Σε φάση επιτάχυνσης εισέρχεται το project της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στο Block 2 στο Ιόνιο, με την κοινοπραξία Energean – ExxonMobil – Helleniq Energy να καλείται να ολοκληρώσει κρίσιμες διαδικασίες ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο 7ο Power & Gas Forum, το έργο προχωρά, ωστόσο η επιτυχία του εξαρτάται από συντονισμένη πρόοδο σε θεσμικό, τεχνικό και επενδυτικό επίπεδο.

Καθοριστικό βήμα αποτελεί η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έως τον Νοέμβριο του 2026, η οποία συνδέεται άμεσα με την έναρξη των επιχειρησιακών εργασιών. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μίσθωσης γεωτρύπανου, με τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα λόγω της αυξημένης διεθνούς ζήτησης.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση δειγματοληψιών στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενισχύοντας τη βάση για τις περιβαλλοντικές μελέτες, ενώ η Energean αξιοποιεί την εμπειρία της από αντίστοιχα έργα.

Το βασικό στοίχημα, ωστόσο, αφορά την επιτάχυνση διαδικασιών, καθώς η διεθνής αγορά υδρογονανθράκων κινείται πλέον σε ταχύτερους ρυθμούς, υπό την πίεση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και του ανταγωνισμού για ενεργειακούς πόρους. Αυτό μεταφράζεται σε ανάγκη για ταχύτερες εγκρίσεις και ωρίμανση έργων χωρίς καθυστερήσεις.

Η γεώτρηση στο Block 2 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελλάδας σε offshore δραστηριότητα μετά από σχεδόν 40 χρόνια. Το έργο χαρακτηρίζεται τεχνικά απαιτητικό, λόγω των βαθέων υδάτων, ενώ η συμμετοχή της ExxonMobil ενισχύει την τεχνογνωσία της κοινοπραξίας.

Η συγκυρία της ενεργειακής κρίσης λειτουργεί ως επιταχυντής για επενδύσεις στον τομέα, χωρίς να καθορίζει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος βασίζεται σε ορίζοντα δεκαετίας. Η ανάπτυξη εγχώριων πόρων εκτιμάται ότι συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια, συμπληρωματικά προς την ενεργειακή μετάβαση.

Το Block 2 αποτελεί κρίσιμο τεστ για την ικανότητα της Ελλάδας να υλοποιήσει μεγάλα ενεργειακά έργα, με την επιτυχία να εξαρτάται από τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, την ταχύτητα υλοποίησης και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

