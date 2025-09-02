Από χθες, 1η Σεπτεμβρίου, Ελληνική Τράπεζα και Eurobank Κύπρου γύρισαν σελίδα, αφού άρχισε και επίσημα η συγχώνευση των δύο τραπεζών.

Ήδη από το Σάββατο, τα κεντρικά της Ελληνικής Τράπεζας έχουν αλλάξει πινακίδα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» οι εργασίες στα υποκαταστήματα της – «πρώην» Ελληνικής – ξεκίνησαν, αλλά θα χρειαστούν ακόμη κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν.

Ξεκίνησε η μεταμόρφωση

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες για αντικατάσταση των πινακίδων των υποκαταστημάτων σε «Eurobank» αναμένεται πως θα ολοκληρωθούν σε περίπου ένα με δύο μήνες, ενώ το εσωτερικό τους, με αλλαγές σε λογότυπα, χρώματα και γενικά σε ό,τι παραπέμπει στην Ελληνική Τράπεζα θα τροποποιηθεί σε κατοπινό στάδιο, αφού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αυτές οι εργασίες θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο να ολοκληρωθούν.

Προς το τέλος αυτής της εβδομάδας θα τροποποιηθεί επίσης και η ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας.

Όσον αφορά τώρα τις εφαρμογές για το mobile banking, τα app θα αναβαθμιστούν αυτόματα χωρίς να επηρεαστούν οι πελάτες. Η αλλαγή στις εφαρμογές θα γίνει σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η αναβάθμιση δεν μπορεί ταυτόχρονα για όλους.

Αυτές οι αλλαγές δεν πρόκειται να επηρεάσουν τους πελάτες, αφού η είσοδος στις εφαρμογές και η λειτουργία τους θα συνεχιστεί κανονικά χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους των χρηστών.

Επίσης, βασικό σημείο είναι ότι η συγχώνευση των δύο τραπεζών δεν πρόκειται να φέρει αλλαγές σε οποιεσδήποτε συμφωνίες των πελατών, άρα δεν θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς δάνεια, υποχρεώσεις και λογαριασμούς. Μάλιστα, για τους πελάτες που διατηρούν λογαριασμούς και στις δύο τράπεζες θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη.

Τι να προσέξουν οι πελάτες

Η συγχώνευση των δύο τραπεζών δεν πρόκειται να επηρεάσει την εξυπηρέτηση των πελατών της Ελληνικής και της Eurobank, αλλά, τουναντίον θα φέρει πολλά οφέλη. Aρχικά θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από 15 κοινά υποκαταστήματα και ακολούθως, όταν διασυνδεθούν τα συστήματα, από ολόκληρο το δίκτυο των δύο τραπεζών.

Επίσης, άλλο σημαντικό όφελος για τους πελάτες των δύο τραπεζών είναι το γεγονός πως από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών της Eurobank και της Ελληνικής Τράπεζας θα διεκπεραιώνονται χωρίς χρέωση, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται μετατροπή συναλλάγματος και με ημερομηνία αξίας της ίδιας ημέρας, εφόσον οι σχετικές εντολές αποστέλλονται πριν από τα προκαθορισμένα χρονικά όρια (cut-off times). Οι μεταφορές θα εκτελούνται μέσω της καταλληλότερης μεθόδου αποστολής (SEPA ή SWIFT).

Επιπλέον, για πελάτες που διατηρούν λογαριασμούς και στις δύο τράπεζες, δεν θα εφαρμόζεται χρέωση τήρησης λογαριασμού στους λογαριασμούς που διατηρούν στην Eurobank και η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται μία μόνο φορά, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των στοιχείων για τους υπόλοιπους λογαριασμούς.