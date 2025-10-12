Η Βικτώρια Κολομιέτα, Head of Reporting Compliance Department της Freedom24, μιλά στο Forbes για τις καταιγιστικές αλλαγές που φέρνουν τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαχείριση των κανονιστικών υποχρεώσεων των εταιρειών και επισημαίνει πως αυτά τα εργαλεία ενισχύουν μεν σημαντικά τον κανονιστικό έλεγχο, αλλά δεν υποκαθιστούν την ανθρώπινη εποπτεία

Ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και κανονιστικής συμμόρφωσης ανοίγει έναν νέο ορίζοντα. Πώς βλέπετε την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται τις κανονιστικές τους υποχρεώσεις και τους κινδύνους;

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις λειτουργίες κανονιστικής συμμόρφωσης αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να διαχειριστούν τις κανονιστικές τους υποχρεώσεις και τους συναφείς κινδύνους.

Δεδομένου του ταχέως μεταβαλλόμενου κανονιστικού πλαισίου, της πολυπλοκότητας και του όγκου των κανονιστικών απαιτήσεων στον τομέα αυτό, οι τεχνολογίες AI προσφέρουν ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για την παρακολούθηση, ερμηνεία και ανταπόκριση σε πολύπλοκες κανονιστικές απαιτήσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια.

Μέσω του αυτοματισμού των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, η AI ενισχύει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους. Επιπλέον, οι λύσεις που βασίζονται στην AI επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό αναδυόμενων κινδύνων και ασυνήθιστων προτύπων, υποστηρίζοντας πιο ευέλικτη και βασισμένη σε δεδομένα λήψη αποφάσεων.

Ως γυναίκα που ηγείστε σε έναν χώρο όπου η τεχνολογία συναντά τη συμμόρφωση, πώς συνδυάζετε τον ανθρώπινο παράγοντα με την καινοτομία;

Κατά την άποψή μου, η ενσωμάτωση της καινοτομίας με τον ανθρώπινο παράγοντα δεν είναι απλώς απαραίτητη, αλλά αλληλοενισχυόμενη. Ενώ η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, είναι η ανθρώπινη οπτική που διασφαλίζει ότι αυτά τα εργαλεία εφαρμόζονται με ηθικό τρόπο και σε ευθυγράμμιση τόσο με τα κανονιστικά πρότυπα όσο και με τις αξίες του οργανισμού.

Για εμένα, η καινοτομία στη συμμόρφωση δεν αφορά μόνο την εφαρμογή νέων εργαλείων· αφορά τη χρήση τους με υπευθυνότητα, με τρόπο που να στηρίζει την ακεραιότητα, τη λογοδοσία και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων.

Πιστεύετε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη συμμόρφωση ενδυναμώνει τις γυναίκες ηγέτιδες, προσφέροντάς τους νέες ευκαιρίες στη στρατηγική και στη λήψη αποφάσεων;

Απολύτως, αν και θα έλεγα ότι ενδυναμώνει όλους τους ηγέτες, όχι μόνο τις γυναίκες. Οι γρήγορες και εις βάθος αναλύσεις, ο αυτοματισμός και η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων που προσφέρει η AI ενισχύουν σημαντικά τον ρόλο της συμμόρφωσης ως στρατηγικού εταίρου για την επιχείρηση και όχι μόνο ως ρόλου «φύλακα».

Οι ομάδες συμμόρφωσης μπορούν να απλοποιήσουν τις λειτουργίες τους, να μειώσουν τον χειρωνακτικό φόρτο εργασίας και να επικεντρωθούν σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως η ηθική εποπτεία, η επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές μετριασμού κινδύνων.

Ποια είναι η ισορροπία μεταξύ αυτοματοποίησης και ηθικής ευθύνης, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να παραμένουν δίκαιες και διαφανείς;

Η εύρεση της σωστής ισορροπίας είναι κρίσιμη, ειδικά στον τομέα της συμμόρφωσης, όπου οι αποφάσεις μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες. Ενώ η AI και η αυτοματοποίηση προσφέρουν αδιαμφισβήτητα οφέλη, πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή και ισχυρή διακυβέρνηση, ώστε να διασφαλίζεται η δικαιοσύνη και η διαφάνεια.

Πιστεύω ότι, τα αυτοματοποιημένα εργαλεία AI θα πρέπει να ενισχύουν, και όχι να αντικαθιστούν, την ανθρώπινη εποπτεία. Οι επαγγελματίες συμμόρφωσης πρέπει να παραμένουν ενεργά εμπλεκόμενοι στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και να διασφαλίζουν την ευθυγράμμισή τους τόσο με τα κανονιστικά πρότυπα όσο και με τις εταιρικές αξίες. Η AI θα πρέπει να είναι εργαλείο που ενισχύει την ηθική συμμόρφωση, όχι απλώς να επιταχύνει τις διαδικασίες.

Αν έπρεπε να περιγράψετε το όραμά σας για το μέλλον της συμμόρφωσης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ποια λέξη θα επιλέγατε για να το ορίσετε και γιατί;

Αν έπρεπε να επιλέξω μία λέξη, αυτή θα ήταν η «ενδυνάμωση». Διότι η AI δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες της συμμόρφωσης να επικεντρωθούν σε αυτό που έχει πραγματική σημασία, στην κρίση, την ηθική και τον μετριασμό κινδύνων. Τελικά, η AI δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση, τη μεγεθύνει.