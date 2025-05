Με αφετηρία τη φαρµακευτική εξειδίκευση, ο Όµιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ξεκίνησε πριν σχεδόν έναν αιώνα τη δραστηριοποίησή του, θέτοντας τις βάσεις για µια πορεία που τον καθιέρωσε ως ηγέτη στους τοµείς της υγείας, της οµορφιάς και της ευεξίας.

Η µακρά εµπειρία και η βαθιά κατανόηση του φαρµακευτικού κλάδου, αποτέλεσαν τον θεµέλιο λίθο για τη µετέπειτα διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, οι οποίες σήµερα εκτείνονται από την προώθηση και διανοµή φαρµάκων και προϊόντων φαρµακείου, µέχρι τα συµπληρώµατα διατροφής, τα καλλυντικά και τα καταναλωτικά προϊόντα.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει ένα εκτεταµένο δίκτυο καταστηµάτων λιανικής και προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες διακίνησης, ενώ διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες µε κορυφαίες πολυεθνικές, εκπροσωπώντας σηµαντικά brands στην κυπριακή αγορά.

Η προσήλωση του Οµίλου ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ στα αυστηρά διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και η διαχρονική δέσµευση στην ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα, αποτέλεσαν διαµορφωτικούς παράγοντες, όχι µόνο για τη λειτουργία του Κλάδου Φαρµάκου, αλλά και για τη θεµελίωση του συνολικού αξιακού του συστήµατος.

Αυτές οι αρχές, που ρίζωσαν βαθιά στην εταιρική του κουλτούρα, αγκάλιασαν το σύνολο των τοµέων στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όµιλος και συνέβαλαν καθοριστικά στην καθιέρωσή του ως ηγέτη στην κυπριακή αγορά στους τοµείς της υγείας, της οµορφιάς και της ευεξίας.

Με διαχρονική αποστολή να κάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα, ο Όµιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ πιστεύει πως οι έννοιες της εξέλιξης και ανάπτυξης αποκτούν νόηµα όταν συνδυάζονται µε επιχειρηµατική ηθική. Επιλέγει την κατεύθυνση της βιωσιµότητας ως τη µοναδική ρεαλιστική προσέγγιση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, συµβάλλοντας ενεργά -µε όλες του τις δυνάµεις- στη διασφάλιση της κοινωνικής ευηµερίας, της οικονοµικής προόδου και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αυτή η αποστολή είναι ζωντανή και καθηµερινή, ενσαρκώνεται από κάθε µέλος της οµάδας του Οµίλου και µεταφράζεται σε πράξεις και πρωτοβουλίες που οδηγούν στο χτίσιµο διαχρονικών συνεργασιών µε κορυφαίες πολυεθνικές φαρµακευτικές εταιρείες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Οµίλου ως αξιόπιστου και υπεύθυνου εταίρου στον χώρο της υγείας και της ευεξίας.

ΑΠΟ ΤΟ 1931 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Σχεδόν ένας αιώνας µετά το ξεκίνηµά της, η πορεία του Οµίλου ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ξεδιπλώνεται µέσα από προκλήσεις, στρατηγικές επιλογές και σηµαντικές επιχειρηµατικές επιτυχίες.

Σήµερα, ο Όµιλος εκπροσωπεί στην Κύπρο κορυφαίες διεθνείς φαρµακευτικές εταιρείες, όπως είναι: Advanz, Amgen, Arianni, Baxter, Celltrion Healthcare, Faes, καθώς και Fresenius/Neovii, Galenica, Ipsen, ITF, Kyowa Kirin, Lavipharm, Sandoz, Sanofi, Servier, Teva, Verisfield, Vianex και άλλες. Για τη Novartis, η οποία έχει δικό της τοπικό γραφείο, ο Όµιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ λειτουργεί ως τοπικός διανοµέας, σε συντονισµό µε το τοπικό γραφείο.

