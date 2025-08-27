Της Nia-Malika Henderson

Ένα από τα πιο αναπάντεχα στοιχεία της νίκης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2024 ήταν η δύναμή που είχε μεταξύ των νέων ψηφοφόρων, ενός μέρους του πληθυσμού που συνήθως αποτελεί βασικό κομμάτι της βάσης των Δημοκρατικών. Το 2020, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κέρδισε αυτή την ηλικιακή ομάδα (18-29) κατά 24 μονάδες. Ωστόσο, το 2024, ο Τραμπ έκλεισε τη διαφορά, με την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις να κερδίζει την ίδια ομάδα με μόλις 4 μονάδες.

Τώρα, μια δημοσκόπηση του Pew Research Center δείχνει ότι ο Τραμπ χάνει σταθερά έδαφος σε μια μεγαλύτερη ομάδα νέων, αποκαλύπτοντας αδυναμίες στην ίδια ομάδα που τον βοήθησε να κερδίσει τον Νοέμβριο. Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε ποσοστό αποδοχής 92% μεταξύ των ψηφοφόρων κάτω των 35 ετών που τον ψήφισαν. Έκτοτε, το ποσοστό αποδοχής του έχει κατρακυλήσει στο 69%, μια απώλεια 23 ποσοστιαίων μονάδων, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πτώση από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα μεταξύ των ψηφοφόρων του Τραμπ.

Τα κέρδη που σημείωσε ο Τραμπ το 2024 οφείλονται στη δύναμη που διατηρούσε μεταξύ των νέων ανδρών, με την πλειοψηφία να υποστηρίζει τον Μπάιντεν το 2020 και να μεταπηδά στον Τραμπ τέσσερα χρόνια αργότερα – το 56% υποστήριξε τον Μπάιντεν το 2020 και το 56% τον Τραμπ το 2024. Ο Τραμπ το πέτυχε συγκεντρώνοντας υποστήριξη μεταξύ βασικών στελεχών της “ανδρόσφαιρας” (“manosphere”), υποσχόμενος μια “αρρενωπή” ατζέντα και διακυβέρνηση, όπου οι άνδρες δεν θα χρειάζεται να απολογούνται. Η υποστήριξη του Τραμπ ήταν, για ορισμένους νέους άνδρες, μια ψήφος υπέρ του παραδοσιακού ανδρισμού. Ορισμένοι συμμετέχοντες σε focus groups είπαν ότι ήταν ουσιαστικά μια ψήφος για να “κάνουν τους άνδρες μεγάλους ξανά” [σσ. αναφορά στο σλόγκαν του Τραμπ και των οπαδών του, “Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά” ή “Make America Great Again”].

Σε αυτό το σημείο, ο Τραμπ έχει αποδώσει τα μέγιστα, αναδεικνύοντας άνδρες όπως ο Πιτ Χέγκσεθ και ο Έλον Μασκ και διεξάγοντας πόλεμο κατά των προγραμμάτων DEI (Diversity, Equity and Inclusion – διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη) σε όλες τους τις μορφές. Ο Τραμπ έχει επίσης στοχοποιήσει τα διεμφυλικά άτομα, απαγορεύοντας μάλιστα τη θητεία τους στον στρατό και περιορίζοντας την πρόσβαση των νέων σε υπηρεσίες φυλομετάβασης/επαναπροσδιορισμού φύλου. Νομοθετικά, ο Τραμπ έχει υλοποιήσει προεκλογικές υποσχέσεις, όπως η μη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων, μια υπόσχεση που βρήκε απήχηση ιδίως στους νέους άνδρες.

Αλλά ο Τραμπ απέτυχε να αποδώσει με απτούς τρόπους σε δύο μέτωπα που είναι σημαντικά για τη βάση του, και ιδιαίτερα για τους νεότερους ψηφοφόρους – την οικονομία και τον Τζέφρι Έπστιν.

Ας δούμε αρχικά την οικονομία. Η τελευταία έκθεση για τις θέσεις εργασίας έδειξε απώλειες στη μεταποίηση και τις κατασκευές και άνοδο στις θέσεις εργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης – μια κατάσταση που δεν ευνοεί ακριβώς τους άνδρες. Όπως το θέτει η συνεργάτιδά μου στο Bloomberg Opinion, Allison Schrager, “Η αγορά εργασίας παρουσιάζει σημάδια μιας λεγόμενης ‘He-cession'” με το ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται μεταξύ των ανδρών ηλικίας 20-24 ετών, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι τιμές αυξάνονται, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, και οι έμποροι λιανικής κατηγορούν τις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ. Οι επόμενοι μήνες θα μπορούσαν να αποδειχθούν ακόμη χειρότεροι, καθώς περισσότερες εταιρείες ενδέχεται να μεταφέρουν τις αυξήσεις των τιμών στους πελάτες τους.

