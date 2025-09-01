Όπως μεταδίδει σήμερα το Reuters, οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων BYD -της μεγαλύτερης σήμερα στον κόσμο- υποχώρησαν τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση για τριμηνιαία πτώση των κερδών της το δεύτερο τρίμηνο του 2025, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, τα καθαρά κέρδη της BYD μειώθηκαν κατά 30% το δεύτερο τρίμηνο, πέφτοντας στα 6,4 δισεκατομμύρια γιουάν (895 εκατομμύρια δολάρια) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανέφερε η εταιρεία. Αυτό ακολούθησε τον διπλασιασμό των κερδών στο πρώτο τρίμηνο.

Οι μετοχές της BYD, οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, έκλεισαν με πτώση 5,2%, μετά από πτώση 8% στο άνοιγμα.