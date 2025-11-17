Του Marc Champion

Η Τουρκία λαμβάνει τον τελευταίο καιρό μια σειρά μέτρων που, στο σύνολό τους, μοιάζουν αρκετά με επαναπροσέγγιση με τη Δύση. Μείωσε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξετάζει το ενδεχόμενο να στραφεί σε εταιρείες των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας έναντι του υπάρχοντος ρωσικού εταίρου για την κατασκευή ενός δεύτερου πυρηνικού σταθμού, παρήγγειλε αεροσκάφη Eurofighter αξίας 8 δισεκατομμυρίων λιρών από το Ηνωμένο Βασίλειο και, μέσω των δικών της μεγάλων αμυντικών εταιρειών, υπέγραψε συμφωνίες κοινοπραξίας για την ανάπτυξη drones με τη βρετανική BAE Systems και την ιταλική Leonardo.

Αλλά δεν είναι η Τουρκία που στρέφεται προς τη Δύση, η Δύση είναι αυτή που στρέφεται προς την Τουρκία – και αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στον Λευκό Οίκο και οι Ευρωπαίοι βιώνουν μια υπαρξιακή κρίση σχετικά με το πώς θα εξοπλιστούν και θα αμυνθούν. Πολύ απλά, τώρα χρειάζονται την Τουρκία, τουλάχιστον όσο τους χρειάζεται και αυτή.

Ο Τραμπ πάντα τα πήγαινε καλά με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επειδή είναι ο τύπος του ισχυρού άνδρα που αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο, με κοινή εχθρότητα προς την παλιά φιλελεύθερη τάξη. Η Τουρκία είναι επίσης ένας όλο και πιο σημαντικός γεωπολιτικός παράγοντας, ικανός να συμβάλει στην επίτευξη των “νικών” του Τραμπ στη Συρία, τη Γάζα, τον Καύκασο και αλλού.

Το συναίσθημα είναι αμοιβαίο. Στο Οβάλ Γραφείο του Τραμπ, ο Ερντογάν τυγχάνει σεβασμού και όχι περιφρόνησης ή, χειρότερα, επιπλήξεων για την καταστροφή της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου στη χώρα του. Βρίσκεται σε μια κατάσταση παρόμοια με εκείνη του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, του Σαουδάραβα ηγέτη που θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα. Κανένας από τους δύο δεν προσκλήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Τζο Μπάιντεν, επειδή – για πολύ καλό λόγο – δεν ταιριάζουν με την αξιακή εξωτερική πολιτική που προσπαθούσε να αποκαταστήσει.

Αντίθετα, ο Τραμπ και ο Ερντογάν έχουν ήδη συναντηθεί δύο φορές φέτος και είναι σαφές ότι τα πράγματα πάνε καλά. Λίγες ημέρες μετά την πρώτη τους συνάντηση στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε τις κατηγορίες για δωροδοκία εναντίον ενός Τούρκου εργολάβου που κατηγορείτο για χειραγώγηση συμβάσεων της Συμμαχίας. Στη συνάντησή τους τον Σεπτέμβριο στο Λευκό Οίκο, οι δύο άνδρες χαμογελούσαν καθώς υπέγραφαν μια συμφωνία ύψους 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την Τουρκία. Εξακολουθούν να υπάρχουν εντάσεις γύρω από τα ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400 που έχει αποκτήσει η Τουρκία, αλλά υπήρχαν επίσης ενδείξεις ότι θεωρούν πως μια λύση μπορεί να είναι ορατή.

Ο Ερντογάν είναι λιγότερο αγαπητός στην Ευρώπη, αλλά περισσότερο απαραίτητος. Για παράδειγμα, η Τουρκία εξετάζει την αγορά αεροσκαφών Eurofighter για να διαφοροποιήσει την αεροπορική της δύναμη τουλάχιστον από το 2022. Ωστόσο, μέχρι τώρα, η Γερμανία – μέλος της κοινοπραξίας που κατασκευάζει τα αεροσκάφη – είχε μπλοκάρει την πώληση. Αρχικά, αυτό οφειλόταν κυρίως στις διασυνοριακές στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία. Μόλις τον Απρίλιο, οφειλόταν στην οπισθοδρόμηση της χώρας στον τομέα της δημοκρατίας. Τώρα, το βέτο αυτό έχει αρθεί, επειδή η Ευρώπη δέχεται γεωπολιτικές πιέσεις. Σίγουρα δεν οφείλεται σε βελτιώσεις από την Τουρκία στο μέτωπο της δημοκρατίας.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), το κυριότερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης, συνελήφθη τον Μάρτιο και κατηγορήθηκε αυτή την εβδομάδα για 142 εγκλήματα, τα οποία συνολικά επισύρουν ποινές φυλάκισης άνω των 2.000 ετών. Οι εισαγγελείς συσσωρεύουν επίσης νομικές αξιώσεις κατά του ίδιου του CHP. Και, μόλις τον περασμένο μήνα, η αντιτρομοκρατική συνέλαβε τον αρχισυντάκτη ενός -πλέον σπάνιου- τηλεοπτικού καναλιού που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, το Tele1, με την κατηγορία της κατασκοπείας. Οι αρχές έθεσαν μια κρατική υπηρεσία υπεύθυνη για τον σταθμό και τον όμιλο μέσων ενημέρωσης που τον κατέχει. Τα τελευταία λόγια του παρουσιαστή του Tele1, καθώς η επιχείρηση έλαβε χώρα όσο η εκπομπή του βρισκόταν στον αέρα, στις 24 Οκτωβρίου, ήταν: “Προσέχετε τον εαυτό σας, μην πιστεύετε τα ψέματα”.

