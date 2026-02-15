Πολλοί στην Κύπρο πιστεύουν ότι μια ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα αποτελέσει μια μακρινή γεωπολιτική διένεξη, που θα αφορά αποκλειστικά τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, μια επιδείνωση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα και αναπόφευκτα θα έχει άμεσες και έμμεσες προεκτάσεις και συνέπειες για την Ανατολική Μεσόγειο και κατ’ επέκταση για την Κύπρο.

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου αποτελεί τον πρώτο και βασικότερο λόγο ανησυχίας. Η χώρα μας βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις εστίες έντασης της Μέσης Ανατολής, και διαχρονικά λειτουργεί ως κόμβος επιχειρήσεων, ανθρωπιστικής βοήθειας και διπλωματικών αποστολών. Σε περιόδους κρίσης, η Κύπρος μετατρέπεται σε στρατηγικό παρατηρητήριο και πιθανό σημείο υποστήριξης δυτικών επιχειρήσεων, γεγονός που αυξάνει τη γεωπολιτική της έκθεση.

Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Οι κυρίαρχες βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για επιχειρήσεις στην περιοχή. Σε περίπτωση ευρύτερης σύγκρουσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η πιθανή αξιοποίηση αυτών των υποδομών ενδέχεται να καταστήσει την Κύπρο έμμεσο μέρος της εξίσωσης ασφαλείας, ακόμη κι αν η ίδια δεν εμπλέκεται στρατιωτικά.

Παράλληλα, η ενεργειακή διάσταση είναι κρίσιμη. Η Κύπρος έχει επενδύσει σημαντικά στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη, φιλοδοξώντας να αναδειχθεί σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Ωστόσο, κάθε αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και τη διάθεση επενδυτών να αναλάβουν ρίσκο σε ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης. Μια σοβαρή σύγκρουση θα μπορούσε να καθυστερήσει ενεργειακά σχέδια και να μεταβάλει στρατηγικές συνεργασίες.

Επιπλέον, η Κύπρος διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με χώρες της περιοχής που επηρεάζονται άμεσα από το Ιράν. Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί η αμυντική και πολιτική συνεργασία Λευκωσίας-Ουάσιγκτον, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει σε τριμερή και πολυμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε ένα περιβάλλον πόλωσης, η ισορροπία στις διπλωματικές σχέσεις γίνεται πιο σύνθετη, ιδίως όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαμορφώσει κοινή στάση.

Δεν πρέπει επίσης να υποτιμάται ο οικονομικός παράγοντας. Η Κύπρος, ως ανοικτή οικονομία με ισχυρό τομέα υπηρεσιών και ναυτιλίας, επηρεάζεται άμεσα από τις διακυμάνσεις στο εμπόριο, στις θαλάσσιες μεταφορές και στην ασφάλεια των εμπορικών οδών. Ο Περσικός Κόλπος αποτελεί κομβική αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, και οποιαδήποτε διατάραξη θα είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ναύλους, ασφάλιστρα και κόστος μεταφοράς.

Τέλος, υπάρχει και η διάσταση της ασφάλειας. Σε περιόδους έντασης αυξάνεται ο κίνδυνος υβριδικών απειλών, κυβερνοεπιθέσεων ή τρομοκρατικών ενεργειών στην ευρύτερη περιοχή. Η Κύπρος, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γειτονική χώρα σε μια ασταθή ζώνη, οφείλει να ενισχύει συνεχώς τους μηχανισμούς αποτροπής και ετοιμότητας.

Η κρίση ΗΠΑ-Ιράν, επομένως, δεν είναι ένα απομακρυσμένο πολεμικό περιστατικό για την Κύπρο. Είναι μια δυναμική εξέλιξη που αγγίζει άμεσα τη γεωπολιτική, την οικονομία και την ασφάλεια της Κύπρου. Σε μια εποχή αλληλεξάρτησης, η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αποτελεί απλώς περιφερειακό ζητούμενο, αλλά εθνική προτεραιότητα.

Ενόψει των πιο πάνω διαπιστώσεων, λοιπόν, δεν θα πρέπει να προσπερνούμε ελαφρά τη καρδία τα όσα ενδέχεται να συμβούν στην περιοχή, αλλά να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα (πολιτικά, στρατιωτικά, κ.α.) για να αποφύγουμε έμμεσες επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Κύπρος, που σήμερα προεδρεύει της Ε. Ένωσης, ίσως είναι καλό να θίξει αυτά τα θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι είναι με τη συνεργασία της Ευρώπης που θα μπορέσουμε να αποφύγουμε πιθανές περιπέτειες.