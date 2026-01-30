Της Ξανθής Γούναρη

Για χρόνια στην αγορά των αναψυκτικών για κοκτέιλ, τα λεγόμενα mixers, και ειδικά στο premium κομμάτι, υπήρχε μια ξεκάθαρη ιεραρχία. Στην κορυφή βρισκόταν η Fever-Tree, με διεθνή αναγνωρισιμότητα και εκτεταμένη παρουσία τόσο στη “ζεστή” αγορά (σούπερ μάρκετ) όσο και στην “κρύα” (on-trade).

Το Brands Report 2026 του Drinks International, ωστόσο, καταγράφει μια μετατόπιση: στην κορυφή των παγκόσμιων trending brands βρίσκεται πλέον η Three Cents, η ελληνική εταιρεία mixers & tonics που εξαγοράστηκε το 2022 από την Coca-Cola HBC.

Συγκεκριμένα η Three Cents καταλαμβάνει την πρώτη θέση στα Top Trending Brands και τη δεύτερη στα Bestselling Brands για το 2026, με βάση έρευνα μεταξύ κορυφαίων bars παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω πολυεθνικούς παίκτες με πολλαπλάσια κλίμακα. Από την πρώτη της εμφάνιση στο report το 2016, η Three Cents παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία σε όλες τις κατηγορίες. Αν και το ελληνικό brand δεν απειλεί σε καμιά περίπτωση τον τζίρο του leader, φαίνεται πως αμφισβητεί τη θέση του ως αυτονόητη επιλογή στις παγκόσμιες μπάρες.

Είσοδος στην Κίνα

Η Three Cents, που ξεκίνησε από τους bartenders, εδραιώθηκε στα κορυφαία bars και άφησε τη ζήτηση να περάσει σταδιακά στον τελικό καταναλωτή, πριν ένα μήνα έκανε το ντεμπούτο στην κινεζική αγορά, με πρώτη στάση στο Πεκίνο, ενώ σχεδιάζεται επέκταση σε ακόμη τέσσερις μεγάλες πόλεις.

Η κινεζική αγορά μπαρ αποτιμάται σε 14,1 δισ. ευρώ, με περίπου 60.000 σημεία σε λειτουργία και ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης που αγγίζουν το 49%. Τα cocktail bars και τα social venues αυξάνονται με ρυθμούς άνω του 30%, ενώ το 60% της αστικής κατανάλωσης μεταφέρεται πλέον στη νυχτερινή οικονομία. Η νεότερη γενιά αναζητά διεθνή brands με σαφή premium ταυτότητα — και εκεί ακριβώς στοχεύει η Three Cents.

Παρά τη διεθνή της επέκταση, η Three Cents επιμένει στη διατήρηση της παραγωγής στην Ελλάδα. Τα προϊόντα της δεν παστεριώνονται και απαιτούν πρώτες ύλες και νερό υψηλών προδιαγραφών, γεγονός που καθιστά την τοπική παραγωγή εκτός συνόρων εξαιρετικά δύσκολη.

Από την Ideal στην Coca-Cola HBC

Η ιστορία της Three Cents ξεκίνησε το 2014, όταν ο Βασίλης Καλαντζής, με σημαντική δραστηριότητα στην εισαγωγή και διανομή ποτών, μαζί με τους Δημήτρη Νταφόπουλο, Γιώργο Μπάγκο και Γιώργο Τσιρίκο, τρεις επαγγελματίες bartenders με πολλαπλές διακρίσεις σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ξεκίνησαν με την ιδέα να δημιουργήσουν ένα προϊόν που θα απευθύνεται στην διεθνή αγορά των premium αναψυκτικών και των cocktail mixers.

Το 2020 το fund Virtus International Partners, με επικεφαλής τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, που το 2021 εξαγόρασε και μετέτρεψε την IDEAL Holdings σε έναν δυναμικό επενδυτικό όμιλο, απέκτησε το 51% της Three Cents, προσφέροντας οργανωτική υποδομή και επιταχύνοντας τη διεθνή της παρουσία.

