Η αεροπορική βιομηχανία στην Ευρώπη, αλλά και συνολικά στον κόσμο, διανύει μια περίοδο αναδιάταξης. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν στην παράδοση νέων αεροσκαφών και οι προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κατασκευαστές κινητήρων, δημιούργησαν μία νέα πραγματικότητα: Ο υφιστάμενος στόλος γίνεται πιο πολύτιμος από ποτέ.

Όπως είναι αναμενόμενο αυτές οι συνθήκες, από κοινού με την ταχύτατη αύξηση των επιβατών, με κάθε έτος μετά την πανδημία να σπάει το ρεκόρ επιβατών του προηγούμενου, έχουν αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών, καθώς και για άλλες συνοδές υπηρεσίες.

Ένα τέτοιο περιβάλλον, για χώρες όπως η Κύπρος, αποτελεί ευκαιρία να αναλάβουν ρόλο σε μια αγορά υψηλής προστιθέμενης αξίας όπου, μέχρι πρόσφατα, η παρουσία τους ήταν περιορισμένη. Την αγορά των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών (MRO).

Η ευκαιρία για την Κύπρο

Η θέση της Κύπρου, με την εγγύτητα στις αγορές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, της δίνει ένα φυσικό πλεονέκτημα. Με την κατάλληλη στρατηγική – ενίσχυση υποδομών, στροφή της εκπαίδευσης προς τα τεχνικά επαγγέλματα και απλούστευση διαδικασιών – μπορούμε να μετατρέψουμε αυτό το χαρακτηριστικό σε βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η πρόσφατη επέκταση των εγκαταστάσεων της Bird Aviation στο παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας δείχνει την έμπρακτη διάθεσή μας να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη, το 2024 ολοκληρώσαμε την κατασκευή ενός σύγχρονου υποστέγου συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών, δίπλα στο υφιστάμενο, με τη συνολική επένδυση να ξεπερνά τα 2.5 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως είχαμε ανακοινώσει ήδη από πέρυσι, βρίσκεται σε εξέλιξη η επόμενη φάση επέκτασης, με την κατασκευή του τρίτου υποστέγου να προχωρά ταχύτατα. Μετά την αποπεράτωσή του, η εταιρεία μας θα έχει αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητά της, παρέχοντας δυνατότητα για heavy maintenance σε τέσσερα bays, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες συντήρησης που προσφέρουμε σε αεροσκάφη που διανυκτερεύουν στη Λάρνακα.

Είμαι πεπεισμένος ότι, αν ως χώρα αντιληφθούμε τα οφέλη που ο κλάδος προσφέρει τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο απασχόλησης, μπορούμε να συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία. Ξέρω όμως, παράλληλα, από τη μελέτη του ανταγωνισμού, ότι τόσο εξωστρεφείς και απαιτητικοί κλάδοι ενισχύονται πάντα από τους αρμόδιους φορείς, είτε μέσω της εκπαίδευσης νέου προσωπικού είτε μέσω της ανάδειξης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε διεθνείς εκθέσεις.

Δεξιότητες και εργατικό δυναμικό

Ασφαλώς οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως αυτές που δημιουργούμε, είναι αναγκαίες αλλά όχι αρκετές για την ανάπτυξη του κλάδου. Η επάρκεια σε εξειδικευμένο προσωπικό είναι ο δεύτερος πυλώνας. Οι τεχνικοί συντήρησης αεροσκαφών αποτελούν ομάδα-κλειδί στον κλάδο. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η προσφορά δεν ακολουθεί τη ζήτηση:

Μια πρόσφατη μελέτη της CAE προβλέπει ότι πάνω από 347.000 νέοι τεχνικοί συντήρησης αεροσκαφών θα χρειαστούν στον τομέα της εμπορικής αεροπορίας έως το 2034. CAE

Επιπλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρεται ότι οι τεχνικοί συντήρησης είναι στην κορυφή των ελλείψεων σε όλο το φάσμα της αεροπορικής βιομηχανίας. satair.com

Από αυτή τη σκοπιά, η Κύπρος καλείται να δράσει έγκαιρα. Ως Bird Aviation έχουμε προχωρήσει σε μνημόνια συνεργασίας με Πανεπιστήμια της Κύπρου και προσπαθούμε να βρισκόμαστε σε Hμέρες Καριέρας εξηγώντας σε μελλοντικούς εργαζόμενους για τα οφέλη και την ευελιξία στην απασχόληση που ο κλάδος παρέχει.

Εντούτοις η αλλαγή δεν μπορεί να προέλθει μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ρόλος του κράτους είναι η παροχή εναλλακτικών στους νέους και τις νέες που θέλουν να στραφούν προς τεχνικά επαγγέλματα. Αντίστοιχα, σε πρώτο χρόνο, ρόλος του κράτους είναι να ενημερώσει έγκαιρα γονείς και μαθητές για τις πραγματικές δυνατότητες που τα επαγγέλματα αυτά παρέχουν, σπάζοντας την έντονη ακόμα διάκριση που θέλει τις μηχανολογικές σχολές ως «δευτερεύουσες».

Η συντήρηση αεροσκαφών στην Κύπρο την επόμενη δεκαετία

Από τη δική μας πλευρά, συνεχίζουμε να επενδύουμε με στόχο τη διεύρυνση της δυναμικότητάς μας και, ταυτόχρονα, τη συνολική ανάπτυξη του κλάδου. Με ένα επενδυτικό πλάνο που περιλαμβάνει νέες εγκαταστάσεις, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και της συνέπειας.

Η ανάπτυξη της αεροπορικής βιομηχανίας δεν αποτελεί ζήτημα συγκυρίας, αλλά αποτέλεσμα στρατηγικής και συλλογικής προσπάθειας. Η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο αυτής της διεθνούς αγοράς, εφόσον επενδύσει με συνέπεια στις υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό και την εξωστρέφεια.

*CEO, Bird Aviation | MRO Part.145