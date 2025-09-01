Άρχισε σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, η συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου με τη μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Eurobank Κύπρου στην Ελληνική Τράπεζα.

Παράλληλα, προχωρεί η διαδικασία αλλαγής της επωνυμίας της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Ltd σε Eurobank Limited.

Μάλιστα, από το Σάββατο έχει αλλάξει και η πινακίδα στα κεντρικά της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν αλλαγές και στα υποκαταστήματα.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα, «η νέα επωνυμία εκφράζει το κοινό όραμα, τη δυναμική και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο Eurobank, αντανακλώντας τη στρατηγική του ενοποιημένου οργανισμού για βιώσιμη ανάπτυξη και πελατοκεντρική προσέγγιση».

Με τη συγχώνευση των δύο οργανισμών, σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, «δημιουργείται ένας ενιαίος, ισχυρός και σύγχρονος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, που θα μπορεί να παρέχει αναβαθμισμένες τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες στους πελάτες του, στηρίζοντας την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας».

Σε γραπτή δήλωση ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Ελληνικής Μιχάλης Λούη αναφέρει ότι η ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου δημιουργεί έναν ισχυρό, ενιαίο οργανισμό με βαθιά εμπειρία, τεχνογνωσία και δυναμική και προσθέτει ότι «με ενισχυμένη παρουσία στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, είμαστε πλέον σε θέση να προσφέρουμε πιο ολοκληρωμένες και καινοτόμες ασφαλείς λύσεις στους πελάτες μας, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας».

«Δεν δημιουργούμε μόνο τον μεγαλύτερο τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό στην Κύπρο, αλλά και έναν ισχυρό πυλώνα για την ανάδειξή της σε διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο και σε γέφυρα οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης γεωγραφικής μας περιοχής», προσθέτει.

philenews / ΚΥΠΕ