Το κλειδί πίσω από την αυτοπεποίθηση του Ερντογάν να αυξάνει την καταστολή στη χώρα του είναι ότι έχει αποδειχθεί ο μεγαλύτερος νικητής από την απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία. Αυτό τον έχει καταστήσει απαραίτητο για τη Δύση και, ως εκ τούτου, δεν τον αγγίζει τίποτα. Η Τουρκία δεν θέλει η Ρωσία, ανταγωνίστριά της για την κυριαρχία στη Μαύρη Θάλασσα, να αποκτήσει περισσότερα λιμάνια ή ακτογραμμή, οπότε έχει βοηθήσει, διακριτικά, στον εξοπλισμό της Ουκρανίας. Ωστόσο, ταυτόχρονα έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στις δυτικές κυρώσεις, γεγονός που της επέτρεψε να επωφεληθεί από αυτές, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο σε μειωμένες τιμές και λειτουργώντας ως κέντρο διαμετακόμισης για το ρωσικό εμπόριο.

Ο Ερντογάν χρειαζόταν αυτή την ευκαιρία σε μια περίοδο ακραίας οικονομικής λιτότητας και αυξανόμενης αντιδημοφιλίας στο εσωτερικό της χώρας. Το όφελος από την επιθετικότητα της Ρωσίας δημιούργησε χώρο για το οικονομικό επιτελείο της χώρας να καταπολεμήσει τον ανεξέλεγκτο ετήσιο πληθωρισμό, μειώνοντάς τον στο 33% τον περασμένο μήνα από το υψηλό του 80% τον Αύγουστο του 2022, διατηρώντας παράλληλα την ανάπτυξη στο 4%-5%.

Η εστίαση της Ρωσίας στην Ουκρανία άφησε επίσης χώρο στον Ερντογάν να σχεδιάσει την πτώση του πελάτη του Πούτιν στη Συρία, του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ. Αυτό είχε πολλαπλά οφέλη. Πρώτον, όπως μου είπε ο Τούρκος πρώην διπλωμάτης Σινάν Ουλγκέν, αφαίρεσε την επιρροή που είχε ο Πούτιν επί του Ερντογάν μέσω της ικανότητάς του να προκαλεί νέα προσφυγικά κύματα στην Τουρκία ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα, βομβαρδίζοντας την Ιντλίμπ στη Βόρεια Συρία. Δεύτερον, ελάφρυνε το κουρδικό πρόβλημα της Τουρκίας, αποδυναμώνοντας τη θέση των Κούρδων μαχητών στη Βόρεια Συρία. Αυτό επέτρεψε στον Ερντογάν να ανασχηματίσει για άλλη μια φορά την πολιτική του βάση στην πατρίδα του, συνάπτοντας ειρήνη με τη μεγάλη κουρδική μειονότητα της Τουρκίας, τερματίζοντας ενδεχομένως 40 χρόνια εσωτερικών συγκρούσεων και προσελκύοντας τις ψήφους των Κούρδων στις εκλογές.

Ο Ουλγκέν, που σήμερα είναι διευθυντής του think tank εξωτερικής πολιτικής EDAM στην Κωνσταντινούπολη, πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σπατάλησε την ευκαιρία να κρατήσει την Τουρκία στο δημοκρατικό στρατόπεδο όταν ενθάρρυνε τον Ερντογάν να πληροί τα κριτήρια που απαιτούνται για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 2005, μόνο για να σταματήσουν στη συνέχεια οι διαπραγματεύσεις από τη Γαλλία, την Κύπρο και ορισμένες άλλες χώρες. Με τον ίδιο τρόπο, η Ένωση αρνήθηκε να αναβαθμίσει την τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με την ΕΕ – ο Ουλγκέν βοήθησε στη διαπραγμάτευση – ή ακόμη και να διευκολύνει τα ταξίδια χωρίς βίζα.

Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να συνεργαστούν με τον Ερντογάν. Η θέση της Τουρκίας και ο έλεγχος της εισόδου στη Μαύρη Θάλασσα είναι τώρα πιο σημαντικά, από στρατηγικής άποψης, όσο ποτέ. Διαθέτει μεγάλες ένοπλες δυνάμεις, μια πολύ αναπτυγμένη και εξελιγμένη βιομηχανία όπλων, καθώς και εργατικό δυναμικό και βιομηχανική βάση που έχουν αυξανόμενη αξία για τις στάσιμες, γηράσκουσες και κοστοβόρες οικονομίες της Ευρώπης.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια ενιαία στρατηγική για να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν και θα πρέπει να μάθει από τη σχέση του με τον Πούτιν. Οι δύο ηγέτες κατάφεραν να διαχωρίσουν τις διαφορές τους, περιορίζοντας σοβαρές συγκρούσεις συμφερόντων – από τη Συρία, έως τον Καύκασο και την Ουκρανία – ενώ συνεργάζονται στενά σε άλλους τομείς. Αυτό είναι εφικτό και πρέπει να γίνει, διότι ο Ερντογάν θέλει επίσης να μειώσει την εξάρτησή του από τη Ρωσία και δεν θα παραμείνει στην εξουσία για πάντα. Παράλληλα με την ικανοποίηση των νόμιμων συμφερόντων της Τουρκίας, η Ευρώπη πρέπει να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη δημοκρατική αντιπολίτευση της χώρας σε αυτή την περίοδο καταστολής. Διότι, αν και ο Ερντογάν δεν έχει ακόμη μετατρέψει τη χώρα του σε Ρωσία ή Ιράν, πρέπει να είναι πλέον σαφές ότι θα μπορούσε να το κάνει.

BloombergOpinion