Αν ακόμα δεν είστε σίγουροι για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν να διολισθήσουν στον αυταρχισμό, μιλήστε με μερικούς Αμερικανούς που γνωρίζουν πολλά για τη σωστή και την ακατάλληλη χρήση της βίας. Πρόκειται για τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στο σώμα που ονομάζεται Judge Advocate General’s Corps του στρατού.

Ανεξάρτητοι και μη πολιτικοποιημένοι δικηγόροι με στολή, οι λεγόμενοι “JAG” συμβουλεύουν τους διοικητές της ισχυρότερης πολεμικής μηχανής του κόσμου σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης με το εθνικό και διεθνές δίκαιο – από τον Ενιαίο Κώδικα Στρατιωτικής Δικαιοσύνης έως τις Συμβάσεις της Γενεύης – κατά την ανάπτυξη της τρομακτικής φονικής δύναμης της Αμερικής.

Ο χαρακτηρισμός “φονικός” είναι φυσικά η αγαπημένη λέξη του Πιτ Χέγσεθ, του υπουργού Άμυνας, ή μάλλον (από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετονόμασε το υπουργείο) του υπουργού “Πολέμου”. Αλλά η Ρέτσελ φαν Λάντιχγχαμ, η οποία ως JAG συμβούλευε στρατηγούς, συμπεριλαμβανομένου του Ντέιβντ Πετρέους, σε μέρη όπως το Αφγανιστάν και τώρα διδάσκει στη Νομική Σχολή Southwestern, μου είπε ότι η εμμονή του Χέγκσεθ με τη φονικότητα δείχνει ημιμάθεια, επειδή υποβιβάζει τον αμερικανικό στρατό στο όραμά του για “τον πολεμιστή τύπο στο Fortnite”. Ακόμη χειρότερα, μου είπε, στην πραγματικότητα “αποκηρύσσει την ιδέα ότι το να σκοτώνεις πρέπει να είναι μόνο η έσχατη λύση”.

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος υπηρέτησε στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, τάσσεται επί χρόνια κατά των JAGs – τους οποίους αποκαλεί ανόητους (jagoffs) – και συχνά φαίνεται να αμφισβητεί την αρχή των νομικών ή ηθικών περιορισμών στον πόλεμο. Πριν γίνει υπουργός, ήταν τηλεοπτική προσωπικότητα στο Fox & Friends, όπου άσκησε πιέσεις στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του για λογαριασμό δύο Αμερικανών στρατιωτών και ενός πεζοναύτη (Navy SEAL) που κατηγορήθηκαν ή καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου. (Ο Τραμπ έδωσε χάρη στους στρατιώτες και ανέτρεψε τον υποβιβασμό του SEAL).

Αμέσως μετά την ορκωμοσία του, ο Χέγκσεθ απέλυσε τους κορυφαίους δικηγόρους (judge-advocates) του στρατού, του ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, αποκαλώντας τους “οδοφράγματα στις διαταγές που δίνει ο αρχιστράτηγος”. (Στην πραγματικότητα, δεν μπορούν να μπλοκάρουν τίποτα – συμβουλεύουν μόνο και παρουσιάζουν νομικές επιλογές και συνέπειες, ενώ οι διοικητές είναι εκείνοι που αποφασίζουν). Εκείνη την εποχή, οι απολύσεις έλαβαν σχετικά λίγη προσοχή, επειδή ο Χέγκσεθ απομάκρυνε ταυτόχρονα και άλλα κορυφαία στελέχη στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολέμου του εναντίον αυτού που αποκάλεσε “DEI/Woke shit”.

Αυτός ο γύρος μετακινήσεων προσωπικού ήταν μόνο η αρχή της εκστρατείας του να αλλάξει ολοκληρωτικά το σώμα των JAG. Ο Χέγκσεθ έκανε τον προσωπικό του δικηγόρο (ο οποίος είχε επίσης υπερασπιστεί τον SEAL που κατηγορήθηκε για εγκλήματα πολέμου) διοικητή του σώματος JAG του ναυτικού, με εντολή να το αναμορφώσει. Οι υποψήφιοι JAG λέγεται ότι τώρα υποβάλλονται σε ιδεολογικές δοκιμασίες. Ο Χέγκσεθ μείωσε την απαίτηση για βαθμό από τρία σε δύο αστέρια, μειώνοντας έτσι τον μέσο όρο ηλικίας στο σώμα. Σχεδιάζει να μεταφέρει εκατοντάδες JAG εκτός στρατού για να γίνουν δικαστές στις υπηρεσίες μετανάστευσης, συρρικνώνοντας το σώμα. Η πίεση που ασκείται στους JAG φαίνεται τεράστια – ο αντικαταστάτης του JAG της Πολεμικής Αεροπορίας τον οποίο απέλυσε ο Χέγκσεθ τον Φεβρουάριο επίσης αποχωρεί.