Τον Οκτώβριο του 2022 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρείας από την Coca-Cola HBC με τίμημα 45,9 εκατ. ευρώ, μια κίνηση που άνοιξε νέους διαύλους διανομής. Πριν την εξαγορά, η εταιρεία λειτουργούσε σε 34 αγορές, ενώ σήμερα, αξιοποιώντας το δίκτυο του ομίλου, η γεωγραφική της κάλυψη έχει επεκταθεί σημαντικά, φθάνοντας σε 45 αγορές.

Ανάπτυξη με κόστος

Τα οικονομικά μεγέθη του 2024 αποτυπώνουν μια φάση επιθετικής ανάπτυξης. Ο κύκλος εργασιών της Three Cents Hellas ανήλθε στα 7,5 εκατ. ευρώ, από 5,6 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 34%. Το περιθώριο μικτού κέρδους ενισχύθηκε στο 49%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα πέρασαν σε θετικό έδαφος και διαμορφώθηκαν στα 0,3 εκατ. ευρώ, από ζημιές 0,5 εκατ. ευρώ το 2023.

Την ίδια στιγμή, οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 2 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τις επενδύσεις σε διεθνή επέκταση και ενίσχυση του brand.

Ποια είναι η αγορά των mixers

Τα mixers, ήτοι τόνικ, σόδες, pink grapefruit, ginger ale, bitters κ.λπ. τα οποία προορίζονται για ανάμιξη με αλκοόλ για τη δημιουργία cocktails και long drinks, είναι μια κατηγορία αναψυκτικών μικρή μεν, ταχέως αναπτυσσόμενη δε, στη γοητεία της οποίας έχουν υποκύψει όλοι οι ισχυροί παίκτες των ποτών – αλκοολούχων και μη. Από παγκόσμιους κολοσσούς, σαν τις The Coca-Cola Company, PepsiCo Inc., Keurig Dr Pepper Inc. και Diageo plc. μέχρι προσφάτως την Αθηναϊκή Ζυθοποιία του ομίλου Heineken, όπως είχε αναφέρει το Capital, αλλά και τις Ολυμπιακή Ζυθοποιία, θυγατρική στην Ελλάδα του ομίλου Carlsberg, Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων της οικογένειας Σεπετά, γνωστή περισσότερο με το σήμα των προϊόντων της, το “Βίκος”, Λούξ, Green Cola (Green Beverages Group Plc) και ΕΨΑ.

Ανάπτυξη 1,68% για τα mixers στο οργανωμένο λιανεμπόριο το 2025

Η κατηγορία των mixers παρουσίασε θετική πορεία στην εγχώρια αγορά το 2025 όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ, καταγράφοντας ανάπτυξη 1,68%, στα 20,32 εκατ. λίτρα έναντι 19,99 εκατ. λίτρων το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το Capital. Το μερίδιο της κατηγορίας στο οργανωμένο λιανεμπόριο διαμορφώθηκε στο 8,64%, υποχωρώντας οριακά από το 8,84% της προηγούμενης χρονιάς, παρά τη θετική επίδοση σε απόλυτους όγκους.

Η ανάπτυξη των mixers υπολείπεται της δυναμικής της συνολικής αγοράς αναψυκτικών στο κανάλι που σημείωσε άνοδο 4,02%, φτάνοντας τα 235,14 εκατ. λίτρα.

Σε διεθνές επίπεδο, η αγορά των cocktail mixers αποτιμήθηκε στα 11,88 δισ. δολάρια το 2024 και αναμένεται να φτάσει τα 17,60 δισ. δολάρια το 2030 (CAGR 6,8%), με την Βόρεια Αμερική να κυριαρχεί (37,66% μερίδιο) και την Ασία-Ειρηνικό να παρουσιάζει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης (8% ετησίως). Στην Ευρώπη, όπου η Γερμανία κατέχει το 22% της αγοράς, η ζήτηση ενισχύεται από τη στροφή προς premium mixers με φυσικά βοτανικά συστατικά και την άνοδο της mixology κουλτούρας. Το tonic water κατέχει το 45,6% της παγκόσμιας αγοράς, ακολουθούμενο από το club soda που σημειώνει την ταχύτερη ανάπτυξη.

Capital.gr