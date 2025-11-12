Στόχο τη μείωση του χρέους κοντά στο 110% του ΑΕΠ το 2030 από 145,6% του ΑΕΠ που αναμένεται να φτάσει στο τέλος του χρόνο έχει βάλει το ΥΠΕΘΟ και ο ΟΔΔΗΧ, προσανατολίζοντας ανάλογα και τη στρατηγική διαχείρισης, του πιο προβληματικού μεγέθους της ελληνικής οικονομίας.

Βοηθός στην προσπάθεια αυτή θα είναι και φέτος, η υπεραπόδοση της οικονομίας και ειδικότερα, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Το 2024 το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε το 4,8% του ΑΕΠ, έναντι πρόβλεψης για πλεόνασμα στο 2,4% του ΑΕΠ.

Φέτος, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, το πλεόνασμα αναθεωρήθηκε για δεύτερη φορά, στο 3,6% του ΑΕΠ. Την ίδια ώρα, ανεπίσημες εκτιμήσεις θέλουν το πλεόνασμα να ξεπερνά το 4% του ΑΕΠ και για το 2025. Αν η πρόβλεψη αυτή επιτευχθεί, είναι πιθανό να δούμε το χρέος του 2025 να κλείνει ίσως και κάτω από το 145% του ΑΕΠ δημιουργώντας καλύτερη βάση για το 2026, όταν το χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 137,6% του ΑΕΠ.

Εκτός όμως από τις καλύτερες επιδόσεις της οικονομίας, σημαντικό ρόλο θα παίξει και η δυναμική διαχείριση του χρέους, που ασκείται τα τελευταία 5,5 χρόνια. Το πρώτο στοιχείο της, θα είναι η πρόωρη αποπληρωμή άλλης μιας διπλής δόσης ύψους 5,3 δις από το διμερές δάνειο των 52,9 δις ευρώ που πήρε η Ελλάδα το 2010, απευθείας από τις χώρες της Ευρωζώνης, πριν μπει στο πρώτο μνημόνιο. Ως γνωστό η Ελλάδα έχει ανακοινώσει επίσημα ότι το χρέος αυτό θα αποπληρωθεί κατά 100% ως το 2030 10 χρόνια νωρίτερα από την κανονική λήξη του το 2040.

Η μείωση χρέους για το 2026



Σε ό,τι αφορά τον επόμενο χρόνο, η μείωση του χρέους θα είναι έργο της ανάπτυξης η οποία αναμένεται να φτάσει το 2,4% και του πρωτογενούς πλεονάσματος το οποίο με την αναθεωρημένη πρόβλεψη του προϋπολογισμού θα φτάνει το 2,8% του ΑΕΠ, με σοβαρές πιθανότητες για άλλη μια χρονιά να φτάσει αρκετά υψηλότερα. Με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, το δανειακό πρόγραμμα του δημοσίου αναμένεται να κυμανθεί στα φετινά επίπεδα (νέα δάνεια 8 δις ευρώ) γεγονός που δίνει στην Ελλάδα την ευελιξία να διαλέγει το χρόνο και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα δανείζεται από τις αγορές.

Ωστόσο, τα πολύ υψηλά τραπεζικά αποθέματα, τα οποία υπερβαίνουν σταθερά τα 35 δις ευρώ για τα οποία το ελληνικό κράτος πληρώνει σήμερα επιτόκια, μπορούν επίσης να κινητοποιηθούν για να αποπληρώσουν μεγαλύτερο μέρος, από παλαιότερο “ακριβό” χρέος. Η τακτική αυτή έχει οδηγήσει από το 2024, τα επίσημα στοιχεία του χρέους, εκτός από τη μείωσή του ως ποσοστό του ΑΕΠ, καταγράφουν και μια μείωση του χρέους ως υπολοίπου. Με άλλα λόγια το χρέος μειώνεται εκτός από ποσοστό επί του ΑΕΠ και ως ποσό που αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 5 δις ευρώ από το 2024 μέχρι και το τέλος του 2026

Το προφίλ του χρέους



Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του προφίλ του χρέους, ο ΟΔΔΗΧ θα συνεχίσει να μειώνει τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό, εκδίδοντας περισσότερα μακροχρόνια ομόλογα. Με τον τρόπο αυτό εκτός από την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, η Ελλάδα θα προσελκύσει επενδυτές που θέλουν να επενδύσεων σε ελληνικά ομόλογα, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, κλειδώνοντας παράλληλα και τις αποδόσεις των ομολόγων, σε χαμηλότερα επίπεδα.

Στην ίδια κατεύθυνση, τις επόμενες μέρες ο ΟΔΔΗΧ θα βρεθεί στο Τόκιο και το Χονγκ Κoνγκ, όπου θα γίνουν παρουσιάσεις για τις ευκαιρίες επένδυσης σε ελληνικό χρέος. Οι κινήσεις αυτές ,θα γίνονται παράλληλα με την προσπάθεια να αναβαθμιστεί η Ελλάδα στη βαθμίδα Α, όπου βρισκόταν πριν από την οικονομική κρίση.

Τα αποτελέσματα αυτής της εξωστρέφειας, έχουν αρχίσει να γίνονται φανερά. Τα ελληνικά ομόλογα, διαπραγματεύονται με χαμηλότερες αποδόσεις από τα Ιταλικά και τα Γαλλικά και βρίσκονται μια ανάσα από τις αποδόσεις των Ισπανικών. Παράλληλα, η διαφορά απόδοσης του ελληνικού 10ετούς από το αντίστοιχο γερμανικό (το γνωστό spread) έχει πλέον υποχωρήσει στις 62 μονάδες βάσης .

capital.gr