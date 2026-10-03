Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η σωστή διαχείριση του μηνιαίου μας προϋπολογισμού έχει αποκτήσει τεράστια σημασία. Κάθε μας κίνηση πρέπει να είναι μελετημένη, ώστε να μην βρεθούμε χωρίς χρήματα από τα μέσα του μήνα (όπως συμβαίνει συνήθως).

Η χρηματοοικονομική επιμόρφωση είναι πλέον αναγκαιότητα όσο και αν ακούγεται ως κάτι δύσκολο και εξειδικευμένο, το οποίο απευθύνεται μόνο σε μια μερίδα του πληθυσμού. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εισαχθεί στη διδακτέα ύλη των σχολείων, ώστε από νεαρή ηλικία ο καθένας να είναι σε θέση να έρχεται σε επαφή με βασικές γνώσεις της αγοράς για να μπορεί από τη μια να διαχειρίζεται τα οικονομικά του (ακόμη και το χαρτζιλίκι από τους γονείς) και από την άλλη να μην πέφτει θύμα απάτης.

Δηλαδή, εάν κάποιος σου πει ότι μπορώ να διπλασιάσω τα χρήματα σου χωρίς ρίσκο σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό είναι κάτι που ακούγεται πολύ καλό, αλλά φυσικά δεν μπορεί να είναι αληθινό. Και ο καθένας θα πρέπει να είναι υποψιασμένος όταν ακούει κάτι τέτοιο (too good to be true).

Την ίδια ώρα, είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να διαχωρίζουμε τις ανάγκες μας από τις επιθυμίες μας. Ένα νοικοκυριό με «σφιχτό» προϋπολογισμό, ένας φοιτητής με περιορισμένο διαθέσιμο ποσό χρημάτων, ή ακόμα ένας χαμηλοσυνταξιούχος, είναι σημαντικό να μπορούν να ιεραρχούν τις προτεραιότητες τους βάση αναγκών και όχι βάση του τι θα ήθελαν εκείνη τη στιγμή να αποκτήσουν.

Για να πάμε και ακόμη ένα βήμα παρακάτω, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε γιατί η τράπεζα στο τέλος του μήνα μας χρεώνει με ένα ποσό, το οποίο μας φαίνεται μεγάλο για την κάρτα μας. Διότι εάν ρωτούσαμε απλά τον banker μας, θα μας συμβούλευε πότε πρέπει να εξοφλούμε το υπόλοιπο που έχουμε, τι ποσό θα πρέπει να βάζουμε, σε ποιες περιπτώσεις είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε την πιστωτική και σε ποιες τη χρεωστική μας κάρτα και ούτω καθ’ εξής.

Μέσα σε όλα αυτά, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αναφέρεται και σε προ ημερών ανακοίνωση που εξέδωσε, προγραμματίζει δράσεις που περιλαμβάνουν, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές σε όλη την Κύπρο, καθώς και διαλέξεις σε πανεπιστήμια, στο πλαίσιο των συνεχών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για επιμόρφωση και προστασία του κοινού.

Περαιτέρω, η ΕΚΚ θα δημιουργήσει και θα εκδώσει νέο Οδηγό για το επενδυτικό κοινό και εγχειρίδιο του Έξυπνου Επενδυτή και θα κινητοποιήσει εποπτευόμενους φορείς, συνεργάτες, πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς. Η προσπάθεια ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας των επενδυτών και η θωράκισή τους απέναντι στις νέες μορφές ψηφιακής εξαπάτησης, αποτελούν ζητήματα με τα οποία ασχολείται η φετινή εκστρατεία «World Investor Week 2026» του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO). Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Καρατζιάς αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «για να παραμείνουν ανθεκτικοί, οι πολίτες πρέπει, πριν αποφασίσουν να επενδύσουν, να κάνουν τη δική τους ανεξάρτητη έρευνα, να αποφεύγουν προτάσεις που υπόσχονται υψηλό κέρδος χωρίς ρίσκο και να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδειοδοτημένους επαγγελματίες».

Εν κατακλείδι, η χρηματοοικονομική επιμόρφωση δεν αποτελεί πολυτέλεια, ούτε και κάτι που αφορά μόνο αυτούς που ασχολούνται με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. Είναι κάτι που θα μας βοηθήσει τα μέγιστα στην καθημερινότητα μας και σίγουρα θα συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των εσόδων και εξόδων μας.