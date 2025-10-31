Η Eurobank κινείται σε τροχιά υπέρβασης των φετινών της στόχων, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει ένα έτος ισχυρής κερδοφορίας και στρατηγικών επενδύσεων. Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας, η εξαγορά του υπολοίπου 80% της Eurolife έναντι 813 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού ομίλου (FiCo) και αναμένεται να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία.

Η τράπεζα ολοκλήρωσε επίσης τη συγχώνευση της κυπριακής θυγατρικής με την Ελληνική Τράπεζα και την ένωση με την CNP Cyprus Insurance, ενισχύοντας τη θέση της στην κυπριακή αγορά. Το τελικό κόστος του deal για τη Eurolife ανήλθε στα 753 εκατ. ευρώ, καθώς ταυτόχρονα πωλείται το 45% της ασφαλιστικής στην Κύπρο.

Η επίπτωση στο κεφαλαιακό δείκτη CET1 υπολογίζεται σε 120 μονάδες βάσης, ενώ η έγκριση της διαδικασίας Δανέζικου Συμβιβασμού θα προσθέσει 50 μονάδες βάσης. Η εξαγορά, σύμφωνα με την παρουσίαση στους αναλυτές, θα έχει θετικό και επαναλαμβανόμενο αντίκτυπο, διαφοροποιώντας τη ροή εσόδων και ενισχύοντας την αποδοτικότητα του ομίλου.

Ο κ. Καραβίας επεσήμανε ότι η Eurolife διαθέτει ισχυρή ιστορική κερδοφορία και ότι η ενσωμάτωσή της θα γίνει ταχύτερα και χωρίς ρίσκο, καθώς υπάρχει κοινή πελατειακή βάση. Η Eurobank προσβλέπει σε αύξηση εσόδων από προμήθειες άνω του 12%, που θα ενισχύσει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων κατά 100 μονάδες βάσης.

Η εξαγορά αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά 5%, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα ενισχυθεί κατά 1%.

Πιστωτική επέκταση και επιτόκια

Η Eurobank σημείωσε αύξηση χαρτοφυλακίου δανείων κατά 3,3 δισ. ευρώ το εννεάμηνο, εκ των οποίων τα 2,1 δισ. ευρώ προέρχονται από την Ελλάδα και τα 1,2 δισ. ευρώ από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον CFO Χάρη Κοκολογιάννη, η τράπεζα οδεύει προς υπέρβαση του στόχου για πιστωτική επέκταση 4 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους. Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη προέρχεται από έργα υποδομής, logistics, φαρμακευτικά προϊόντα και τουρισμό, ενώ στη Βουλγαρία ενισχύονται τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι και το 2026 θα είναι ένα ακόμη θετικό έτος για την πιστωτική επέκταση, με σταθερή πορεία στη λιανική τραπεζική.

Οι καταθέσεις προθεσμίας μειώθηκαν από 36% σε 33% σε επίπεδο ομίλου, ενώ στην Ελλάδα από 33% σε 29%. Η ευαισθησία της τράπεζας παραμένει στα 35 εκατ. ευρώ ανά μείωση επιτοκίου 25 μονάδων βάσης, με τα καθαρά έσοδα τόκων (ΝΙΙ) να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να υπερβούν τα 740 εκατ. ευρώ, λόγω τραπεζικών ασφαλίσεων, συναλλαγών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.