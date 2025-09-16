Η Aegean Airlines ανακοίνωσε τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την κορυφαία ινδική αεροπορική IndiGo, ενισχύοντας τη διασυνδεσιμότητα Ελλάδας – Ινδίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) που υπεγράφη προβλέπει ανταλλαγή κωδικών πτήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες της Aegean να συνεχίζουν το ταξίδι τους σε πλήθος εσωτερικών προορισμών της Ινδίας, ενώ οι ταξιδιώτες της IndiGo θα μπορούν να συνδέονται μέσω Αθήνας με τις ευρωπαϊκές πόλεις που εξυπηρετεί η ελληνική εταιρεία.

Η Aegean έχει ήδη προχωρήσει στην παραγγελία δύο νέων αεροσκαφών Airbus A321neo XLR, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την έναρξη απευθείας πτήσεων προς Νέο Δελχί και Βομβάη από το 2026. Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο θα πραγματοποιούνται πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς Δελχί και στη συνέχεια τρεις προς Βομβάη.

Παράλληλα, η IndiGo, που κατέχει περίπου 60% της ινδικής αγοράς, ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο του 2026, υπό την προϋπόθεση ρυθμιστικής έγκρισης, θα ξεκινήσει έξι εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα (τρεις από Δελχί και τρεις από Βομβάη). Πρόκειται για την πρώτη φορά που ινδική εταιρεία θα συνδέει απευθείας τις δύο χώρες.

Ο πρόεδρος της Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης, τόνισε ότι η συνεργασία ανοίγει νέους δρόμους, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές αερομεταφορών στον κόσμο. Από την πλευρά του, ο CEO της IndiGo, Pieter Elbers, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ορόσημο», υπογραμμίζοντας ότι θα δώσει στους Έλληνες ταξιδιώτες πρόσβαση σε 92 πόλεις της Ινδίας μέσω των κόμβων της εταιρείας.

Με την εφαρμογή της συνεργασίας, ο συνολικός αριθμός των απευθείας πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας θα φτάσει τις 14 εβδομαδιαίως, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες ταξιδιών για επιβάτες, τουρισμό και επιχειρηματικές ανταλλαγές.

