ελεγχόμενη και πολιτισμένη.

Η διεθνής εμπειρία είναι ξεκάθαρη: όσο πιο καθορισμένο και διαφανές είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, τόσο μικρότερος είναι ο χώρος για παρανομία και εξάρτηση. Εκεί όπου απουσιάζει η εποπτεία, εμφανίζονται τα παράνομα δίκτυα, η εκμετάλλευση και η απώλεια ελέγχου. Η ύπαρξη νόμιμων, καλά ρυθμισμένων και υπεύθυνων χώρων παιχνιδιού είναι η καλύτερη άμυνα μιας κοινωνίας απέναντι στις αρνητικές συνέπειες του τζόγου. Η Κύπρος, μέσω της ΑΠΕΚ, έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο – τον δρόμο της ρύθμισης, της διαφάνειας και της ευθύνης.

Στην εποχή της ταχύτητας και της ψηφιακής πρόσβασης, η πραγματική καινοτομία δεν βρίσκεται στα φώτα ή στις οθόνες. Βρίσκεται στην υπευθυνότητα. Το να παίζεις υπεύθυνα είναι μια πράξη ωριμότητας. Είναι η στιγμή που ο παίκτης, ο πάροχος και η Πολιτεία συνειδητοποιούν ότι η διασκέδαση έχει αξία μόνο όταν σέβεται τον άνθρωπο. Ο τζόγος θα υπάρχει πάντοτε. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρχει με ευθύνη ή χωρίς αυτήν. Η ΑΠΕΚ επιλέγει – και υπηρετεί – το πρώτο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοίχημα που μπορούμε να κερδίσουμε ως κοινωνία.

του Χάρη Τσαγγαρίδη, Εκτελεστικού Διευθυντή της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου (ΑΠΕΚ)