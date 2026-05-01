Στο 3% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Απρίλιο -έναντι 1,5% τον Μάρτιο- με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που πυροδότησε μια σειρά από ανατιμήσεις, αρχής γενομένης από τα καύσιμα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία (flash estimates) της Eurostat.

Ο πληθωρισμός, μετά από δύο μήνες πολέμου, εμφανίστηκε δυναμικός στην οικονομία, όταν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο φέτος ήταν 1,2% και 0,9% αντίστοιχα, ενώ πέρυσι τον Απρίλιο ήταν 1,4%. Η δυσμενής αυτή εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η αγοραστική δύναμη του εισοδήματος κατά περίπου 3% σε ετήσια βάση, εφόσον το ονομαστικό εισόδημα παραμένει σταθερό.

Λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο ότι ο πληθωρισμός θα σκαρφαλώσει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που οδήγησε σε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας, με αλυσιδωτές επιπτώσεις.

Tα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι στην Κύπρο (Απρίλιος 2026) ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών σε τρόφιμα, ποτά και καπνό η άνοδος ήταν 4,4%, στα επεξεργασμένα τρόφιμα η ετήσια άνοδος ήταν 1,7%, στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα 10,9%, στην ενέργεια η αύξηση είναι 8,7%, στις υπηρεσίες 4,1% και ο δομικός πληθωρισμός (χωρίς ενέργεια και τρόφιμα) 1,9%.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων τα οποία κινούνται στην κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού κόστους, αντιμετωπίζουν σε κάποιο βαθμό την αύξηση των τιμών των προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας και συμβάλλουν στην στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και των αγροτών. Από την 1η Απριλίου ισχύει η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων κίνησης κατά 8,33 σεντ το λίτρο. Τα μέτρα προφανώς δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την αύξηση του πληθωρισμού στο 3%, με ορατό τον κίνδυνο περαιτέρω αυξήσεων το επόμενο διάστημα.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3% τον Απρίλιο, από 2,6% τον Μάρτιο, γεγονός που δείχνει νέα επιτάχυνση των τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ευρωζώνη ο δείκτης τιμών στα τρόφιμα ποτά, καπνό είχε αύξηση τον Απρίλιο σε ετήσια βάση 2,5%, στα επεξεργασμένα τρόφιμα 1,7%, στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα η άνοδος είναι 4,7%, στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα 0,8%, ο δείκτης τιμών στην ενέργεια είχε άνοδο 10,9%, στις υπηρεσίες 3% και ο δομικός πληθωρισμός είναι 2,2%.

Να δούμε όμως τι έγινε με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή τον Απρίλιο σε ετήσια βάση στις άλλες χώρες σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat: Βέλγιο 4,3%, Βουλγαρία 6,2%, Γερμανία 2,9%, Εσθονία 3,3%, Ιρλανδία 3,6%, Ελλάδα 4,6%, Ισπανία 3,5%, Γαλλία 2,5%, Κροατία 5,4%, Ιταλία 2,9%, Κύπρος και Λετονία 3%, Λιθουανία 4,9%, Λουξεμβούργο 5,2%, Μάλτα 2,4%, Ολλανδία 2,5%, Αυστρία και Πορτογαλία 3,3%, Σλοβενία 3,4%, Σλοβακία 4%, Φιλανδία 2,3%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Eurostat, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στην Ευρωζώνη καταγράφονται στην ενέργεια, με ετήσιο ρυθμό 10,9% τον Απρίλιο από 5,1% τον Μάρτιο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3% από 3,2% τον Μάρτιο, τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός με 2,5% από 2,4% και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 0,8% από 0,5%. Στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα η άνοδος διαμορφώθηκε στο 4,7% από 4,2% τον Μάρτιο, ενώ ο δείκτης χωρίς ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό διαμορφώθηκε στο 2,2% από 2,3% τον Μάρτιο.

Η βασική ώθηση στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης προήλθε από την ενέργεια, που εμφανίζει μακράν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό μεταβολής. Αντίθετα, στις υπηρεσίες καταγράφεται μικρή αποκλιμάκωση, κάτι που δείχνει ότι η επιτάχυνση του γενικού δείκτη δεν προέρχεται ομοιόμορφα από όλες τις βασικές κατηγορίες.