Η φούσκα του AI μπορεί να σκάσει σύντομα και όχι για τον λόγο που νομίζετε

Της Shannon O’Neil

Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει ώθηση στον δείκτη S&P 500 και στην ευρύτερη οικονομία των ΗΠΑ. Οι CEO των μεγάλων εταιρειών που κυριαρχούν στον κλάδο έχουν γίνει διασημότητες, με θαυμαστές και αγορές να κρέμονται από τα χείλη τους και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεών τους. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ υπερβολής και πραγματικότητας έχει θολώσει. Αλλά αυτό που μπορεί τελικά να “σκάσει” τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι οι ανησυχίες για την κυκλική χρηματοδότηση, το αυξανόμενο χρέος ή τον κινεζικό ανταγωνισμό. Αντίθετα, η απροσδόκητη επιβάρυνση των δασμών και η μείωση του αριθμού των μεταναστών στις ΗΠΑ μπορεί να είναι αυτό που θα προσγειώσει απότομα τους πρωταθλητές της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει υποσχεθεί να κάνει “ό,τι χρειαστεί” για να οδηγήσει τον κόσμο προς την τεχνητή νοημοσύνη, εμπλέκοντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και αξιοποιώντας τη βιομηχανία. Η κυβέρνησή του ανοίγει ομοσπονδιακές εκτάσεις σε κέντρα δεδομένων και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης και περιβαλλοντικών ελέγχων. Έχει αποκτήσει μετοχές στην Intel Corp., τον κολοσσό των μικροτσίπ, και στην x-Light Inc., μια νεοσύστατη εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού λιθογραφίας, καθώς και σε εταιρείες κρίσιμων ορυκτών για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συσκευών. Αναλαμβάνει την εφαρμογή κανονισμών και νόμων για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολιτειακό επίπεδο, χρησιμοποιώντας την εκτελεστική εξουσία για να καταργήσει κανονισμούς και εποπτεία. Επιπλέον, η κυβέρνησή του έχει απαλλάξει από δασμούς τους servers, τους ημιαγωγούς, τις πλακέτες κυκλωμάτων και πολλά άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του κόστους των κέντρων δεδομένων (αν και εξακολουθούν να πληρώνουν τους φόρους επί των εισαγόμενων οικοδομικών υλικών).

Αυτές οι συντονισμένες πολιτικές δίνουν πλεονέκτημα στην τεχνητή νοημοσύνη έναντι της παραδοσιακής μεταποίησης και άλλων κλάδων της οικονομίας, ενισχύοντας το έντονο ενδιαφέρον και τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη. Ως αποτέλεσμα, οι τεράστιες εταιρείες με” μεγάλες τσέπες” επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε χιλιάδες σειρές servers, καλωδίων και routers μέσα σε εκτεταμένα κέντρα δεδομένων για να τροφοδοτήσουν τα μοντέλα και τα συστήματά τους. Η υπολογιστική ισχύς αναμένεται να διπλασιαστεί, αν όχι παραπάνω, έως το 2030.

Όσο όμως τα κέντρα δεδομένων πολλαπλασιάζονται, το ίδιο συμβαίνει και με τις απαιτήσεις τους σε ηλεκτρική ενέργεια. Η McKinsey προβλέπει ότι τα νέα data centers που θα τεθούν σε λειτουργία από σήμερα έως το 2030 θα χρειαστούν περισσότερες από 600 τεραβατώρες (TWh) ηλεκτρικής ενέργειας, αρκετή για να τροφοδοτήσει σχεδόν 60 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Και καθώς η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται, το ίδιο συμβαίνει και με το κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων. Οι τιμές είχαν ήδη αρχίσει να αυξάνονται για τους παραγωγούς και διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι παραγγελίες για μετασχηματιστές, διακόπτες κυκλώματος και άλλα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασαν την παραγωγή των εργοστασίων μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας. Το 2025, οι δασμοί αύξησαν το κόστος πολλών προϊόντων και εξοπλισμού που προέρχονταν από το εξωτερικό. Οι τιμωρητικοί δασμοί 50% στον χάλυβα, το αλουμίνιο και στον χαλκό έπληξαν δυσανάλογα τους μετασχηματιστές, τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους ηλεκτρικούς πυλώνες. Οι μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν οι εταιρείες κοινής ωφέλειας προέρχονται σχεδόν όλες από την Κίνα και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε ακόμη υψηλότερους δασμούς.

Οι μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ καθιστούν επίσης την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πιο αργή και πιο δαπανηρή. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεχνολογικών εταιρειών εκφράζουν δυνατά την ανησυχία τους για την έλλειψη επιστημόνων, ερευνητών στον κλάδο του ΑΙ, μηχανικών και άλλων εργαζομένων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, καθώς οι βίζες H-1B είναι πιο δύσκολο να αποκτηθούν και είναι πλέον πολύ πιο ακριβές. Ωστόσο, η ευαλωτότητα της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας ξεκινά από τα εργοτάξια. Το 25% των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο προέρχεται από το εξωτερικό και ένας στους επτά έχει έρθει στη χώρα παράτυπα. Με τα αυστηρότερα σύνορα, τις επιθετικές επιδρομές της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και τις εντατικές απελάσεις, μπορείτε πλέον να ξεχάσετε τις ημέρες που μπορούσατε να βρείτε επιπλέον εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό έξω από ένα κατάστημα οικοδομικών υλικών ή ακόμα και ολόκληρες ομάδες εργατών που εμφανίζονταν τακτικά σε πολλά μέρη των ΗΠΑ.

Έρευνες μεταξύ εργολάβων δείχνουν ότι πάνω από το 80% δηλώνουν κενές θέσεις εργασίας και ότι αυτές οι κενές θέσεις είναι τώρα πιο δύσκολο να καλυφθούν από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι σήμερα ο κύριος λόγος για τις καθυστερήσεις στα έργα. Αυτή η έλλειψη εργατικού δυναμικού αυξάνεται, ακόμη και όταν οι κατασκευές εκτός data centers υστερούν. Οι νέες κατοικίες έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 10%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, ενώ οι εμπορικές κατασκευές έχουν μειωθεί κατά 13%.

Για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και κέντρων δεδομένων, τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτή η δυναμική είναι πιθανό να επιδεινωθεί το 2026. Η αύξηση του κόστους ζωής έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο ζήτημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, και ο Λευκός Οίκος εστιάζει στο θέμα της στέγασης. Μέχρι στιγμής, οι προτάσεις της κυβέρνησης έχουν επικεντρωθεί στη μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και στην απομάκρυνση των θεσμικών επενδυτών από την αγορά κατοικιών. Ωστόσο, είναι πιθανό να δούμε σύντομα μια άνθηση στην κατασκευή κατοικιών. Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ συναντήθηκε πρόσφατα με μεγάλους κατασκευαστές για να συζητήσουν ενδεχόμενα projets. Αυτό θα σημαίνει περισσότερα οικιστικά έργα που θα ανταγωνίζονται να προσλάβουν τους ίδιους λίγους ηλεκτρολόγους, τεχνίτες, συγκολλητές, κ.λπ.

Η αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει τόσο σε αυτούς του ηλεκτρολόγους και συγκολλητές όσο και στους μηχανικούς. Βεβαίως, τα εγχώρια προγράμματα κατάρτισης και οι πρακτικές θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κάλυψη του κενού με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, η κρίση που αντιμετωπίζει ο κλάδος απαιτεί περισσότερους τεχνίτες σήμερα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την έκδοση περισσότερων θεωρήσεων H-2B, την επέκταση και την επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση θεωρήσεων EB-3 για τα επαγγέλματα του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς και με τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος προσωρινών θεωρήσεων εργασίας ειδικά για τον κλάδο των κατασκευών, το οποίο θα μπορούσε να ισχύει για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό ή ήδη διαμένουν στις ΗΠΑ.

Η επιτυχία ή η αποτυχία της τεχνητής νοημοσύνης θα εξαρτηθεί από το αν θα καταφέρει να αποδείξει την αξία των τεράστιων επενδύσεων. Αλλά ακόμα και αν καταφέρει να μεταμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας ενός κλάδου μετά τον άλλο, το κόστος και ο χρόνος θα καθορίσουν ποιος θα κερδίσει τελικά και πότε. Και σήμερα, οι δασμοί και οι μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην πρόοδο των αμερικανικών μοντέλων και εταιρειών.

Απόδοση – Επιμέλεια: Λυδία Ρουμποπούλου

BloombergOpinion