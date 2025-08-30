Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου η Ελληνική Τράπεζα γίνεται Eurobank Limited μετά την συγχώνευση με την Eurobank Κύπρου και αυτό στην πράξη σημαίνει ότι σταδιακά αλλάζουν τα καταστήματα και μετά από 49 χρόνια φεύγουν οι ταμπέλες της Ελληνικής. Το λογότυπο και οτιδήποτε παραπέμπει σε Ελληνική θα αντικατασταθεί στην εταιρική εικόνα της νέας τράπεζας στα δεδομένα του ομίλου Eurobank. Ήδη στο κεντρικό κτίριο της διοίκησης έχει φύγει το λογότυπο της Ελληνικής και σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» στόχος είναι σε διάστημα 1,5 με 2 μήνες να αλλάξουν εξωτερικά τα 52 καταστήματα της Ελληνικής, στη συνέχεια οι αλλαγές να επεκταθούν και στο εσωτερικό των καταστημάτων και να γίνει η ενοποίηση των συστημάτων των δυο τραπεζών σε περίπου δύο χρόνια. Το βασικό ερώτημα για τους πελάτες των δυο τραπεζών είναι τι αλλάζει και τι παραμένει ίδιο από τη Δευτέρα. Ο «Φ» καταγράφει τα βασικότερα σημεία για καλύτερη ενημέρωση.

Τι να περιμένουν οι πελάτες της Ελληνικής

• Οι λογαριασμοί, τα IBAN και οι αριθμοί λογαριασμού παραμένουν ως έχουν.

• Οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, τα PIN, καθώς και οι κωδικοί του Online Banking και των mobile εφαρμογών, παραμένουν ενεργοί και δεν αλλάζουν. Τα όρια στις κάρτες παραμένουν ως έχουν, το ποσό και η ημερομηνία πληρωμής της πιστωτικής κάρτας του πελάτη θα παραμείνει ως έχει. Με την πάροδο του χρόνου, θα γίνει αντικατάσταση των υφιστάμενων καρτών με νέες που φέρουν το λογότυπο της Eurobank. Οι πελάτες θα ενημερωθούν εγκαίρως και δεν απαιτείται καμία ενέργεια μέχρι τότε.

• Το Hellenic Bank Mobile App παραμένει κανονικά σε λειτουργία προσφέροντάς ψηφιακές επιλογές που κάνουν τις καθημερινές συναλλαγές ευκολότερες, από όπου και αν βρίσκεται ο πελάτης. Οι κωδικοί σύνδεσης θα παραμείνουν οι ίδιοι.

• Οι πάγιες εντολές, τα εμβάσματα, οι όροι των λογαριασμών συνεχίζουν να ισχύουν όπως και το υφιστάμενο βιβλιάριο επιταγών.

• Οι πελάτες εξυπηρετούνται από το ίδιο κατάστημα και τον ίδιο προσωπικό λειτουργό εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί μεταφορά των λογαριασμών του σε κατάστημα της επιλογής του είναι εφικτή. Να επικοινωνεί με τον λειτουργό εξυπηρέτηση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημα.

• Τα συμβόλαια, οι όροι των προϊόντων και τα επιτόκια παραμένουν αμετάβλητα, έως ότου ενημερωθούν σχετικά (τα όρια στους λογαριασμούς παραμένουν ως έχουν, τα επιτόκια υφιστάμενων καταθέσεων παραμένουν ως έχουν). Δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πρόνοιες των υφιστάμενων συμβάσεων ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Τα επιτόκια, η βάση και το περιθώριο επιτοκίου, ορίζονται και διέπονται από τις συμβάσεις που είναι ήδη υπογραμμένες μεταξύ της τράπεζας και του κάθε πελάτη για κάθε πιστωτική διευκόλυνση.

• Τα εμβάσματα μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας και Eurobank Κύπρου θα πραγματοποιούνται πλέον χωρίς χρέωση, καθώς αποτελούμε πλέον έναν ενιαίο οργανισμό. Για τα υπόλοιπα εμβάσματα εντός Κύπρου, δεν επέρχεται καμία αλλαγή – συνεχίζουν να ισχύουν οι υφιστάμενοι όροι.

• θυρίδες ασφαλείας και η λειτουργία τους παραμένουν ως έχουν.