Μέσω των συνεργασιών του, ο Όµιλος φέρνει στον Κύπριο ασθενή ένα διευρυµένο φαρµακευτικό χαρτοφυλάκιο, που περιλαµβάνει πληθώρα φαρµάκων χρόνιων παθήσεων, εµβόλια, εξειδικευµένα φάρµακα για σπάνιες ασθένειες, ογκολογικά, αιµατολογικά, φάρµακα του κεντρικού νευρικού συστήµατος και πολλά ακόµη.

Ο Όµιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ επενδύει διαρκώς τόσο στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού του, µέσα από προγράµµατα συνεχούς εκπαίδευσης, όσο και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, όπως το Veeva CRM. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύει την αποτελεσµατικότητα της εκπροσώπησης των φαρµακευτικών εταιρειών που συνεργάζεται στην Κύπρο.

Μέσα από µια ολιστική στρατηγική, ο Όµιλος ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις του ταχέως µεταβαλλόµενου τοµέα της υγείας, ιδιαίτερα µετά την εφαρµογή του ΓεΣΥ.

Στον τοµέα των προϊόντων φαρµακείου, εµπιστεύονται τον Όµιλο πολυεθνικές εταιρείες, όπως η Haleon και η Perrigo, διανέµοντας brands που κατέχουν πρωταγωνιστική θέση στην κυπριακή αγορά, µε σκευάσµατα που περιλαµβάνουν τα Otrivin, Panadol, Physiomer, Sensodyne, Solpadeine, Voltaren Gel και άλλα.

Παράλληλα, διατηρούνται σηµαντικές συνεργασίες µε καταξιωµένες εταιρείες στον Τοµέα Συµπληρωµάτων Διατροφής (Centrum, Femarelle, Lanes, Mastiha Art of Nature, My Elements, Optima, Sky Premium Life, Superfoods) και Καλλυντικών Προϊόντων Φαρµακείου (Bio-Oil, Mario Badescu, NUXE, κ.α.), ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του Οµίλου στον χώρο της υγείας και της ευεξίας.

Ο Όµιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, από το 2014 υλοποιεί το πρόγραµµα PharmAdvance, µια πρωτοβουλία που ξεκίνησε µε στόχο να προσφέρει στους Επαγγελµατίες Υγείας αξιόπιστο, επίκαιρο και πρακτικό περιεχόµενο, ενισχύοντας τόσο την επιστηµονική όσο και την επιχειρηµατική τους ανάπτυξη. Σήµερα, το πρόγραµµα διατίθεται και διαδικτυακά, µέσω της ειδικά διαµορφωµένης πλατφόρµας www.pharmadvance.com.cy, διευρύνοντας ακόµη περισσότερο την πρόσβαση στην ενηµέρωση και τη γνώση.

Η PharmacyLine

Ανταποκρινόµενος στις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες της αγοράς και στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής του ανάπτυξης, ο Όµιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ίδρυσε το 2003 το δικό του υπερσύγχρονο κέντρο διανοµής, την PharmacyLine. Με εγκαταστάσεις 4.200 τ.µ., η PharmacyLine αναλαµβάνει τη φύλαξη, τη διανοµή και την ανασυσκευασία φαρµακευτικών προϊόντων, εφαρµόζοντας αυστηρά ορθές πρακτικές αποθήκευσης και διανοµής (GDP). Σήµερα, η PharmacyLine αποθηκεύει περισσότερα από 10.000 προϊόντα σε ιδανικές συνθήκες, υποστηρίζοντας το έργο των επαγγελµατιών υγείας και εξυπηρετώντας το 100% της κυπριακής αγοράς.

