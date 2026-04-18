Τα αποτελέσματα σε σχέση με τις τουριστικές αφίξεις του Μαρτίου αναμένονταν με αγωνία εδώ και μέρες απ’ όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους με τον κλάδο φορείς και επαγγελματίες.

Ήταν ο πρώτος μήνας που επηρεάστηκε σημαντικά όσον αφορά στις αφίξεις, μετά την πτώση του drone στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι. Εξέλιξη, η οποία ενέπλεξε άμεσα το όνομα της χώρας μας, στις πολεμικές συγκρούσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Την Παρασκευή, η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τα εν λόγω αποτελέσματα. Αναμενόμενα μεν, δυσάρεστα δε. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο του 2026 ανήλθαν σε 139.198, σε σύγκριση με 200.736 τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας μείωση 30,7%. Δηλαδή, τον Μάρτιο επισκέφτηκαν τη χώρα μας περίπου 60.000 λιγότεροι τουρίστες, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Τα στατιστικά έδειξαν ότι τον υπό αναφορά μήνα, χάσαμε ολοκληρωτικά τους τουρίστες από το Ισραήλ, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για την Κύπρο (από 28.353 τουρίστες τον Μάρτιο του 2025 σε 1.537 τον Μάρτιο του 2026 καταγράφοντας μείωση -94,6%).

Όσο δε για τις υπόλοιπες μεγάλες αγορές της χώρας μας, το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε πτώση -25,6% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, η Γερμανία -6,7% και η Πολωνία -11,2%.

Η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της Κύπρου υπολογίζεται για το 2025 περίπου στο 14%, σημειώνοντας άνοδο από το 13,1% που είχε καταγραφεί το 2024. Τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025 σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ, αγγίζοντας τα €3,696 δισεκατομμύρια (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2025), παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 15,2% σε σχέση με το 2024, όπου τα έσοδα ήταν €3,209 δισ. Οι αφίξεις ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 4,5 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 12,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο τουρισμός αποτελεί μια από τις βασικότερες ατμομηχανές της κυπριακής οικονομίας. Η μείωση της συνεισφοράς του τουρισμού στο ΑΕΠ θα πρέπει να κτυπήσει καμπανάκι για ολόκληρη την οικονομία. Γιατί; Η απώλεια αφίξεων συνεπάγεται απώλεια εσόδων. Για τους ξενοδόχους, τους τουριστικούς πράκτορες, τις αεροπορικές, την εστίαση (εστιατόρια, καφέ, κέντρα αναψυχής) το λιανεμπόριο, τις δημοτικές Αρχές και το κράτος στο σύνολο του. Σημαίνει, επίσης, μείωση των θέσεων εργασίας και επομένως αύξηση του ποσού για ανεργιακά επιδόματα, μείωση της κατανάλωσης και μείωση των εισπρακτέων φόρων από την κυβέρνηση.

Αντίστοιχη αναμένεται ότι θα είναι η εικόνα και για τον Απρίλιο. Μέχρι εκεί, η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Αν συνεχιστεί όμως η ίδια πορεία και το καλοκαίρι, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ σοβαρά.

Γι’ αυτό, με το πρώτο καμπανάκι που χτύπησε ο Μάρτιος, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να κινητοποιηθούν άμεσα. Εδώ θα φανεί η αποτελεσματικότητα τόσο του κρατικού μηχανισμού, όσο και των ιδιωτών επιχειρηματιών. Γιατί ας μην γελιόμαστε. Τόσο το 2024, όσο και το 2025 οπότε και καταγράφηκαν συνεχόμενα ρεκόρ στον κλάδο, σημειώθηκαν αυξήσεις σε όλες σχεδόν τις λεγόμενες τουριστικές χώρες. Ο τουρισμός γνώρισε άνθηση την τελευταία διετία και γι’ αυτό σημειώθηκαν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Χωρίς βέβαια να μηδενίζουμε την προσπάθεια που έγινε, τώρα είναι που θα φανεί πόσο ικανοί είμαστε να αντιστρέψουμε μία δύσκολη κατάσταση και να επανέλθουμε στα προηγούμενα νούμερα. Είναι η ώρα της συλλογικής προσπάθειας, της άμεσης κινητοποίησης και των κρίσιμων αποφάσεων. Διότι πρόβλημα στον τουρισμό, σημαίνει πρόβλημα σε ολόκληρη την κυπριακή οικονομία.