Ο Τραμπ είναι ειδικός στο να αλλάζει τη ρητορική του ανάλογα με την κατάσταση, προσπαθώντας να αντιστρέψει το αφήγημα. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνεις όταν πρόκειται για την καθημερινή πραγματικότητα των ανθρώπων, η οποία για ορισμένους νέους άνδρες σημαίνει μικρή ανοδική κινητικότητα. Μια έρευνα του Μαΐου από το Young Men’s Research Initiative δείχνει ότι το 47% των ανδρών κάτω των 30 ετών δηλώνουν ότι η οικονομία χειροτερεύει. “Οι ανησυχίες τους δεν διαφέρουν και πολύ από τις ανησυχίες πολλών Αμερικανών. Το νούμερο 1 είναι ο πληθωρισμός. Το νούμερο 2 είναι το κόστος στέγασης. Ανησυχούν για το μέλλον τους”, δήλωσε ο Άρον Σμιθ, ιδρυτής της Young Men’s Research Initiative σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NPR τον Ιούνιο. “Έτσι, εξακολουθούν να αισθάνονται αυτή την έντονη δυσαρέσκεια με το status quo, αυτή την αίσθηση ότι δεν έχουν σαφή πορεία προς τη μεσαία τάξη”.

Ο Σμιθ μου είπε ότι οι δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ είναι αντιδημοφιλείς και ότι οι νέοι άνδρες είναι απογοητευμένοι που ο Τραμπ δεν τήρησε τις προεκλογικές του υποσχέσεις για μείωση του κόστους ζωής. Ο κίνδυνος είναι ότι στις επόμενες εκλογές απλώς θα μείνουν στο σπίτι τους. “Η πτώση της υποστήριξης προς τον πρόεδρο Τραμπ δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε αντίστοιχη άνοδο των Δημοκρατικών”, μου είπε. “Οι νέοι άνδρες είναι απλώς λιγότερο προσκολλημένοι στα πολιτικά κόμματα, πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές έχουν πολλή δουλειά να κάνουν για να κερδίσουν την υποστήριξή τους στο μέλλον”.

Στη συνέχεια, υπάρχει το συνεχιζόμενο saga γύρω από τον Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και αυτοκτόνησε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση το 2019. Εδώ και εβδομάδες, ο Τραμπ και τα μέλη της κυβέρνησής του, ορισμένοι από τους οποίους διαδίδουν αντιδημοκρατικές θεωρίες συνωμοσίας για τον Έπστιν, προσπαθούν να καθησυχάσουν τη βάση των MAGA, αφού το FBI δήλωσε ότι δεν υπήρχε πελατολόγιο και ότι ο ατιμασμένος χρηματοδότης όντως αυτοκτόνησε. Η ίδια ανδρόσφαιρα που ενίσχυσε τον Τραμπ δεν αφήνει την κυβέρνησή του να ξεφύγει από το θέμα του Έπστιν, ακόμη και όταν ο Τραμπ προσπάθησε να υποβιβάσει το όλο θέμα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάτη.

Ο podcaster Τζο Ρόγκαν, που πιστώνεται ευρέως ότι βοήθησε να “παραδώσει” νέους άνδρες ψηφοφόρους στον Τραμπ το 2025, προειδοποίησε ότι οι Αμερικανοί δεν θα ξεχάσουν τον χειρισμό του Τραμπ σχετικά με τον Έπστιν – αλλά δεν τους ζήτησε ωστόσο να αλλάξουν την ψήφο τους. “Το πρόβλημα είναι, έχουμε κάποια δύναμη; Τι μπορούμε να κάνουμε; Ξέρετε, τι κάνετε;” ρώτησε ο Ρόγκαν σε ένα πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής του, το Joe Rogan Experience. “Σίγουρα μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που ψηφίζετε, αν έρθει ξανά στην επικαιρότητα, αλλά, το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για ένα διακομματικό ζήτημα”.

Η Κάντανς Όουενς, μια άλλη συντηρητική podcaster με μεγάλη επιρροή, μίλησε επίσης με σκληρά λόγια για τον Τραμπ σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης Έπστιν. “Μόλις παρέδωσε τα ηνία στο βαθύ κράτος, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αφήνει το θέμα Τζέφρι Έπστιν”, δήλωσε στο podcast της την περασμένη εβδομάδα.

Η υπόθεση Έπστιν είναι ξεχωριστή γιατί φέρνει τον Τραμπ αντιμέτωπο με τη βάση του. “Ο Τραμπ είναι συνήθως τόσο συναλλακτικός με τη βάση. Η βάση ζητάει κάτι, αυτός ακούει. Θα έλεγα ότι ακούει τη βάση πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε πολιτικό που έχω δει”, δήλωσε ο Άντριου Σουλτς, κωμικός, στο podcast Flagrant τον περασμένο μήνα. “Σε αυτό το θέμα, επιπλήττει τη βάση, σχεδόν σαν να την φτύνει κατάμουτρα”.

Εδώ και εβδομάδες, οι ίδιες προσωπικότητες που επαινούσαν τον Τραμπ, τον επικρίνουν τώρα για τον Έπστιν και τον παρουσιάζουν ως προστάτη των πλουσίων και ισχυρών. Το κοινό νήμα είναι η αίσθηση απογοήτευσης – ακόμη και προδοσίας – ότι ο Τραμπ δεν έχει εκπληρώσει τις υποσχέσεις του.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ποντάρει ότι οι νέοι ψηφοφόροι, ιδίως οι άνδρες, θα αποτελέσουν μόνιμο τμήμα της βάσης. Ωστόσο, η αποτυχία να τηρήσει την υπόσχεσή του στην υπόθεση Έπστιν θα μπορούσε να τους κοστίσει εδάφη. Ειδικά αν οι πολιτικές τους δεν προσφέρουν στους νέους άνδρες ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον.

Απόδοση – Επιμέλεια: Λυδία Ρουμποπούλου

BlooombergOpinion