Μέσα από εξελιγµένες B2B εφαρµογές, που λειτουργούν µε επιτυχία τα τελευταία πέντε χρόνια, η PharmacyLine προσφέρει στους συνεργάτες της άµεση και εύχρηστη πρόσβαση σε πληροφορίες και δυνατότητα υποβολής παραγγελιών, προσαρµοσµένων στις ανάγκες τους. Η αυτοµατοποίηση των διαδικασιών και η δηµιουργία εξειδικευµένων πυλών – όπως η Πύλη Φαρµακείου, η Πύλη Εµβολίων για παιδιάτρους και η Πύλη Νοσοκοµείων/Ιατρικών Κέντρων – επιτρέπουν την προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση διαφορετικών επαγγελµατικών οµάδων, µε δυνατότητα διαχείρισης και προβολής προϊόντων ανάλογα µε το προφίλ κάθε πελάτη.

Παράλληλα, µε προηγµένες µεθόδους ανάλυσης δεδοµένων, η PharmacyLine παρακολουθεί και βελτιώνει διαρκώς τις διαδικασίες της, ενώ φροντίζει να επιλύει το σύνολο 100% των παραπόνων που λαµβάνει. Η ποιότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών της διασφαλίζονται από τις πιο απαιτητικές εγχώριες και διεθνείς πιστοποιήσεις, όπως τα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, επιβεβαιώνοντας τη δέσµευσή της σε υψηλά πρότυπα λειτουργίας.

Για τους ανθρώπους του

Στον Όµιλο ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, η φροντίδα και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού αποτελούν σταθερή στρατηγική επιλογή. Η επένδυση στην εκπαίδευση, η ενίσχυση της επαγγελµατικής εξέλιξης και η διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος εµπιστοσύνης και συνεργασίας, είναι βασικά στοιχεία της εταιρικής κουλτούρας.

Η αναγνώριση από θεσµούς όπως τα Great Place to Work, Investors in People και η παρουσία στη λίστα Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe για το 2024, επιβεβαιώνουν τη δέσµευση του Οµίλου να δηµιουργεί ουσιαστικές προοπτικές για κάθε εργαζόµενο.

Πεποίθηση του Οµίλου ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ είναι ότι µε το ευρύ φάσµα υπηρεσιών και υποδοµών που διαθέτει και το άρτια καταρτισµένο και εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό του, είναι σε θέση να αναλάβει και να αναπτύξει µε επιτυχία οποιαδήποτε νέα στρατηγική συνεργασία. Ο κύριος στόχος παραµένει σταθερός: η διασφάλιση της πρόσβασης του πληθυσµού σε όλο και περισσότερα Φάρµακα και Φαρµακευτικά προϊόντα που ανακουφίζουν, θεραπεύουν και κάνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα.

ΥπηρεσΙες one-stop shop

Ο Όµιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες one-stop shop, που καλύπτουν κάθε στάδιο της πορείας του φαρµάκου προς τον ασθενή, υποστηρίζοντας φαρµακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην κυπριακή αγορά.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν την επαγγελµατική και επιστηµονική ενηµέρωση των Επαγγελµατιών Υγείας, ιατρών και φαρµακοποιών, µέσω έµπειρων και εξειδικευµένων οµάδων Ιατρικής Ενηµέρωσης, την πλήρη συµµόρφωση µε τις ρυθµιστικές απαιτήσεις της αγοράς, µέσα από ειδικά τµήµατα Φαρµακοεπαγρύπνησης, Ποιοτικού Ελέγχου και Συµµόρφωσης, καθώς και τη διαχείριση παραγγελιών, αποθεµάτων, αποθήκευσης, ανασυσκευασίας προϊόντων και διανοµής.

Στην πορεία της µακρόχρονης παρουσίας του, στην κυπριακή αγορά, ο Όµιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ έχει αναπτύξει διαχρονικές σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους επαγγελµατίες υγείας, επεκτείνοντας σταθερά τη δραστηριότητά του σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες.

Αναγνωρίζοντας τη σηµασία του φαρµάκου, ως αγαθό, ο Όµιλος φροντίζει για την αξιόπιστη πρόσβαση κάθε ασθενή στα απαραίτητα φαρµακευτικά σκευάσµατα. Αναλαµβάνοντας τον ρόλο που του αναλογεί στον κρίσιµο τοµέα της υγείας.

Διευθυντική οµάδα: