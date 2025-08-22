Η Wizz Air, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους στην Ευρώπη και η πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη εταιρεία στην ΕΜΕΑ, ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Travelfusion, τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών συγκέντρωσης αεροπορικού περιεχομένου παγκοσμίως. Η συνεργασία είναι ήδη ενεργή σε όλες τις αγορές και στοχεύει στη διεύρυνση της πρόσβασης στους ναύλους και τις υπηρεσίες της Wizz Air.

Στρατηγική συνεργασία με διεθνή αντίκτυπο

Η συμφωνία με την Travelfusion σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία διανομής της Wizz Air με πάροχο συγκέντρωσης περιεχομένου. Στόχος είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας και της διαφάνειας για εκατομμύρια ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν OTAs, τουριστικούς πράκτορες, TMCs και OBTs για τις κρατήσεις τους.

Η Wizz Air θα ενισχύσει έτσι την παρουσία της σε ένα κοινό που προτιμά τις online κρατήσεις – το 72% των ταξιδιωτών παγκοσμίως. Η συνεργασία προσφέρει στους πελάτες πρόσβαση σε οικονομικά προσιτούς ναύλους, εκτεταμένο δίκτυο δρομολογίων και ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο πρόσθετων υπηρεσιών.

Δηλώσεις των δύο πλευρών

«Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας στρατηγικής συνεργασίας με διαδικτυακά ταξιδιωτικά πρακτορεία και συγκεντρωτές», δήλωσε η Silvia Mosquera, Εμπορική Διευθύντρια της Wizz Air. Όπως είπε, το 2024 η εταιρεία μετέφερε 68 εκατομμύρια επιβάτες και στοχεύει να ξεπεράσει τα 75 εκατομμύρια το 2025, προσφέροντας περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη εμπειρία ταξιδιού.

Από την πλευρά του, ο Eytan Bicaci Baruh, Αντιπρόεδρος Εμπορικού της Travelfusion, σημείωσε ότι η συνεργασία ενισχύει την αποστολή της εταιρείας «να παρέχει ολοκληρωμένο περιεχόμενο χαμηλού κόστους σε παγκόσμια κλίμακα» και κάλεσε όλα τα ταξιδιωτικά πρακτορεία να αξιοποιήσουν τη συνεργασία.

Διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

Παρά τη νέα συνεργασία, η Wizz Air επιβεβαιώνει ότι οι χαμηλότεροι ναύλοι και η πλήρης γκάμα υπηρεσιών (επιλογή θέσης, αποσκευές, προτεραιότητα επιβίβασης) θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της. Η εταιρεία τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στο όραμα της για προσιτά και βιώσιμα ταξίδια.

Οι δύο πλευρές σχεδιάζουν περαιτέρω βελτιώσεις στη συνδεσιμότητα και την εμπειρία πελατών για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας της Wizz Air.