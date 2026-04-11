Κάθε προσπάθεια (από όπου και αν προέρχεται), που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι προς την ορθή κατεύθυνση και ως εκ τούτου πρέπει να χαιρετίζεται.

Και τούτο γιατί το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας προσλαμβάνει για την Κύπρο χαρακτήρα εθνικού προβλήματος, αφού, παρά την ολόχρονη, σχεδόν ηλιοφάνεια, η Κύπρος είναι απόλυτα εξαρτώμενη του πετρελαίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τόπο και την οικονομία.

Δυστυχώς, σχεδόν όλη η ενέργεια (90% περίπου) που καταναλώνεται στην Κύπρο προέρχεται από τη χρήση προϊόντων πετρελαίου. Αυτό το στοιχείο από μόνο του είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και λέει πολλά.

Εδώ και περισσότερο από τρεις δεκαετίες, οικονομολόγοι, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι και άλλοι φορείς με δημόσιες παρεμβάσεις τους υποδεικνύουν προς την πολιτεία πως πρέπει να βρει τους τρόπους να απεξαρτηθεί από το πετρέλαιο και να ελαχιστοποιήσει την εξάρτηση της Κύπρου από το «μαύρο χρυσό».

Αυτή την εποχή, σαν αποτέλεσμα της αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η Κύπρος βρίσκεται σε τροχιά διαρκούς αύξησης των τιμών και του πληθωρισμού. Βέβαια το φαινόμενο δεν είναι αυστηρά κυπριακό, αλλά παγκόσμιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πρέπει λοιπόν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε (ήδη φρονώ ότι αργήσαμε) πώς θα χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά την ενέργεια, έτσι ώστε να καταναλώνουμε λιγότερο, χωρίς βέβαια να επιβαρύνουμε αρνητικά την ποιότητα της ζωής.

Άλλωστε, λιγότερη κατανάλωση και αξιοποίηση άλλων μορφών ενέργειας θα ισοδυναμεί με λιγότερη ρύπανση.

Γράφοντας τα πιο πάνω δεν αγνοούμε πως, έστω και με αρκετή καθυστέρηση, έγιναν κάποια πράγματα που είναι προς την ορθή κατεύθυνση, όπως είναι π.χ. οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για την προώθηση του ποδηλάτου και του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, όπως επίσης και τα σχέδια για χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών κλπ.

Πέραν, όμως, των πιο πάνω θα πρέπει να γίνουν και πολλά άλλα, όπως είναι π.χ.:

(α) Η κατάρτιση και επιμόρφωση των καταναλωτών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό πρέπει να γίνει από το Υπουργείο Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Μπορεί και πρέπει να γίνει από τις μικρές ηλικίες, γιατί πρέπει να δημιουργηθεί ανάμεσα στους πολίτες κουλτούρα που θα αντέχει σε βάθος χρόνου.

(β) Επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία και επενδύσεις για αποθήκευση ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως, η σωστή αποθήκευση της ενέργειας μπορεί να συμβάλει και στην εξοικονόμηση της. Ήδη στο θέμα της αποθήκευσης υπάρχει τεράστια καθυστέρηση.

Για όλα τα πιο πάνω πρέπει να σχεδιαστούν και να ανακοινωθούν συγκεκριμένα προγράμματα, που θα είναι απλά και κατανοητά στον κάθε πολίτη και τα οποία θα υλοποιηθούν μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Μέχρι να γίνουν όλα τα πιο πάνω, ενθαρρύνουμε αρθρογραφικά όλα τα οργανωμένα σύνολα, το κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά, αλλά και τον κάθε πολίτη, να εφαρμόσουν στην καθημερινή τους ζωή πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι π.χ. το σβήσιμο κάποιας λάμπας ή ενός κλιματιστικού που δεν χρειάζεται ή η πρόσβαση στο φούρνο της γειτονιάς με τα πόδια ή με το ποδήλατο και όχι με το αυτοκίνητο.

Κάθε ευρώ που εξοικονομείται αποτελεί ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια που καταβάλλεται για ανόρθωση της κυπριακής οικονομίας. Αυτό επιβάλλει το συμφέρον του τόπου, του ατόμου αλλά και του συνόλου.

Υ.Γ : Ομοίως, εξοικονόμηση πρέπει να γίνει και στην κατανάλωση νερού. Η σωστή χρήση του νερού αποτελεί αναγκαιότητα.

* Οικονομολόγος – Δημοσιογράφος