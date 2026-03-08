Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος καταγράφει έντονη ανάπτυξη στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, με ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε αυτό το μοντέλο φιλοξενίας. Η αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού, η διαφοροποίηση των ταξιδιωτικών αναγκών και η στροφή προς ευέλικτες μορφές διαμονής έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον.

Η διεθνής πλατφόρμα Airbnb συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση αυτής της νέας αγοράς, επιτρέποντας την απευθείας σύνδεση ιδιοκτητών και διαχειριστών με εκατομμύρια επισκέπτες παγκοσμίως. Στην Κύπρο, η δραστηριότητα έχει πλέον εξελιχθεί σε οργανωμένη πρακτική, με εταιρείες που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια δεκάδων ή/και περισσότερων διαμερισμάτων.

Η βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί πλέον μια συμπληρωματική επιλογή εισοδήματος, αλλά έναν βασικό επενδυτικό πυλώνα, που επηρεάζει τιμές, αναπτύξεις και στρατηγικές πωλήσεων. Από τα αστικά κέντρα μέχρι τις τουριστικές περιοχές, το μοντέλο των Airbnb, όπως συχνά αποκαλείται στην αγορά, εξελίσσεται σε οργανωμένη και επαγγελματική δραστηριότητα.

Λεμεσός, η πόλη που κρατά τα σκήπτρα

Η Λεμεσός αναμφίβολα κατέχει την πρώτη θέση στη δυναμική της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο λόγος αφορά πολλούς παράγοντες. Πρόκειται για το πιο κοσμοπολίτικο αστικό κέντρο του νησιού, με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, διεθνείς εταιρείες, ναυτιλιακό τομέα και υψηλή συγκέντρωση ξένων επαγγελματιών.

Η ζήτηση δεν προέρχεται μόνο από τουρίστες αλλά και από επαγγελματίες που επισκέπτονται την πόλη για μικρά χρονικά διαστήματα. Η ύπαρξη της Μαρίνας, των πολυτελών πύργων και των σύγχρονων αναπτύξεων δημιουργεί προϊόν υψηλής απόδοσης. Οι πληρότητες παραμένουν ισχυρές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, στοιχείο που διαφοροποιεί τη Λεμεσό από καθαρά εποχιακές αγορές.

Πάφος, η σταθερή τουριστική δύναμη

Η Πάφος ακολουθεί δυναμικά. Η πόλη στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό, με έντονη παρουσία επισκεπτών από Ηνωμένο Βασίλειο και κεντρική Ευρώπη. Η εποχικότητα είναι πιο έντονη σε σύγκριση με τη Λεμεσό, ωστόσο η τουριστική της ταυτότητα είναι ξεκάθαρη και εδραιωμένη.

Τα ακίνητα, ιδιαίτερα διαμερίσματα κοντά στη θάλασσα και σε τουριστικά σημεία, παρουσιάζουν καλές αποδόσεις. Η Πάφος διατηρεί ανταγωνιστικότερες τιμές αγοράς σε σχέση με τη Λεμεσό, γεγονός που επιτρέπει υψηλότερες ποσοστιαίες αποδόσεις σε ορισμένες περιπτώσεις.

Λάρνακα και Λευκωσία

Η Λάρνακα παρουσιάζει ανοδική πορεία, ιδιαίτερα λόγω της παραλιακής ανάπτυξης και των νέων έργων στην περιοχή του λιμανιού. Η εγγύτητα στο αεροδρόμιο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για σύντομες διαμονές.

Αντίθετα, η Λευκωσία δεν διαθέτει τουριστικό χαρακτήρα. Η βραχυχρόνια μίσθωση εκεί στηρίζεται κυρίως σε επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και επισκέψεις φοιτητών ή ακαδημαϊκών. Οι αποδόσεις είναι πιο συγκρατημένες αλλά σταθερές, με χαμηλότερο ρίσκο εποχικότητας.

Ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου

Στις ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου, με επίκεντρο την Αγία Νάπα και τον Πρωταρά, το μοντέλο διαφοροποιείται. Εδώ κυριαρχούν οι αυτόνομες κατοικίες με ιδιωτική πισίνα. Το προϊόν απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες και παρέες που αναζητούν ιδιωτικότητα και πολυτέλεια.

Η αγορά είναι καθαρά εποχιακή, με υψηλές αποδόσεις τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά περιορισμένη κίνηση τον χειμώνα. Παρόλα αυτά, οι σωστά τιμολογημένες και καλά συντηρημένες κατοικίες μπορούν να επιτύχουν εντυπωσιακά έσοδα μέσα σε λίγους μήνες λειτουργίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μοντέλο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, επενδυτών και επαγγελματιών διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων. Οι developers ανεγείρουν σύγχρονες πολυκατοικίες με προδιαγραφές για τουριστική εκμετάλλευση, ενεργειακή απόδοση, λειτουργικούς χώρους, σύγχρονο σχεδιασμό και ελκυστικές τοποθεσίες.

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η κατασκευή πολυκατοικιών, εξασφαλίζουν συμφωνίες με διαχειριστές διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα ενοικιάζονται σε αυτούς μακροχρόνια, οι οποίοι στη συνέχεια τα προωθούν μέσω της Airbnb και άλλων διεθνών πλατφόρμων ως βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, ο developer πωλεί το ακίνητο σε επενδυτή προσφέροντας προσυμφωνημένο και συχνά εγγυημένο εισόδημα. Ο επενδυτής αποκτά το ακίνητο με έτοιμη διαχείριση, ενώ ο διαχειριστής αναλαμβάνει την προώθηση, κρατήσεις, καθαρισμό, συντήρηση και εξυπηρέτηση επισκεπτών.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία επαγγελματιών που διαθέτουν μεγάλα χαρτοφυλάκια διαμερισμάτων και κατοικιών. Αυτοί λειτουργούν σχεδόν ως μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά με ευελιξία και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Τελικές σκέψεις

Η ανάπτυξη των Airbnb στην Κύπρο δεν αποτελεί απλώς μια συγκυριακή τάση, αλλά μια ουσιαστική μεταβολή στη σχέση μεταξύ τουρισμού και ακινήτων. Η συνεργασία ανάπτυξης γης και επαγγελματικής διαχείρισης μισθώσεων προσφέρει σταθερό εισόδημα σε επενδυτές, ενισχύει την απορρόφηση νεόδμητων ακινήτων και συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη.

Εφόσον διατηρηθούν υψηλά πρότυπα ποιότητας και σωστή ρύθμιση αγοράς, το μοντέλο αυτό αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της κυπριακής κτηματαγοράς και του εισερχόμενου τουρισμού τα επόμενα χρόνια.

* Δικηγόρος στη Λάρνακα