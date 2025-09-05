Σε μια ακόμη ισχυρή επενδυτική κίνηση στον τομέα της γης και ανάπτυξης ακινήτων προχωρά η Cyview, επεκτείνοντας δυναμικά τη δραστηριότητά της στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας.

Η εταιρεία προχώρησε στην αγορά του τεμαχίου που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τις εγκαταστάσεις του γνωστού Ginger Swimming Pool, στα Λατσιά, με στόχο την υλοποίηση ενός σύνθετου έργου μικτής χρήσης, που φέρει την υπογραφή και το όραμα του Ομίλου.

Τι θα περιλαμβάνει η ανάπτυξη

Η νέα ανάπτυξη θα ανεγερθεί σε έκταση 6.186 τετραγωνικών μέτρων και αποτελεί στρατηγική επένδυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, με προοπτική να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του αστικού τοπίου της περιοχής. Η αξιοποίηση του ακινήτου προβλέπει τη δημιουργία ενός πολυλειτουργικoύ κέντρου διαμονής, κατοικίας, αναψυχής και εταιρικής φιλοξενίας.

Η ανάπτυξη εντάσσεται σε ζώνη με συντελεστή δόμησης 140% στο 50% της έκτασης και 100% στο υπόλοιπο, παρέχοντας ουσιαστικά περιθώρια αξιοποίησης και αναπτυξιακής ευελιξίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες εξασφάλισης των απαιτούμενων πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, με τον χρονικό ορίζοντα έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών να τοποθετείται στις αρχές του 2026.

Έργο με ουσιαστικό αποτύπωμα στην οικονομία και στην κοινωνία

Σε δήλωσή του για τη νέα επένδυση, ο κ. Ανδρέας Μιχαήλ, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Cyview, ανέφερε ότι το έργο αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο του Ομίλου για επενδύσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα στην οικονομία και στην κοινωνία. «Η εξαγορά και αξιοποίηση του συγκεκριμένου τεμαχίου στα Λατσιά αποτελεί για εμάς μια στρατηγική απόφαση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οραματιζόμαστε ένα έργο που θα συνδυάζει υψηλή αισθητική, λειτουργικότητα και απόλυτο σεβασμό στο αστικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο σημείο αναφοράς στη Λευκωσία, που θα μπορεί να φιλοξενεί τόσο ποιοτικούς χώρους κατοικίας και φιλοξενίας, όσο και μεγάλες εταιρικές εκδηλώσεις. Το έργο αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο του Ομίλου για επενδύσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα στην οικονομία και στην κοινωνία».

Η Cyview συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην κυπριακή αγορά ακινήτων, με επίκεντρο την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία έργων με υψηλή προστιθέμενη αξία, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης, φιλοξενίας και επαγγελματικής δραστηριότητας.