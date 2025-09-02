Η CTC Automotive Ltd εξέδωσε ανακοίνωση διαψεύδοντας δημοσιεύματα της 1ης Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία παρέδωσε δήθεν ελαττωματικά πυροσβεστικά οχήματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

Η θέση της εταιρείας

Η CTC Automotive τονίζει ότι όλα τα οχήματα τύπου IVECO Daily 4×4 (2018–2019) και SCANIA 360XT 4×4 (2023) παραδόθηκαν στο πλαίσιο συμβάσεων με το Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Όπως υπογραμμίζει, πριν την παράδοση ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες βάσει του Νομοθετικού πλαισίου περί Δημοσίων Συμβάσεων, με πλήρη Τεχνικά Πρωτόκολλα και Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης, τα οποία κατατέθηκαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επιβεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου επιβεβαίωσε δημόσια ότι όλα τα οχήματα έχουν ελεγχθεί και πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν ευσταθούν οι καταγγελίες για ελαττωματικές παραδόσεις και ότι τα οχήματα υποβάλλονται σε τακτικούς τεχνικούς ελέγχους.

Νομικές ενέργειες

Η εταιρεία δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη σε υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού, τηρώντας αυστηρά το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προμήθεια και παράδοση οχημάτων.

Παράλληλα, επιφυλάσσεται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία του κύρους και της φήμης της, καθώς και για την αποκατάσταση της αλήθειας.