Στο ερώτημα, ποιες προμήθειες/χρεώσεις (για μεταφορές, εμβάσματα, πληρωμές, κτλ.) θα ισχύουν, της Ελληνικής Τράπεζας ή της Eurobank Cyprus, η απάντηση είναι ότι όλες οι χρεώσεις παραμένουν ως έχουν. Για οποιεσδήποτε αλλαγές στον κατάλογο χρεώσεων & προμηθειών ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Ελληνικής, οι πελάτες θα ενημερωθούν εντός εύλογου χρονικού περιθωρίου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τι γίνεται με το δάνειο ενός πελάτη της Ελληνικής που έχει εγκριθεί πριν από τη νομική ενοποίηση την αλλά δεν έχει εκδοθεί. Θα αλλάξει κάτι; Η απάντηση είναι «Δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με εγκρίσεις, που έχουν ληφθεί πριν από την ημερομηνία της νομικής ενοποίησης, για τις οποίες έχουν ήδη υπογραφεί τα σχετικά έγγραφα δανειοδότησης / εξασφαλίσεων, έχουν ικανοποιηθεί όλοι οι σχετικοί όροι έγκρισης και εκκρεμεί η υλοποίηση / έκδοση των δανείων. Ωστόσο, αν έχει ληφθεί έγκριση πριν από την σχετική ημερομηνία και βρίσκεται σε ισχύ επιστολή προσφοράς, τότε εκκρεμεί η υλοποίηση / έκδοση των δανείων, νοουμένου ότι θα υπογραφούν και όλα τα λοιπά σχετικά έγγραφα δανειοδότησης /εξασφαλίσεων και ικανοποιηθούν όλοι οι σχετικοί όροι έγκρισης».

Tι να περιμένουν οι πελάτες της Eurobank

Στο παρόν στάδιο δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις κάρτες και η λειτουργία τους συνεχίζεται κανονικά. Αν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών μπλε και θα επωφεληθούν του cashback, η απάντηση είναι όχι προς το παρόν αλλά η τράπεζα εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Η ανάληψη μετρητών από όλες τις ΑΤΜ στη Κύπρο παραμένει δωρεάν. Για οποιεσδήποτε αλλαγές στον κατάλογο χρεώσεων & προμηθειών, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα, θα ενημερωθεί εντός εύλογου χρονικού περιθωρίου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Το όριο ανάληψης μετρητών από ATM της Ελληνικής Τράπεζας, με κάρτες της Eurobank Cyprus είναι €500 ανά συναλλαγή, ενώ το συνολικό ποσό ανάληψης υπόκειται στα καθορισμένα ημερήσια όρια της κάρτας σας.

Και στις περιπτώσεις των πελατών της Eurobank, το PIN της κάρτας δεν θα αλλάξει, τα όρια στις κάρτες παραμένουν ως έχουν, το ποσό και η ημερομηνία πληρωμής της πιστωτικής κάρτας θα παραμείνουν ως έχουν. Tο Eurobank Cy Mobile App και το Digital Banking (Personal & Business) παραμένουν κανονικά σε λειτουργία, οι κωδικοί σύνδεσης παραμένουν ίδιοι. Αν θα αλλάξει κάτι στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μου προσφέρει το Τμήμα Wealth Management της Eurobank, η απάντηση είναι όχι. Στο ερώτημα αν θα επηρεαστεί ο τρόπος με τον οποίο δίνονται επενδυτικές οδηγίες, η απάντηση της τράπεζας είναι όχι. Όλες οι εντολές θα συνεχίσουν να δίνονται με τον ίδιο τρόπο που δίνονταν μέχρι τώρα.

Κοινοί πελάτες

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο πελάτης διατηρεί λογαριασμούς και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις και με τις δύο τράπεζες. Στο παρόν στάδιο θα εξυπηρετούνται και από τους δύο λειτουργούς μέχρι την ενοποίηση των συστημάτων. Η λειτουργία της τραπεζικής θυρίδας δεν επηρεάζεται, ενώ παραμένουν σε ισχύ οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Αν πελάτης διατηρεί κάρτες και στις δυο τράπεζες, στο παρόν στάδιο δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή και τα όρια θα παραμείνουν τα ίδια. Αν πελάτης διατηρεί δάνεια και στις δυο τράπεζες, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πρόνοιες των υφιστάμενων συμβάσεων ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Τα επιτόκια, η βάση και το περιθώριο επιτοκίου ορίζονται και διέπονται από τις συμβάσεις που είναι ήδη υπογραμμένες μεταξύ της τράπεζας και του κάθε πελάτη, για κάθε πιστωτική διευκόλυνση.