Η περιφρόνηση του Χέγκσεθ για τους JAG εντάσσεται σε ένα μοτίβο περιφρόνησης της λογοδοσίας και της εποπτείας. Η υπηρεσία του προσπάθησε πρόσφατα να αναγκάσει τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους να δεσμευτούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν πληροφορίες που δεν είχαν προηγουμένως εγκριθεί επίσημα από το Πεντάγωνο, γελοιοποιώντας την τέταρτη εξουσία. Ο Χέγκσεθ περιορίζει επίσης την επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων του Πενταγώνου και του Κογκρέσου. Και καταστέλλει τους γενικούς επιθεωρητές, τα παρατηρητήρια που προορίζονται να διερευνούν τα φαινόμενα σπατάλης, απάτης και την κατάχρηση εξουσίας στους στρατιωτικούς κλάδους.

Οι πρώην JAGs με τους οποίους μίλησα μου είπαν ότι η αποστροφή αυτή απέναντι στο επάγγελμά τους είναι χειρότερη γιατί δείχνει ότι ο Χέγκσεθ συγχέει τη φονικότητα με την ανομία. Επισημαίνουν τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας και της Κολομβίας ως παραδείγματα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Εδώ και δύο μήνες, οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν πλοία στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό και σκοτώνουν αμάχους που επιβαίνουν σε αυτά, ισχυριζόμενες ότι είναι έμποροι ναρκωτικών, αλλά χωρίς να προσφέρουν καμία απόδειξη. “Οι επιθέσεις στα σκάφη συνιστούν δολοφονία”, μου είπε ο Γιουτζίν Ρ. Φίντελ, πρώην JAG στην Ακτοφυλακή και τώρα εργάζεται στη Νομική Σχολή του Yale. Η όλη επιχείρηση ισοδυναμεί με “αντιμετώπιση του κόσμου ως ζώνη ελεύθερων πυρών (free-fire zone)”, είπε.

Οι συζητήσεις μεταξύ διοικητών και JAG δεν είναι δημόσιες. Αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι την ώρα που οι επιδρομές αυξάνονταν, ο ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ, ο οποίος λέγεται ότι εξέφρασε ανησυχίες για τη νομιμότητα της επιχείρησης, παραιτήθηκε από επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ (USSOUTHCOM), η οποία επιβλέπει τις επιχειρήσεις στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Η θητεία του διήρκησε λιγότερο από ένα χρόνο σε μια -κατά μέσο όρο- τριετή θητεία.

Ο Φίντελ ανησυχεί εξίσου για τις αναπτύξεις της Εθνοφρουράς σε αμερικανικές πόλεις που απλώς τυχαίνει να είναι “μπλε” (σσ. Δημοκρατικές) και άρα ταιριάζουν στις περιγραφές του Τραμπ για τους εγχώριους εχθρούς. “Η χώρα προετοιμάζεται να μη βλέπει τίποτα περίεργο όταν άνθρωποι με στολές κυκλοφορούν στους δρόμους μας”, μου είπε.

Από την ίδρυσή της, η Αμερική έχει ορίσει τη νομιμότητα ως στρατηγικό πλεονέκτημα στον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες δημοκρατίες και οι σύμμαχοι διαθέτουν νομικούς θεσμούς ανάλογους με το σώμα των JAG, ενώ απολυταρχίες όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα δεν διαθέτουν κάτι τέτοιο.

Όταν η Αμερική πρόδιδε τις αρχές της, συχνά έχανε και τον πόλεμο. “Σκεφτείτε το My Lai, το Abu Ghraib και άλλα”, μου είπε ο Τσαρλς Ντάνλαπ. Ήταν JAG στην πολεμική αεροπορία και τώρα εργάζεται στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Duke. “Κάθε σοβαρός αναλυτής θα σας πει ότι τέτοιες “νομικές ήττες” συνήθως προκαλούσαν μεγαλύτερη στρατηγική ζημιά από τις περισσότερες τακτικές απώλειες στο πεδίο της μάχης”.

Ένας άλλος πρώην JAG, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στο Πεντάγωνο, μου είπε ότι θεωρεί ότι οι αμερικανικές επιδρομές σε σκάφη στην Καραϊβική είναι νομικά πιο εξωφρενικές από ό,τι, ας πούμε, ο εκφοβισμός σκαφών των Φιλιππίνων από την Κίνα στη Νότια Σινική Θάλασσα: “Όσον αφορά στη διαφάνεια, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην τήρηση των διαδικασιών και στο κράτος δικαίου, θυμίστε μου ποια είναι η δημοκρατική δημοκρατία και ποια το ολοκληρωτικό καθεστώς;”.

Το ηθικό στο σώμα των JAG βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, μου είπε: “Οδεύουμε προς την κατεύθυνση ενός πολιτικού κομισάριου” και γινόμαστε “ο σοβιετικός στρατός του παρελθόντος”.

Φυσικά, δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Αλλά καθώς μια πανίσχυρη αμερικανική αρμάδα συγκεντρώνεται κοντά στη Βενεζουέλα και τα στρατεύματα περιπολούν σε όλο και περισσότερες πόλεις των ΗΠΑ, είναι καιρός οι Αμερικανοί να επανεξετάσουν τη σωστή σχέση μεταξύ βίας και αξιοπιστίας, φονικότητας και νομιμότητας, ισχύος και σωστού. Στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η επιλογή συμπυκνώνεται μεταξύ της εξουσίας στα χέρια των λίγων ή του κράτους δικαίου.

BloombergOpinion